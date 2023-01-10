Какие поправки в НК внесены в конце 2022 года по вычетам и возмещению НДС

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Вычеты НДС у налоговых агентов

Статьей 171 НК предусмотрено право плательщика на вычет НДС, уплаченного им в качестве налогового агента (в соответствии со статьей 161 НК).

По новым правилам с 2023 года декларацию по НДС подают не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом – кварталом. А уплату налога и плательщики, и налоговые агенты производят равными долями, по 1/3 суммы исчисленного налога, не позднее 28 числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим кварталом.

Фактически это означает, что налоговый агент исчисляет НДС, как и ранее, в момент перечисления оплаты (предоплаты), одновременно выставляя счет-фактуру.

Но с 1 января 2023 года у налоговых агентов к вычету предъявляется исчисленный, а не уплаченный налоговым агентом НДС. Ведь сначала подается декларация по НДС, в которой исчисленная сумма заявляется к вычету, а потом только налог поступает в бюджет.

Налог принимается к вычету у налоговых агентов при соблюдении необходимых условий, причем независимо от его уплаты в бюджет.

То есть по сути исчисление налога и его принятие к вычету у налоговых агентов происходит в рамках одного квартала, несмотря на то, что фактически в бюджет налог перечисляется в следующем квартале. Раньше обязательным требованием для вычета НДС у налоговых агентов была уплата налога в бюджет. Теперь – начисление налога к уплате в бюджет.

Что меняется в заявительном порядке возмещения НДС

Частично в 2023 году меняется также заявительный порядок возмещения НДС. Для возмещения НДС в заявительном порядке налогоплательщик подает в ИФНС заявление, где указывает реквизиты банковского счета для возврата налога (ст. 176.1 НК).

С 2023 года указывать эти реквизиты не обязательно. Так прописано в законе от 28 декабря 2022 № 565-ФЗ. Подтвержденная к возмещению сумма НДС будет учитываться при формировании общего сальдо на ЕНС. Но вернуть на расчетный счет денежные средства можно только при положительном сальдо.

Поправки в заявительном порядке, принятые ранее

Кроме того, налогоплательщик, как и прежде, обязан вернуть в бюджет излишне возмещенный а заявительном порядке налог в бюджет. С 2023 года порядок частично изменен и этот порядок.

Согласно закону от 14 июля 2022 № 263-ФЗ утратил силу подпункт 19 статьи 176.1 НК, который предписывал налоговой инспекции выставлять требование о возврате НДС, если налог возмещен в большем размере.

С 2023 года возвратить излишне возмещенный налог (полностью или частично) плательщик должен в течение пяти рабочих дней со дня получения решении об отмене решения о возмещении НДС, а не требования о возврате.

Начиная со дня, следующего за днем принятия решения налогового органа о полной или частичной отмене возмещения НДС в заявительном порядке, на сумму излишне полученных налогоплательщиком сумм начисляются пени в соответствии со статьей 75 НК (п. 17 ст. 176.1 НК).

Новый порядок применяется в отношении сумм НДС, возмещаемых на основании решений, принятых с 1 января 2023 (ч. 3 ст. 5 закона № 263-ФЗ). То есть по новым правилам будет возмещаться НДС, заявленный к возмещению по декларациям за IV квартал 2022 года.