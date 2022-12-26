Как сдавать З-НДФЛ, если живешь не по месту регистрации

Отвечаем на этот вопрос.

В какую ИФНС сдавать декларацию

Для начала разберемся с понятиями.

Регистрация по месту жительства – это когда человек живет там, где зарегистрирован постоянно, то есть прописан. В этом случае в паспорте стоит отметка паспортного стола или другой уполномоченной конторы.

Регистрация по месту пребывания – когда человек временно зарегистрировался по адресу, где живет, а регистрация по месту жительства за ним сохраняется по другому адресу. В паспорте при этом никакие отметки не проставляются. На руки человеку выдается Свидетельство о пребывании по месту регистрации по форме №3.

В нем прописывают адрес и срок, на который человек зарегистрирован по этому адресу.

Фото с интернет-портала о труде в России «Блог кадровика»

Так в какую ИФНС подавать 3-НДФЛ: по месту жительства или по месту регистрации?

Ответ на этот вопрос, зависит от наличия или отсутствия у физлица обязанности отчитаться о доходах:

В указанных письмах чиновники также делают акцент на том, что за получением налоговых вычетов обратиться в ФНС по месту пребывания нельзя, даже если человек обязан отчитаться о доходах, и параллельно претендует на вычет.

Как узнать номер и адрес налоговой

Когда вы живете и зарегистрированы по одному и тому же адресу, а в вашем населенном пункте одна налоговая инспекция, смело подавайте декларацию туда.

Сложнее определить номер и адрес подходящей ИФНС москвичам и жителям других крупных городов, а также тем, кто зарегистрирован по мету пребывания и еще не освоился на местности.

В помощь налогоплательщикам в таких ситуация ФНС разработала бесплатный сервис. Выглядит он так:

Фото с интернет-портала о труде в России «Блог кадровика»

Программа выдаст нужную ИФНС после того, как введете адрес.

Фото с интернет-портала о труде в России «Блог кадровика»

На следующем шаге откроются реквизиты инспекции, график работы и другая информация о налоговом органе.

Фото с интернет-портала о труде в России «Блог кадровика»

Если по декларации вышла сумма налога к уплате или доплате, сайтом предусмотрен сервис оплаты, не отходя от экрана компьютера.

Как подать декларацию 3-НДФЛ без визита в ИФНС

Если живете далеко от того налогового органа, куда обязаны отчитаться или где вправе получить вычет, законодательством предусмотрены способы обращения без личного присутствия:

Через представителя по доверенности . Но право действовать от вашего имени в обязательном порядке заверьте у нотариуса (п. 3 ст. 29 НК). Без нотариального удостоверения доверенности декларацию с приложениями налоговый инспектор не примет.

По почте . Не обязательно отправлять заказное письмо, достаточно оформить опись вложений. Второй экземпляр описи с печатью почтового отделения храните у себя, как подтверждение даты отправки, чтобы при необходимости вы без труда доказали подачу декларации без нарушения срока. Можете отправить письмо с уведомлением. Когда налоговики получат конверт, распишутся в бланке, Почта России вернет по обратному адресу подписанное уведомления о вручении пакета.

Через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС. Найдете сервис на главной странице сайта.

Фото с интернет-портала о труде в России «Блог кадровика»

Самый удобный способ – через личный кабинет налогоплательщика. Человеку не потребуется получать справку 2-НДФЛ у работодателя. Не придется бегать по всем компаниям, если в отчетном году работали в нескольких местах.

Если ваши наниматели уже отчитались за год как налоговые агенты по НДФЛ, сведения о доходах в личном кабинете появятся автоматически. Риск ошибиться в сумме или коде дохода в таком случае исключен.

Отвечаем на основные вопросы

Куда подавать декларацию для получения вычета?

За вычетом обращайтесь только в инспекцию по месту прописки.

Куда подавать 3-НДФЛ в случае обязательного декларирования?

Так же по месту прописки. По месту пребывания разрешают отчитаться тем, у кого нет регистрации по месту жительства.

Как подать декларацию без визита в ИФНС?

Сдать декларацию вправе ваш представитель по нотариальной или иной приравненной доверенности. Также допускается отправка по почте или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Последний способ не потребует дополнительных расходов на оплату услуг нотариуса и почты.