Новый ФСБУ 28/2022: что нужно знать бухгалтеру

Когда начинать применять
Запланировано, что ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация» станет обязательным с 1 апреля 2025 года. Однако организации могут начать применять его правила и раньше.
Содержание
Помимо общих положений ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация» устанавливает и регулирует:
требования к инвентаризации – разд. II;
обязательное проведение инвентаризации – разд. III;
порядок отражения результатов инвентаризации в бухучете – разд. IV.
Новый стандарт оговаривает случаи, сроки и порядок обязательной инвентаризации и перечень объектов бухучета, подлежащих такой инвентаризации.
Отметим, что по инвентаризации до конца 2022 года не было ни бух. стандарта, ни ПБУ: её проводили на основании Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.
Кто должен применять
ФСБУ 28/2022 устанавливает требования к инвентаризации активов и обязательств компаний, кроме организаций бюджетной сферы.
Также по указанному стандарту не проводят инвентаризацию драгоценных металлов и драгоценных камней. Здесь нужно руководствоваться Инструкцией о порядке учета и хранения драгметаллов, драгкамней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении. Она утверждена приказом Минфина от 09.12.2016 № 231н.
Основные положения
Объекты инвентаризации
Это:
активы и обязательства организации;
объекты бухучета, которые не учитывают в активах и обязательствах, но отражают на забалансовых счетах и информацию о которых раскрывают в бухотчетности;
имущество, имущественные права и обязательства, которые не учла организация;
объекты бухучета – источники финансирования деятельности компании, которые нужны, например, для оценки состояния активов.
Основная цель инвентаризации – подтвердить полноту и реальность данных об активах и обязательствах, отраженных в регистрах бухгалтерского учета.
Обязательность проведения
По ФСБУ 28/2022 инвентаризацию нужно проводить, если организация, например:
составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
передает/возвращает активы, имущественный комплекс (кроме обычной деятельности) в аренду либо управление, безвозмездное пользование или отчуждает их, а также при выкупе, продаже активов;
меняет материально ответственного сотрудника;
при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более 50% членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива (при коллективной/бригадной материальной ответственности);
установила, что активы утрачены, испорчены или повреждены;
в случае пожара, аварии, стихийного бедствия, а также иного бедствия, в результате которого сложилась ЧС;
реорганизована (исключение – преобразование);
ликвидирована.
И для каждого из случаев – свой срок инвентаризации. К примеру, при передаче в аренду это момент непосредственно перед передачей.
Организация вправе проводить инвентаризацию ОС один раз в три года.
Как проводить инвентаризацию
Создают одну или несколько комиссий. При этом оговорены случаи, когда комиссия необязательна: например, когда в юрлице из работников только руководитель или он и бухгалтер.
Особенности проверки объектов:
основные средства, капвложения в них, запасы, наличность и денежные документы проверяют по местонахождению активов и каждому материально ответственному;
нельзя устанавливать наличие активов со слов мат. ответственных или по регистрам бухучета;
количество запасов в неповрежденной упаковке поставщика можно посчитать по числу упаковок, выборочно проверив их часть;
вес или объем навалочных материалов можно определить по обмерам и техническим расчетам.
Результаты
Инвентаризация может показать расхождения между фактическим наличием и данными регистров бухучета. Это и есть результат.
Чтобы его определить, необходимо установить:
объекты в излишке;
недостачу активов в пределах, сверх или при отсутствии норм естественной убыли;
можно ли использовать испорченные и поврежденные активы или их продать;
есть ли пересортица активов;
могут ли виновные возместить недостачу;
можно ли списать дебиторскую задолженность как сомнительную или безнадежную;
можно ли списать обязательства и т. д.
Итоги инвентаризации принимают к бухучету по следующей оценке:
активы в излишке – по справедливой стоимости либо по балансовой стоимости таких либо аналогичных активов;
недостачу активов – по их балансовой стоимости;
расхождения в оценочных обязательствах, отложенных налоговых активах и обязательствах – по суммам расчетов;
расхождения в дебиторке и иных обязательствах – по суммам из подтверждающих документов.
Результаты инвентаризации отражают на счетах бухучета так:
Условия взаимозачета
По ФСБУ 28/2022 взаимный зачет излишков и недостач после пересортицы разрешён в исключительных случаях:
за один и тот же период инвентаризации;
у одного и того же проверяемого лица;
в отношении активов одного наименования;
в тождественных количествах.