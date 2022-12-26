Проверки трудовой инспекции 2023: что надо знать

Виды проверок трудовой инспекцией

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. О плановой проверке работодатель может узнать заранее либо на сайте Генпрокуратуры, либо на сайте Федеральной службы по труду и занятости. Не позднее, чем за три дня до начала проверки, инспекция труда уведомляет об этом работодателя (п. 12 ст. 9 закона № 294-ФЗ ).

Как плановые, так и внеплановые проверки могут быть выездными или документарными. Выездной вид проверки предполагает личное присутствие инспектора. При такой проверке сотрудники Федеральной службы по труду и занятости вправе запросить по теме проверки документы за любой период

При документарной проверке инспекция запрашивает заверенные копии документов для исключения возможных нарушений. В случае возникновения у инспекции подозрений в правомерности действий со стороны работодателя, последнему нужно будет отправить заверенные копии необходимых подтверждающих документов.

При этом если к плановой проверке можно подготовиться заранее, то от внеплановых не застрахован ни один работодатель.

Одна из наиболее частых причин такой проверки – жалобы самих же сотрудников на нарушение их трудовых прав.

Кого будут проверять в 2023

Перечень компаний, подлежащих плановой проверке в 2023, опубликован на сайте Федеральной службы по труду и занятости (Роструда). Данный перечень составлен в разрезе субъектов РФ.

Периодичность подобных проверок зависит от группы риска, к которой относится компания. Присвоение организации определенной категории риска осуществляется согласно Правилам, которые утверждены постановлением Правительства от 17.08.2016 № 806.

Определить свою группу риска работодатель может заранее, найдя свою организацию в соответствующем разделе на сайте Роструда по ее наименованию или ИНН.

Рассмотрим, с какой периодичностью проводятся проверки трудовой инспекцией при соответствующей категории риска:

Категория риска Периодичность проведения проверки Высокая Один раз в 2 года Значительная Один раз в 3 года Средняя Не чаще, чем один раз в 5 лет Умеренная Не чаще, чем один раз в 6 лет Низкая Проверка не проводится

Для отнесения компании к определенной группе риска учитывается множество факторов и критериев. При необходимости организация или ИП может направить запрос в орган государственного контроля. По данному запросу не более чем через 15 рабочих дней с даты его отправления контролирующий орган пришлет информацию о том, какая категория риска и класс опасности были присвоены, а также данные, на основе которых было принято такое решение.

Обратите внимание, что, несмотря на введенный мораторий, отменяющий большинство плановых проверок бизнеса до конца 2022, при поступлении жалобы в трудовую инспекцию или подтверждении нарушения работодателем трудового законодательства, компанию в любом случае ждет проверка. Помимо этого, вместо плановой проверки в 2022 инспекция может осуществлять профилактический визит (абз. 6 п. 2 постановления Правительства № 336).

Как подготовиться к проверке трудовой инспекции

При проведении проверки трудовые инспекторы используют специальные проверочные листы, утвержденные Приказом Роструда от 01.02.2022 № 20 и содержащие в себе необходимый перечень вопросов по теме проверки. На основе ответов на эти вопросы инспекция делает вывод о соблюдении или несоблюдении требований трудового законодательства.

В качестве подготовки перед проверкой работодатели могут использовать подобные чек-листы для самопроверки.

На данный момент даже созданы специальные сервисы для онлайн-самопроверки на основе актуальных проверочных листов (например, « Онлайнинспекция.рф », «Электронный инспектор»). Также формы чек-листов можно найти и распечатать из различных ресурсов со справочной информацией.

Так, работодатель сможет посмотреть на оформление и содержание документов с позиции трудовой инспекции и устранить возможные недочеты.

Помимо чек-листов, эффективным решением для регулярной самопроверки является организация системы внутреннего контроля, процедуры проведения которого описаны в «Методических рекомендациях по добровольному внутреннему контролю (самоконтролю) соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», предложенных в письме Роструда от 07.03.2018 № 837-ТЗ.

Так, внутренний контроль может быть обеспечен путем создания в организации специальной службы или назначения ответственного лица в качестве внутреннего контролера, если в организации работает более 250 человек. Если же организация небольшая, достаточно будет назначить лицо, которое будет ответственно за соблюдение норм трудового законодательства.

В соответствии с рекомендациями Роструда, проведение внутреннего контроля желательно сделать ежегодной процедурой, а результаты проверки оформлять в виде документа, который будет содержать в себе само мероприятие, нарушения, выявленные в ходе самопроверки, и рекомендации по их устранению.

Также рекомендуется контролировать исполнение рекомендаций по устранению найденных нарушений.

Частые ошибки работодателей

Среди наиболее частых ошибок работодателей, которые приводят к проверкам, можно отнести следующие:

Несвоевременная выплата зарплаты.

Выплата зарплаты не в полном объеме или меньше МРОТ.

Задержка расчета при увольнении сотрудника.

Нарушение сроков выплаты отпускных.

Отказ от оплаты сверхурочной работы.

Отказ от права сотрудника на отпуск.

Отказ от проведения спецоценки условий труда.

Отказ от выдачи сотруднику расчетных листков.

Ошибки в трудовых договорах или уклонение от его оформления (замена трудового договора договором ГПХ, отсутствие четких дат выплаты зарплаты в договоре, отсутствие указания трудовой функции и другие фактические ошибки в тексте договора).

Штрафы и ответственность

За нарушения трудового законодательства к работодателю могут быть применены различные штрафные санкции. Рассмотрим наиболее распространенные из них: