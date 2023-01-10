Как закрыть 2022 год в бюджетном учреждении. Проверьте, что еще не успели сделать

Напомним, что при инвентаризации нефинансовых активов не стоит забывать о правах пользования имуществом и результатами интеллектуальной деятельности, а при инвентаризации обязательств – о резервах, а также счетах учета доходов и расходов будущих периодов.

Расчеты с персоналом

Заработная плата

Инвентаризация обязательств по заработной плате предполагает выявление дебиторской или кредиторской задолженности перед сотрудниками, налоговыми органами, фондами. К концу года необходимо производить сверку по уплате НДФЛ и страховых взносов как можно чаще, чтобы выявить возможные ошибки, расхождения и успеть их исправить до конца декабря.

Поскольку в начале 2023 года необходимо будет сдавать отчет 6-НДФЛ с приложением к нему справок формы 2-НДФЛ по каждому сотруднику, не лишним будет проверить корректность применения налоговых вычетов на детей.

Согласно законодательству, он предоставляется до достижения предельной суммы дохода, равной 350 000 рублей, после чего «детский» налоговый вычет применяться не должен. Подтверждает такой вычет копией свидетельства о рождении детей сотрудника (до 18 лет) и справкой с места учебы (до 24 лет). При этом следует отметить, что запрашивать повторно при наступлении нового налогового периода эти документы у персонала не нужно.

Также перед закрытием года необходимо проверить начисление страховых взносов. По взносам на обязательное пенсионное страхование после достижения предельной базы 1 565 000 рублей должна применяться ставка 10%, а по ВНиМ после превышения суммы 1 032 000 рублей начислять взносы больше не нужно. Взносы на обязательное медицинское страхование и травматизм предельных баз не имеют.

Инвентаризация резервов предстоящих расходов на оплату отпусков должна выявить наличие неиспользованных сумм. В таком случае их следует сторнировать в декабре и начислить резерв на будущий год на счете 401.60.

Выплата заработной платы за декабрь в последний рабочий день месяца предусмотрена ТК в случае, если ее обычный срок по коллективному договору или иному нормативному акту учреждения выпадает на выходной или праздничный день. Если же в организации установлена дата выплаты – 10 число, то полный расчет по заработной плате за декабрь лучше произвести после новогодних каникул, чтобы не превысить положенный двухнедельный интервал между авансом и зарплатой.

Расчеты с подотчетными лицами

Инвентаризация 208 счета поможет выявить кредиторскую задолженность перед подотчетниками. К концу года лучше максимально сократить выплаты по авансовым отчетам: несрочные расходы (например, приобретение канцелярии или инструмента) перенесите на следующий отчетный период, регулярные профосмотры проводите в рамках заключенных с медицинскими организациями договоров.

Тщательно проверьте достоверность и корректность документов, подтверждающих командировочные расходы, а также расходы на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно (для Северян). Оплатите такие расходы до наступления нового года, чтобы избежать возникновения просроченной кредиторки.

Основные средства и материальные запасы

Целью составления и представления годовой отчетности является достоверное раскрытие информации об активах учреждения. Инвентаризация ОС, МЗ и НМА помогает выявить соответствие фактического наличия объектов регистрам учета, а также списать объекты, не отвечающие критериям актива.

Напомним, что теперь в инвентаризационной описи есть графы для указания статуса объекта и целевой функции. Здесь можно указать, что основное средство, к примеру, сломано и подлежит ремонту, либо испорчено и подлежит списанию. Конкретные статусы и функции должны быть прописаны в Учетной политике учреждения.

Выявленные объекты, не соответствующие критериям актива, нужно перенести с баланса на 02 забалансовый счет до момента их ликвидации. Если такие основные средства относятся к особо-ценному имуществу, то дополнительно списание следует согласовать с учредителем. Также стандарт «Основные средства» устанавливает правило отражения ОС стоимостью до 10 000 рублей на 21 забаланса. Если выявили такие объекты на балансе, следует их перенести.

Кроме привычных нам счетов 101 (основные средства) и 105 (материальные запасы) после вступления в силу стандарта «Нематериальные активы» обязательно подлежат инвентаризации 102 и 111 счета учета. Напомним, что на первом отражаются сами нематериальные активы, а на втором – права пользования имуществом и НМА.

После переноса нефинансовых активов на забалансовые счета или списания с учета сложится достоверная картина в форме отчетности «Сведения о движении нефинансовых активов» 0503768 и «Балансе» 0503730.

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Не менее важным этапом закрытия финансового года является сверка с контрагентами во избежание образования просроченной кредиторки. Для этого подготавливаются акты сверки с поставщиками и подрядчиками, с бюджетом, производится инвентаризация счетов учета 302, 303, 304. По результатам выявленная кредиторская задолженность максимально закрывается по первичным документам до конца года.

Как известно, все факты хозяйственной жизни должны быть подтверждены первичными документами. В конце календарного года их необходимо проверить не только на наличие, но и на содержание, то есть на присутствие в них обязательных реквизитов, корректность дат, сумм и прочее.

По доходным операциям по результатам инвентаризации счетов 205 и 209 необходимо произвести списание невостребованной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, признанной сомнительной.

Невостребованную кредиторку нужно перенести на 20 забаланс для наблюдения в течение срока исковой давности, а затем списать.

Сомнительную дебиторку следует отразить на 04 счете, за исключением случаев, когда контрагент ликвидирован (юр.лица), умер (физ.лица) или исполнительное производство по взысканию прекращено. Такая задолженность окончательно списывается с баланса.

ПФХД и обязательства

Чтобы корректно отразить показатели в «Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» 0503737 и «Отчете об обязательствах учреждения» 0503738 необходимо проконтролировать все утвержденные плановые показатели и произведенные расходы по КВР. Превышения планов не должно быть ни в коем случае.

Если таковое выявлено, то следует согласовать с учредителем корректировку ПФХД и с помощью экономии на одной статье расходов закрыть дефицит средств на другой.

Бюджетные обязательства в сумме договоров, исполнение которых переходит на следующий год, необходимо отразить на счете 502.21, чтобы в форме 0503738 они встали в графу «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим».

Денежные обязательства следует принять по первичным документам уже оказанных работ или услуг, а также по авансовым платежам, чтобы в итоге сумма неисполненных денежных обязательств на конец года равнялась кредиторской задолженности в форме 0503769.

Косвенные и прямые затраты. Учетная политика

В конце финансового года необходимо проверить правильность отражения операций на счетах 109.00 и 401.20.

На 109 счете учитываются операции по формированию себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг: они должны быть определены учетной политикой. А также в ней должно быть расписано, какие затраты относятся к прямым, а какие к накладным и к общехозяйственным.

Напомним, что счет 109.00 закрывается 31 декабря на счет 401.10 «Доходы текущего финансового года».

В учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2022 год нужно было предусмотреть изменения, связанные с новыми стандартами, переходом на централизацию учета, применением электронных документов. Поэтому ответственному за ее формирование лицу в конце года следует проверить, внесены ли соответствующие поправки.