Кто может платить налог за самозанятого

Компания, которая работает с самозанятыми должна регулярно отслеживать их статус. Делать это несложно, информация есть на сайте налоговой в разделе «Проверить статус самозанятого».

Пункт, где установлена обязанность самозанятого информировать об изменении его статуса, должен быть внесен в договор. Но работник может его просто не выполнить.

У компании появляются дополнительные риски и в том случае, если самозанятый, с которым заключен договор, регулярно нарушает срок уплаты налога и может быть лишен этого статуса в любой момент.

Если самозанятый потеряет статус и не уведомит работодателя

Если работник изменит статус плательщика НПД либо будет его лишен из-за того, что превысил лимит доходов, нарушил налоговое законодательство, реагировать нужно быстро, чтобы не получить штрафы за неверно составленную отчетность, в частности по НДФЛ и страховых взносов.

С выплат сотруднику, работающему по трудовому либо гражданско-правовому договору, бухгалтерия должна удержать 13% НДФЛ и заплатить страховые взносы. И все это должно найти отражение в отчетности.

Кроме того, статьей 122 НК за неуплату налога и взносов предусмотрен штраф в размере 20% от суммы неуплаченного, или 40% – если действовали умышленно.

Вариант контроля самозанятого

Если есть опасения либо сомнения в соблюдении налоговой дисциплины со стороны самозанятого, с которым у компании заключен договор, уплату налогов можно взять под свой контроль. Но не всем.

Налоговики в письме ФНС от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@ разъясняли, что плательщик НПД имеет право передать полномочия по уплате налога партнеру:

кредитной организации;

электронной платформе.

«Физические лица, применяющие специальный налоговый режим НПД, вправе через мобильное приложение „Мой налог“ или через кредитную организацию уполномочить на реализацию установленных законом № 422-ФЗ прав и исполнение обязанностей операторов электронных площадок и (или) кредитные организации, которые осуществляют информационный обмен с налоговыми органами, включая получение от налоговых органов сведений, полученных налоговыми органами при применении такими физическими лицами специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ (часть 3 статьи 3 закона № 422-ФЗ)».

В качестве электронной платформы могут выступить не все работодатели. А только те, которые есть в перечне операторов, осуществляющих информационный обмен в ИФНС. Таких чуть больше 50. Право на уплату налога уникальное. Самозанятый может поручить уплату налога за себя только одному партнеру.