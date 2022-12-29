Кто сменит профессию, кого повысят, кому дадут премию: астрологический прогноз для бухгалтеров на 2023 год

Дисклеймер

Этот астрологический прогноз сделали особые бухгалтерские звезды. Но Кролик 2023 года обещает быть весьма непредсказуемым :)

Бухгалтер-Овен

Год Кролика для вас – время больших профессиональных перемен. Работаете в офисе? Возможно, пора переходить на удаленку и в аутсорс. Уже на аутсорсе? Значит, это время большого развития собственного бизнеса.

О том, как бухгалтеру выйти в аутсорсинг (или развивать уже начатое дело) рассказываем в большом курсе повышения квалификации «Клерка» «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма».

Вы прямо сами почувствуете, как мозгу хочется перемен, стремиться к росту личности. Уверенность в себе подарит новые финансовые возможности, старайтесь откладывать деньги. Будьте решительны, но тщательно обдумывайте каждое решение.

Проявить характерную решительность стоит Овнам, которые уже давно работают в найме – пора выходить на новый уровень.

Бухгалтер-Телец

Вам Год Кролика может принести мелкие, но неприятные сюрпризы – например, нежданные налоговые требования, мелкие ошибки в отчетности и т.д. Серьезных проблем не будет, но даже эти мелочи могут сильно выводить из себя. Главный совет – не разменивайтесь на такие пустяки. В отношениях с людьми стойко контролируйте свои эмоции.

Вы сможете подстроиться под новые обстоятельства и достигнуть больших успехов в работе.

А чтобы карьера продвигалась еще быстрее и ошибки в учете не выводили вас из себя – подключайтесь к январскому потоку курса повышения квалификации «Исправление ошибок в учете».

Бухгалтер-Близнецы

В 2023 году вам должно стать легче. Во всех сферах жизни появится больше стабильности и ясности. Возможно, повышение на работе, внезапная премия или у вас в бухгалтерии наконец-то появится помощник.

Но будьте осторожны – прилететь могут и новые обязанности. Тщательно разберитесь, ваши ли это задачи. Ваше добродушие может сыграть злую шутку, поэтому не берите чужую ответственность, это может быть обернуто против вас.

Со спорными вопросами лучше обращаться к специалистам, чтобы избежать провалов. Подготовка к налоговой проверке? Сходите к налоговому консультанту. Сложный вопрос с договорами? Обратитесь к штатному юристу. В общем, по мере возможности опирайтесь на плечи экспертов.

В повседневной работе такой поддержкой будут эксперты «Клерк.Премиум»: забрать крутейшую подписку «Клерка» можно прямо сейчас с бешеной скидкой. Взамен получите надежное плечо специалиста 24 на 7. Сможете задавать любые рабочие вопросы и даже заказывать полноценные статьи по своей ситуации.

Бухгалтер-Рак

Раков можно поздравить! В 2022 году вы прошли большой путь трансформаций в профессиональной сфере: избавились от ненужных эмоций и приняли как неизбежное все бесконечные изменения этого года. В 2023 год вы точно войдете с новыми силами, потому что заранее пережили «восторги» по поводу всех перемен в работе.

Но есть резон все-таки проверить себя и пройти «Годовую аттестацию 2022»: это будет полноценный большой курс, по итогам которого получите официальное удостоверение о том, что ваши компетенции позволяют доверить вам бухгалтерию со спокойной душой.

Вообще, в 2023 году вы будете чувствовать себя свободно и появится желание встряхнуться и начать что-то новое. Может, предложите шефу открыть парочку филиалов?

Бухгалтер-Лев

Львов в 2023 году ждет целый поток повышений, признаний начальства, благодарностей контрагентов и подчиненных. Налоговики будут преклоняться перед вашей харизмой и даже общаться вежливее и проще. Отношения наладятся даже с новым Социальным фондом России.

Не помните, когда придется работать с этим фондом? Когда будете сдавать отчетность для бывших ПФР и ФСС. Подробнее об одном из главных объединений 2023 года мы рассказали здесь.

Вообще, конечно, мы уверены, что все вы прекрасно знаете, и желаем вам больших успехов в работе. Только осторожно: прогноз говорит, что так и выгореть недолго. Уделите внимание балансу между карьерой и собой.

Бухгалтер-Дева

Девам 2023 год принесет много значительных событий. Вы внезапно можете стать для коллег мерилом нравственности и вектором духовности. Окружающие будут воспринимать вас, как опору и лидера. Руководство вполне может обратить на вас особое внимание.

Приподнесите шефу сюрприз – например, удостоверение о повышении квалификации по управленческому учету. Из ценного сотрудника превратитесь в сотрудника, которому цены нет. Кто лучше бухгалтера с управленческими знаниями сможет подсказать директору, как спасти бизнес в кризис?

Настройте режим сна, питания и бытовые моменты. Рутина может отнимать много времени, поэтому пересмотрите распорядок, навязанный людьми или обстоятельствами. Звезды советуют изменить образ жизни, следить за здоровьем и уделить внимание близким.

Баланс – ваш девиз года. Даже если нагрянут внезапные перемены в работе или личной жизни.

Бухгалтер-Весы

Весам в 2023 году может казаться, что всё вокруг скучно – боритесь с этим и раскрашивайте рутину. Вы будете считать, что кому-то везет больше вас. Поработайте над ответственностью и собранностью.

В работе Весам придется заняться упорядочиванием всего, что с ней связано. Вас могут начать контролировать и увеличивать нагрузку. Вы будете ощущать, что взваливаете на себя очень много работы и обязанностей. Чтобы не выгорать, вам придется от чего-то отказаться и пересмотреть распределение времени.

Возможно, в итоге вам даже придется сменить работу. Не бойтесь таких перемен, просто подготовьтесь к ним заранее. Например, пройдите курс профессиональной переподготовки и станьте из бухгалтера главным бухгалтером.

Один из таких курсов есть на «Клерке»: выдаем официальный диплом. Подробности здесь.

Бухгалтер-Скорпион

Первая половина года для Скорпиона может пройти тяжело. Нестабильность, шаткость, хаотичность большого количества изменений накроет вас с головой. Так что если не разобраться во всем заранее, вполне можно удариться в серьезную депрессию.

Держитесь: надо просто держать эмоции под контролем и обращать больше внимания на детали. Например, на первичку, договоры с контрагентами, формулы в подсчете налогов.

Большие перемены в этом году будут, например, в НДС: в большом курсе повышения квалификации разбираем их подробно.

Бухгалтер-Стрелец

Стрельцов будет влечь жажда развлечений – захочется праздника жизни. Приходит время действовать по творческому импульсу, а не подчиняться кому-то. Может быть, время перенастроить бухучет в своей компании или поменять налоговый режим, если есть более выгодный и подходящий бизнесу вариант?

Насчет выбора спецрежима не уверены, но вот насчет перенастроек учета – не забудьте про все новые ФСБУ. Наши эксперты про них рассказывают тут.

Работа или хобби поглотит время и силы, но взамен даст энергию радости. Находите время на отдушину. Вам придется больше уделять внимание бытовым проблемам. Поверхностные знакомства, коллеги, попутчики могут стать судьбоносными и изменить вас.

Бухгалтер-Козерог

Козероги почувствуют освобождение, разрушатся тяжелые оковы ответственности и напряженности. Вы найдете место для радости и удовольствий, а не только для забот и работы.

Появится шанс купить недвижимость или то, что давно хотели. Учитесь практическим навыкам, а не теории – они могут неожиданно пригодиться для карьерного шанса.

Звезды сулят Козерогам смену статуса. Наступает благоприятное время для того, чтобы понять, чего вы хотите от профессии дальше. Может быть, уйти в какую-то новую сферу?

Если вдруг захотите стать...интернет-маркетологом, заходите к нам на профпередподготовку. Официальный диплом и крутейшие профессиональные навыки обещаем.

Бухгалтер-Водолей

Важный год наступает для Водолеев – он будет звать на подвиги. В 2023 году закладывайте фундамент для изменений в будущем. Если вы давно ждали шанс на что-то, то он представится в этом году. Появятся возможности и силы начать свое дело и влиять на других людей. Посвятите себя идее и интересам.

Экономьте и старайтесь откладывать, делайте учет финансов. Есть возможность улучшить жилищные условия. На работе к вам может быть пристальное внимание начальства. И не только начальства. Вполне могут прийти и с налоговыми проверками.

Подготовиться заранее и все учесть можно с помощью нашего курса повышения квалификации: подробности по ссылке.

Бухгалтер-Рыбы

Рыбы должны научиться видеть доброе и хорошее вокруг. Уделяйте время себе: отдыхайте, высыпайтесь и смиритесь с окружающим миром. Единственный человек, на которого вы можете положиться – это вы сами.

Выносливость и упорство помогут в профессии. Вам станут понятны планы цели на будущее – они окажутся реалистичнее и приземленнее, чем вы предполагали.

Выбрать любой курс повышения квалификации и кардинально изменить свою жизнь прямо сейчас можно на «Клерке»: сделайте себе профессиональный новогодний подарок.