Как перейти на ЕНС в 1С

27 декабря 2022 вышел релиз 3.0.127.49 в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, в котором есть помощник перехода на ЕНС. Локальные версии программ 1С можете обновлять самостоятельно, облачные версии обновятся постепенно в течение нескольких дней.

В этой статье расскажем, как перейти на единый налоговый счет в программе 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

Шаг 1. Итак, нужная ссылка находится в разделе «Операции» – «Помощник перехода на ЕНС».

В форме помощника, первым делом, предлагается проверить остатки расчетов по налогам и взносам. При выборе этого пункта открывается стандартный отчет «Анализ счета» по счетам 68 и 69.

Именно суммы из этого отчета будут перенесены на новый счет 68.90.

Шаг 2. Далее идет операция «Перенос расчетов по налогам и взносам».

По щелчку на ссылку создается документ, который можно открыть повторным щелчком.

В документе нужно нажать на кнопку «Заполнить» и отметить галочками те налоги и взносы, задолженность по которым нужно перенести. Можно отметить сразу все.

Обратите внимание: в этот документ попадает только информация о задолженности по налогам и взносам на конец года!

Документ формирует проводки между счетами, на которых ранее учитывались расчеты по налогам и взносам, и счетом 68.90 (счет 68.90 идет по кредиту).

Шаг 3. Затем таким же образом можно перенести задолженность по налоговым санкциям (пени, штрафы), если она есть – это следующий пункт помощника.

Шаг 4. Далее идет пункт «Перенос переплат по налогам и взносам» – в этот документ уже попадают только переплаты по налогам и взносам. И формируются проводки в дебет счета 68.90.

Шаг 5. Но проводки есть не только по счетам бухгалтерского учета, но и по служебным регистрам. Отдельно по задолженности и отдельно по переплате, так как они сформированы разными документами.

Для того, чтобы зачесть эти суммы между собой, нужен последний пункт помощника – «Зачет авансов».

При зачете не формируются проводки по счету 68.90, только по служебным регистрам.

Но этот пункт обязательно нужно выполнить для корректного заполнения документов и отчетов в 2023 году. Не пропускайте его!

Шаг 6. После выполнения всех пунктов помощника можно сформировать ОСВ по счету 68.90 и оценить полученный результат.

Проводки создаются датой 01.01.2023, поэтому ОСВ формируем именно за этот день.

Коллеги, как вам такие нововведения? Поделитесь впечатлениями в комментариях.