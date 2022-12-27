Что отражается в разделе 2 формы ЕФС-1

Раздел 2 состоит из трех подразделов.

Подраздел 2.1

В подразделе 2.1 раздела 2 (является аналогом таблицы 1 формы 4-ФСС) отражается расчет сумм взносов на травматизм.

Подраздел 2.1.1 подраздела 2.1 «Сведения об облагаемой базе для исчисления страховых взносов и исчисленных страховых взносах...» заполняется страхователями, у которых структурные подразделения выделены в самостоятельные классификационные единицы. Сейчас такие страхователи в форме 4-ФСС заполняют таблицу 1.1.

Подраздел 2.2

Подраздел 2.2 раздела 2 «Сведения, необходимые для исчисления страховых взносов страхователями, указанными в пункте 2.1 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 1998 № 125-ФЗ...» предназначен для заполнения работодателями, которые временно направляют своих сотрудников для выполнения определенных трудовых обязанностей к другим работодателям. В форме 4-ФСС такие данные сейчас отражаются в таблице 2.

Подраздел 2.3

Подраздел 2.3 подраздела 2 «Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников и проведенной специальной оценке условий труда на начало года».

В названном подразделе 2.3 подраздела 2 (аналог таблицы 4 формы 4-ФСС) потребуется отражать данные о:

численности работников, подлежащих обязательным медосмотрам, и количестве работников, фактически прошедших такие медосмотры;

количестве рабочих мест, в отношении которых проведена спецоценка условий труда.

В состав расчета 4-ФСС включена таблица 3, в которой указывается численность сотрудников, пострадавших в связи со страховыми случаями (т. е. получившими производственную травму или заболевание). В разделе 2 новой формы ЕФС-1 отражение таких данных не предусмотрено.

Общее о Разделе 2

В составе раздела 2 обязательно должны быть представлены подразделы 2.1 и 2.3. Если данные для заполнения подразделов 2.1.1 и 2.2 отсутствуют (нет выделенных самостоятельных классификационных единиц и отсутствуют работники, временно направленные к другому работодателю), такие подразделы не заполняются и не представляются (п. 1.11 Порядка заполнения).

Раздел 2 необходимо представлять не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 1 ст. 24 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ в ред. с 01.01.2023).

Отчетные периоды с 01.01.2023 не меняются. Это первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год (п. 2 ст. 22.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ в ред. с 01.01.2023).

Первый раз отчитаться путем подачи раздела 2 формы ЕФС-1 необходимо не позднее 25 апреля 2023 года.