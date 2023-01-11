Какие тенденции для личных финансов россиян будут в 2023 году

Необходимо учитывать, что какие-то серьезные события в экономике и политике могут привести к резким переменам, как положительным, так и отрицательным.

Цены на недвижимость будут снижаться

С таким утверждением согласны практически все эксперты отрасли, но отличаются оценки масштабов этого снижения.

Цены уже плавно пошли вниз в 2022 году. Процесс, вероятно, продолжится. Ставку по основной программе льготной государственной ипотеки подняли до 8%, а еще ЦБ борется с ипотекой под 0,1-1% от застройщиков.

Раньше застройщики просто закладывали эти дешевые кредиты в стоимость жилья. Квартира с рассрочкой/ипотекой под низкий % просто стоила дороже. Теперь же застройщикам придется снижать цены.

Цены на вторичку зависят в том числе и от цен на новостройки. А еще на вторичку не распространяются большинство госпрограмм с пониженным %.

Еще из крупных городов была некоторая волна миграции, люди продают квартиры. Также падает уровень платежеспособности населения.

Курс рубля может колебаться вверх-вниз

В 2021 году мы наблюдали нетипичную ситуацию: на фоне падения ВВП (то есть падения экономики) курс рубля рос после снижения.

Все дело в том, что условия изменились: ограничены операции иностранцев на рынке РФ, ограничен и вывоз капитала из России для наших граждан и компаний.

Но даже с такими специфическими условиями торги идут на бирже. И курс реагирует на что-то.

Мы наблюдали движение курса вниз в декабре, например, а год на бирже начался с движения вверх, когда экспортеры начали продавать выручку.

Думаю, такие колебания в обе стороны ждут нас на протяжении 2023 года.

Интерес россиян к фондовому рынку в 2023 не восстановится

Последние несколько лет заметно росло количество частных лиц, инвестирующих в фондовый рынок.

Многие из них обожглись после начала СВО, когда цены на российские акции рухнули, а часть иностранных активов вообще была заморожена из-за санкций.

На восстановление интереса потребуется время. В то же время остаются и приятные опции: акции можно купить по дешевке и ждать их роста (и потом серьезно заработать).

А еще остаются облигации – у надежных эмитентов риск минимален, а доходность выше, чем у вкладов в банке.

Господдержка в основном будет фокусироваться на малоимущих и семьях с детьми

Особенно когда два этих условия совпадают. Мы уже видели элементы такой политикив назначении пособий и формировании госпрограмм поддержки.

По той же ипотеке для всех ставка – 8%, а для семей с детьми – 6% (при соблюдении некоторых условий). А выплаты на детей тоже касаются малоимущих.

Вряд ли стоит ждать раздачи денег на всех детей, как было в разгар пандемии. Еще одна поддерживаемая категория – военные и мобилизованные.

Эта линия тоже сохранится как минимум в 2023 году.

Изменение рынка труда из-за СВО

Последние годы показали, какие специалисты для государства – самые ценные. Это IT-шники: им дали и льготную ипотеку, и самую масштабную программу броней от мобилизации, и другие плюсы.

Первая волна мобилизации уже окончена, но люди понимают, что может быть и вторая, и третья. И вот тут уже некоторыесоискатели-мужчины (не все) будут ориентироваться на те компании, которые дают бронь. СМИ, военное производство, энергетика и так далее.

Другой фактор изменений – отъезд россиян как на фронт, так и в эмиграцию. Экономика лишается трудоспособных мужчин, а в случае с эмиграцией уезжают еще и женщины. В каких-то сферах или на отдельных предприятиях уже есть дефицит кадров.

Но он уравнивается другими явлениями. Например, уходом западных компаний из РФ и сокращением их рабочих мест и тем, что в условиях неопределенности некоторые российские компании экономят, в том числе на сотрудниках.