Облагается ли компенсация проезда НДФЛ

Разбираемся, как компенсация проезда облагается НДФЛ и страховыми взносами, а также рассмотрим категории лиц, которые попадают в исключение из правил обложения.

Варианты оплаты проезда сотрудникам

Работодатель вправе компенсировать работникам затраты на проезд, например, к:

месту работы;

месту отдыха.

Выделяют и следующие виды возмещений:

использование личного автотранспорта;

оплата затрат содержания транспорта;

возврат стоимости дороги на общественном транспорте, такси и т. д.

Налоговый учет отправляет нас к ст. 252 НК, в которой сказано о том, что затраты, в том числе компенсационного характера, должны относиться к числу экономически оправданных и подтверждаться первичными документами. А работодатель вправе их компенсировать, только если знал об их осуществлении.

На уровне компании сформируйте следующую документацию:

локальные акты, в которых пропишите, как проезд к месту отдыха облагается НДФЛ и страховыми взносами; трудовой договор с работником; перечень документов, подтверждающих затраты и т. д.

Облагается ли НДФЛ и страховыми взносами оплата проезда

В 2019 году Минфин выпустил письмо № 03-03-06/1/2093 от 18.01.2019, в котором рассмотрел: как оплата проезда облагается НДФЛ и страховыми взносами, в том числе к месту проведения ежегодного отпуска.

В целях НДФЛ учитываются доходы работников в натуральной или денежной формах. В ст. 217 НК прописан перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. Суммы возмещения работодателем стоимости затрат на дорогу работников к месту работы и обратно в ст. 217 НК не отражены. Так, указанные компенсации облагаются налогом на доходы физических лиц в полном размере.

Исключения есть. Физлица, осуществляющие трудовую деятельность на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, вправе получить государственные гарантии и компенсации, установленные законами и нормативно-правовыми актами РФ.

Например, возмещение стоимости затрат на дорогу для указанной категории лиц прописано в ст. 325 ТК.

В п. 1 абз. 10 ст. 217 НК найдем ответ на вопрос, как облагается НДФЛ льготный проезд: компенсации работникам, осуществляющим трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц. Вот перечень из НК:

Какие компенсации проезда не облагаются налогом на доходы физических лиц

Если указанная категория лиц отдыхает за границей, то от обложения НДФЛ освобождена стоимость пути только по территории РФ.

Есть категория лиц, имеющих разъездной характер работы. В письмах Минфина № 03-15-06/67364 от 20.09.2018, № 03-04-06/38439 от 27.04.2022, № 03-04-06/107896 от 30.12.2021 сказано, что компенсации указанной категории лиц не подлежат обложению налогом на доходы физлиц и страховыми взносами в случае, если в локальных актах компании, трудовых договорах есть отсылка к разъездному характеру работы. При этом расходы «разъездных» сотрудников подтверждаются документально.

В письме Минфина № 03-04-06/51326 от 07.09.2015 сказано, что, если сотрудник не имеет возможности воспользоваться общественным транспортом в его рабочее время, например ночью, работа удалена от места нахождения организации, компенсация проезда не признается экономической выгодой или доходом сотрудника. В указанном случае объектом обложения НДФЛ она не является.

На основании п. 1 ст. 420 НК и п. 1 ст. 20.1 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998возмещение стоимости проезда к месту ежегодного отпуска облагается страховыми взносами в полном объеме, за исключением работников Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера.

Для них предусмотрен следующий порядок, если:

отпуск проводится на территории РФ , то возмещение не облагается страховыми взносами в размерах, утвержденных в локальных нормативных актах компании или трудовом договоре;

отпуск за пределами РФ – страховые взносы не начисляются на часть стоимости в размерах, предусмотренных локальными актами фирмы, от места отправления до пропуска через госграницу РФ.

На остальную часть стоимости пути страховые взносы начисляются в полном объеме (письмо Минфина № 03-04-06/39938 от 29.04.2022).