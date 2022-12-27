Российские бренды, которые вы могли принять за иностранные. Проверьте свою интуицию

Компании используют ассоциации для продаж, например, хорошая обувь и сумки ассоциируются с Италией, люксовые духи, косметика, одежда – с Францией, а техника и автомобили с Германией, Швейцарией и Японией.

А вы можете отличить российские бренды от зарубежных? Предлагаем проверить ваши знания! Просто пройдите короткий тест.

Клерк выбрал 10 российских брендов, чтобы разобраться, почему их так легко перепутать с иностранными.

Love Republic

Бренд: Love Republic. Основан в 2009 году и входит в группу российского fashion-ритейлера MELON FASHION GROUP (Санкт-Петербург). Одежда этой марки отличается женственными образами, схожа с элегантными и утонченными европейскими брендами. Часто ассоциируется с ушедшими Mango, Stradivarius и Zara.

Сайт компании: https://loverepublic.ru.

Где купить: на сайте компании, в маркетплейсах и в офлайн-магазинах.

Производство: Россия, Китай.

Компания занимает 9 место в категории «Ритейл» по мнению пользователей Клерк.ру.

Lime

Бренд: Lime. Марка модной женской одежды и аксессуаров основана в 2008 году самарским бизнесменом Дмитрием Хохловым. Название с апострофом подталкивает к прочтению его на французский манер с ударением на последний слог, а яркие, современные образы только подкрепляют образ европейского бутика.

Сайт компании: https://lime-shop.ru.

Где купить: на сайте компании, в маркетплейсах и в офлайн-магазинах.

Производство: Турция, Китай.

Компания занимает 5 место в категории «Ритейл» по мнению пользователей Клерк.ру.

BORK

Бренд: BORK. Российская компания-производитель бытовой техники и аксессуаров премиум-класса. Основана в 2002 году. Позиционирует себя как международная марка с дизайнерами и разработчиками из Швейцарии, Австралии, Японии и Кореи. Компания известна, в том числе благодаря широкой линейке кофемашин (продукт от сотрудничества с Nespresso).

Напрямую ассоциируется с авторитетным западным производителем техники.

Сайт компании: https://www.bork.ru.

Где купить: на сайте компании и в офлайн-магазинах.

Производство: детали делают в разных странах от Германии до Китая. Но собственное производство BORK Elektronik GmbH расположено в России.

Carlo Pazolini

Бренд: Carlo Pazolini. Компания основана в 1991 году бизнесменом Ильей Резником. Изначально марка импортировала обувь из Италии, в конце 90-х годов начала собственное производство в России. С 2010 года группа открыла около 50 магазинов в США и Европе. Сейчас бренд выпускает обувь, сумки и аксессуары класса люкс. Само название, дизайн и цены рисуют образ европейского дома моды.

Сайт компании: https://pazolini.com.

Где купить: на сайте компании и в офлайн-магазинах.

Производство: Италия, Испания, Китай.

Gloria Jeans

Бренд: Gloria Jeans основана в 1988 году Владимиром Мельниковым. GJ стала первым в СССP кооперативом, который начал производить джинсы на законных основаниях. Сегодня компания выпускает одежду и аксессуары для всей семьи под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Цены средние и выше средних. Джинсы – это элемент американской культуры, поэтому Gloria Jeans воспринимается как западный ритейлер наравне с зарубежным брендом Levi's.

Сайт компании: https://www.gloria-jeans.ru.

Где купить: на сайте компании, в маркетплейсах и в офлайн-магазинах.

Производство: Россия, Китай.

Лэтуаль

Бренд: Лэтуаль. Российская торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии. Основана в 1997 году в Москве. Сегодня в магазинах представлено более 1000 брендов. Компания занимает первое место в рейтинге узнаваемости производителей косметики. Французское название (в переводе «звезда») создает образ дорогой европейской косметики и бутиков с «французским духами».

Сайт компании: https://www.letu.ru.

Где купить: на сайте компании, в маркетплейсах и в офлайн-магазинах.

Производство: Франция, Италия, Корея, Россия, Германия, Швейцария, США.

Компания занимает 2 место в категории «Ритейл» по мнению пользователей Клерк.ру.

Erich Krause

Бренд: Erich Krause создан в 1996 году при участии российского предпринимателя Дмитрия Белоглазова. Производитель канцелярии, товаров для творчества и аксессуаров для школы и офиса назван в честь немецкого художника Erich Krause (1886-1954). Лаконичный дизайн и немецкое название соответствует представлению покупателя о минималистичной и качественной немецкой продукции.

Сайт компании: https://www.erichkrause.com.

Где купить: на сайте компании, в маркетплейсах и в офлайн-магазинах.

Производство: Германия, Корея, Индия, Индонезия, Китай, Тайвань, Малайзия, Россия.

SELA

Бренд: SELA. Компания основана в 1991 году братьями Борисом Остробродом и Александром Пекарским. В переводе с иврита «sela» – это скала, поэтому в начале своей работы франчайзи говорили, что это «израильская» одежда, хотя на самом деле компания всегда базировалась в Санкт-Петербурге. С 2019 года марка входит в состав компании Melon Fashion Group (также Санкт-петербургский ритейлер). Бренд продает женскую, мужскую и детскую одежду, обувь и аксессуары. Цены средние и выше средних. Разнообразие товаров, иностранное название и большая франчайзинговая сеть создают впечатление крупного зарубежного бренда.

Сайт компании: https://www.sela.ru.

Где купить: на сайте компании, в маркетплейсах и в офлайн-магазинах.

Производство: Китай, Бангладеш.

Компания на 6 месте в категории «Ритейл» по мнению пользователей Клерк.ру.

Greenfield

Бренд: Greenfield. Известный в России бренд чая. Основан петербургской компанией «Орими Трейд», а зарегистрирован на специально созданную британскую фирму Greenfield Tea Ltd. Под маркой продается широкий ассортимент продуктов. Благодаря выдержанному дизайну и иностранному названию продукт соответствует образу дорогого английского чая.

Сайт компании: https://greenfieldtea.co.uk.

Где купить: в маркетплейсах и магазинах.

Производство: Россия.

Gulliver

Бренд: Gulliver. Российская торговая марка, производитель одежды и обуви для детей, дистрибьютор детских игрушек. Основана в 1997 году. Изначально компания специализировалась на производстве и продаже мягких игрушек, кукол, машинок и товаров для новорожденных. Уже позднее к ассортименту прибавилась одежда и аксессуары. В 2013 году в группу вошел новая марка Button Blue. Компанию часто путают с зарубежными брендами из-за модных коллекций и масштабных спецпроектов. Например, в 2020 году они создали линейку футболок «No Plastic» и часть средств от их продажи передали фонду по спасению черноморских дельфинов.

Сайт компании: https://new.gulliver.ru.

Где купить: на сайте компании, в маркетплейсах и в офлайн-магазинах.

Производство: Россия, Китай.