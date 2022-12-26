Проверки трудовой инспекции 2023: что надо знать

Виды проверок трудовой инспекциейПроверки могут быть плановыми и внеплановыми. О плановой проверке работодатель может узнать заранее либо на сайте Генпрокуратуры, либо на сайте Федеральной службы по труду и занятости. Не позднее, чем за три дня до начала проверки, инспекция труда уведомляет об этом работодателя (п. 12 ст. 9 закона № 294-ФЗ).
Как плановые, так и внеплановые проверки могут быть выездными или документарными. Выездной вид проверки предполагает личное присутствие инспектора. При такой проверке сотрудники Федеральной службы по труду и занятости вправе запросить по теме проверки документы за любой период
При документарной проверке инспекция запрашивает заверенные копии документов для исключения возможных нарушений. В случае возникновения у инспекции подозрений в правомерности действий со стороны работодателя, последнему нужно будет отправить заверенные копии необходимых подтверждающих документов.
При этом если к плановой проверке можно подготовиться заранее, то от внеплановых не застрахован ни один работодатель.
Кого будут проверять в 2023Перечень компаний, подлежащих плановой проверке в 2023, опубликован на сайте Федеральной службы по труду и занятости (Роструда). Данный перечень составлен в разрезе субъектов РФ.
Периодичность подобных проверок зависит от группы риска, к которой относится компания. Присвоение организации определенной категории риска осуществляется согласно Правилам, которые утверждены постановлением Правительства от 17.08.2016 № 806.
Категория риска
Периодичность проведения проверки
|Высокая
|Один раз в 2 года
|Значительная
|Один раз в 3 года
|Средняя
|Не чаще, чем один раз в 5 лет
|Умеренная
|Не чаще, чем один раз в 6 лет
|Низкая
|Проверка не проводится
Обратите внимание, что, несмотря на введенный мораторий, отменяющий большинство плановых проверок бизнеса до конца 2022, при поступлении жалобы в трудовую инспекцию или подтверждении нарушения работодателем трудового законодательства, компанию в любом случае ждет проверка. Помимо этого, вместо плановой проверки в 2022 инспекция может осуществлять профилактический визит (абз. 6 п. 2 постановления Правительства № 336).
Как подготовиться к проверке трудовой инспекцииПри проведении проверки трудовые инспекторы используют специальные проверочные листы, утвержденные Приказом Роструда от 01.02.2022 № 20 и содержащие в себе необходимый перечень вопросов по теме проверки. На основе ответов на эти вопросы инспекция делает вывод о соблюдении или несоблюдении требований трудового законодательства.
В качестве подготовки перед проверкой работодатели могут использовать подобные чек-листы для самопроверки.
Помимо чек-листов, эффективным решением для регулярной самопроверки является организация системы внутреннего контроля, процедуры проведения которого описаны в «Методических рекомендациях по добровольному внутреннему контролю (самоконтролю) соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», предложенных в письме Роструда от 07.03.2018 № 837-ТЗ.
Так, внутренний контроль может быть обеспечен путем создания в организации специальной службы или назначения ответственного лица в качестве внутреннего контролера, если в организации работает более 250 человек. Если же организация небольшая, достаточно будет назначить лицо, которое будет ответственно за соблюдение норм трудового законодательства.
В соответствии с рекомендациями Роструда, проведение внутреннего контроля желательно сделать ежегодной процедурой, а результаты проверки оформлять в виде документа, который будет содержать в себе само мероприятие, нарушения, выявленные в ходе самопроверки, и рекомендации по их устранению.
Также рекомендуется контролировать исполнение рекомендаций по устранению найденных нарушений.
Частые ошибки работодателейСреди наиболее частых ошибок работодателей, которые приводят к проверкам, можно отнести следующие:
- Несвоевременная выплата зарплаты.
- Выплата зарплаты не в полном объеме или меньше МРОТ.
- Задержка расчета при увольнении сотрудника.
- Нарушение сроков выплаты отпускных.
- Отказ от оплаты сверхурочной работы.
- Отказ от права сотрудника на отпуск.
- Отказ от проведения спецоценки условий труда.
- Отказ от выдачи сотруднику расчетных листков.
- Ошибки в трудовых договорах или уклонение от его оформления (замена трудового договора договором ГПХ, отсутствие четких дат выплаты зарплаты в договоре, отсутствие указания трудовой функции и другие фактические ошибки в тексте договора).
Штрафы и ответственностьЗа нарушения трудового законодательства к работодателю могут быть применены различные штрафные санкции. Рассмотрим наиболее распространенные из них:
- Отсутствие договора с сотрудником:
- административная ответственность – от 10 000 рублей до 20 000 рублей, при повторном нарушении от 30 000 рублей до 40 000 рублей, а также 40% от суммы неуплаченных страховых взносов и полное возмещение задолженности перед фондами плюс пени (ст. 5.27 КоАП);
- уголовная ответственность – наказание по ст. 198 УК в случае повторного нарушения и если государству за три года нанесен крупный или особо крупный ущерб;
- «Прикрытие» трудовых отношений заключением договора ГПХ вместо трудового договора: от 5 000 рублей до 10 000 рублей, при повторном нарушении от 30 000 рублей до 40 000 рублей (ст. 5.27 КоАП);
- Выплата «черной» зарплаты:
- административная ответственность – от 20% до 40% от суммы неуплаченных налогов, выплата всех недоначисленных сумм, пени за просрочку, а также штраф ответственному лицу до 10 000 рублей, а при повторном нарушении до 20 000 рублей или дисквалификация до года (ст. 122, 123 и 126 НК);
- уголовная ответственность – от 10 000 рублей до 30 000 рублей, принудительные работы до 2 лет, лишение права занимать должность до 3 лет, арест до 6 месяцев, лишение свободы до двух лет (ст. 199 УК)
- Невыплата зарплаты – от 10 000 до 20 000 рублей для должностного лица, от 30 000 до 50 000 рублей для юрлица, (ст. 5.27 КоАП);
- Незаконное увольнение: до 2 000 рублей для должностного лица, до 20 000 рублей для юрлица (ст.19.5 КоАП).