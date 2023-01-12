Отчетность в СФР

С 9 января действуют новые бланки персучета

После объединения ПФР и ФСС данные о регистрации граждан в системе персонифицированного учета, а также в системе ОПС необходимо сдавать на обновленных бланках. Порядок заполнения форм претерпел технические правки.

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С 9 января действуют новые бланки персучета
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Правление ПФР утвердило постановление № 243п, где унифицировало форматы персонифицированной отчетности. Основные изменения ввели в бланки переучета.

Обновленная версия документов начала действовать 9 января 2023 года.

Перечень измененных бланков

В начале января компании обязаны использовать исправленные бланки учета в процессе регистрации работников.

Перечень формуляров утвержден в первом пункте постановления:

  • АДВ-1 ─ анкета зарегистрированного гражданина;

  • АДВ-2 ─ заявление на внесение изменений в АДВ-1, которые есть в СНИЛС;

  • АДВ-3 ─ заявление на получение подтверждения того, что человека зарегистрировали в системе персучета;

  • АДВ-6-1 ─ опись документов, которые страхователь направляет в СФР;

  • СЗВ-К ─ данные о трудовом стаже застрахованного сотрудника за период до регистрации в системе ОПС.

Сотрудники ПФР сообщили, что бланки АДВ-1, −2 и −3 должны заполнять только сами зарегистрированные граждане.

Также добавили новый элемент для уточнения даты формирования акта о рождении и названия госоргана, который его зафиксировал.

А что касается номера СНИЛС, то в заявлении о выдаче документов, подтверждающих регистрацию сотрудника, его нужно указывать в верхней части бланка.

Напомним, за указание неверных сведений о стаже гражданина, даже ненамеренное, в соответствии с п. 1 ст. 15.33.2 КоАП назначат штраф в размере 300 – 500 рублей.

Правила заполнения АДВ-1 и СЗВ-К

Базовые изменения в порядке являются техническими. Например, анкету АДВ-1 должен заполнять сам зарегистрированный гражданин. А сведения о трудовом стаже заполняет работодатель за сотрудников, самозанятый либо бизнесмен.

И хотя в целом правила остались прежними, сдавать формуляры необходимо уже не в ПФР, а в СФР. Информация об этом унифицирована во второй главе порядка заполнения.

Напомним, с 1 января 2023 года ПФР и ФСС объединились в социальный фонд, аббревиатура которого СФР.

Помимо прочего, в пункте 20 уточнили, что опись бумаг, подготовленных для ведомства, необходимо отправлять вместе с СЗВ-К.

В этом случае АДВ-6-1 обязан заверить руководитель организации либо уполномоченный страхователь, поставив печать предприятия. Если он является частным лицом, то достаточно простой подписи.

Если документы подают в электронном формате, то каждый комплект необходимо пронумеровать. А подписывать документы необходимо УКЭП. При этом, в бумажном виде ничего сдавать не нужно.

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Отчетность в СФР

С 9 января действуют новые бланки персучета

После объединения ПФР и ФСС данные о регистрации граждан в системе персонифицированного учета, а также в системе ОПС необходимо сдавать на обновленных бланках. Порядок заполнения форм претерпел технические правки.

С 9 января действуют новые бланки персучета
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