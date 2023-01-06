Когда нужен обязательный аудит за 2022 год

Какие общества обязаны пройти аудит

Обычные общества обязаны провести аудит отчетности за 2022 год в двух случаях:

или налоговые доходы за 2021 год больше 800 млн руб.;

или сумма активов на 31 декабря 2021 года больше 400 млн руб.

В первом случае нужно сложить строки 010 и 020 Листа 02 декларации по налогу на прибыль. Во втором случае – надо посмотреть строку 1600 бухгалтерского баланса.

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Публичные акционерные общества должны проходить обязательный аудит ежегодно. Это не зависит от величины выручки и активов.

Непубличные АО с 01.01.2023 могут не проводить аудит, если их доход меньше 800 млн руб., а активы – меньше 400 млн руб. Аудит они могут проводить по желанию – если решение об этом примет общее собрание акционеров (Федеральные законы от 16.04.2022 № 99-ФЗ и 114-ФЗ). Но остаются случаи обязательного аудита, если они прямо прописаны в Федеральном законе от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Иные случаи обязательного аудита прописаны в Законе № 307-ФЗ или иных федеральных законах. Так, например, обязательный аудит обязаны проходить:

организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также эмитенты эмиссионных ценных бумаг, которые обязаны раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

организации, которые относятся к профессиональным участникам рынка ценных бумаг;

фонды;

застройщики – Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ;

микрофинансовые организации – Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ;

организатор азартных игр – Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях»;

саморегулируемые организации – Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ.

Кто вправе проводить обязательный аудит

Обязательный аудит проводит аудиторская организация, включенная в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/reestr_audit/znachimyy). С 01.01.2022 индивидуальные аудиторы не вправе проводить обязательный аудит (Федеральный закон от 02.07.2021 № 359-ФЗ). Им остался только инициативный аудит и сопутствующие услуги.

Сроки сдачи аудиторского заключения

Аудиторское заключение должно быть готово до 31 декабря года, следующего за отчетным (ст. 5, 19 Закона № 307-ФЗ).

Аудиторское заключение надо сдать в налоговую инспекцию в электронном виде вместе с годовой бухгалтерской отчетностью. Но это не всегда возможно. Поэтому аудиторское заключение можно составить позже. Но сдать надо не позднее 10 рабочих дней со дня его подписания, и не позднее 31 декабря (ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Сведения об аудиторском заключении не позднее трех рабочих дней после подписания надо разместить на федеральном ресурсе (https://fedresurs.ru). С сайта надо скачать необходимое программное обеспечение и заполнить в личном кабинете специальную форму. Разумеется, понадобится электронная подпись. А вот в статистику аудиторское заключение сдавать не надо.

Как накажут за отсутствие аудита

Если не представить в налоговую инспекцию аудиторское заключение в срок, то компанию могут оштрафовать на сумму до 5 000 руб. Штраф для должностного лица – до 500 руб. (ст. 4.1.2, 15.11, 19.7 КоАП).

Если не разместить сведения об аудиторском заключении на федеральном ресурсе, то должностное лицо оштрафуют так – от 5 000 до 10 000 руб. А за несвоевременное размещение штраф будет в размере 5 000 руб. (ст. 14.25 КоАП).