Теперь уже точно: с 1 сентября 2023 года переходим на машиночитаемые доверенности

Чего ждать от Федеральных органов исполнительной власти и к чему готовиться бизнесу в новом 2023 году, разбиралась Алиса Муратова, руководитель проектов развития бизнеса компании Directum.

Перенос сроков. Что это значит?

Смена даты дедлайна – не повод откладывать внедрение МЧД на лето или осень. Тем более что уже с 1 марта 2022 года можно подписывать документы квалифицированной электронной подписью (КЭП) с использованием МЧД наряду с бумажными доверенностями.

Отметка об электронной подписи с единым регистрационным номером доверенности в системе Directum RX

Переходный период продлили до 1 сентября 2023 года для того, чтобы бизнес подготовил свои информационные системы к работе по новым правилам.

На перестроение процессов подписания документов с доверенностями и поиск решений для управления их жизненным циклом может потребоваться время.

Руководитель управления ЭДО ФНС России Фёдор Новиков:

«Доработка учетных систем и коннекторов для интеграции с операторами ЭДО и другими системами по созданию МЧД требуют времени и финансирования. В ряде случаев меняются бизнес-процессы обработки входящих документов и технологии проверки полномочий. Поэтому, не смотря на то что срок обязательного применения машиночитаемой доверенности перенесли, адаптировать свои информационные системы необходимо уже сейчас».

Представители ФНС обещали, что переносов сроков больше не будет, и даже подготовили дорожную карту по переходу на МЧД. Она разработана и внесена на рассмотрение в Аппарат Правительства.

Например, в число мероприятий входят: массовая рассылка по всем организациям и ИП с оповещением об обязательности применения машиночитаемой доверенности, подготовка информационных роликов и пресс-релизов, доработка государственных систем и пр.

Единый формат. Это реально?

Сейчас существует два вида формата МЧД – для сдачи отчетности (B2G) и для электронного документооборота (B2B). При этом каждый федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ) может разрабатывать собственный формат электронной доверенности.

Минцифры, ФНС, Федеральное казначейство, Банк России и Федеральная нотариальная палата приняли коллективное решение, что до конца 2022 года будет создан единый формат МЧД на базе формата ФНС и Федеральной нотариальной палаты.

Об этом заявил на III Всероссийском Форуме ЭДО заместитель руководителя ФНС России Александр Егоричев. Также чиновник добавил, что новый формат упростит документооборот не только в секторе B2B:

«Важно, чтобы документы, созданные по утвержденным форматам, применялись везде: как в бизнесе, так и в государственных органах. При этом нужно учитывать интересы не только крупного бизнеса, но и совсем небольших компаний и предпринимателей».

Обещание, кстати, выполнили. 30 декабря всем заинтересованным лицам с целью ознакомления был разослан формат МЧД в версии 3.

Карточка электронной доверенности в системе Directum RX

Передоверие. Уже можно?

Нормы, регулирующие передоверие, были внесены в 339-ФЗ. 9 декабря 2022 года вышла новость о том, что участники эксперимента ФНС по апробации технологии обмена МЧД теперь могут создавать электронные доверенности с возможностью передоверия.

Это значит, что оформлять «дочерние» машиночитаемые доверенности можно на основе «родительской». При этом в них отражается информация исходного документа.

Благодаря технологии блокчейн-сети, оформлять, проверять, хранить и представлять доверенности может любой участник эксперимента ФНС.

Узнать о том, что любая МЧД из «цепочки» доверенностей прекратила действие, помогут алгоритмы такой сети. Они проверяют каждую доверенность в «цепочке» передоверия и могут своевременно уведомить участников об аннулировании.

Классификатор. Заждались?

Очень много слухов вокруг классификатора полномочий. Но в работе с электронными документами, если это базовые сценарии, классификатор можно использовать уже сейчас.

Просто указывайте полномочия вручную. В формате предусмотрена возможность добавления специфичных полномочий текстом. На сайте m4d.nalog.gov.ru можно ознакомиться с базовыми полномочиями и теми, которые используются в рамках эксперимента ФНС.

Карточка доверенности на сайте ФНС

Однако, указывать полномочия текстом не очень удобно. Это усложняет обработку доверенностей в информационной системе, особенно если у подписанта их много.

Поэтому прорабатывается вопрос формирования не плоских полномочий, а составных, которые включают субъект-действие-объект.

Предполагается, что классификатор будет состоять из совокупности справочников. Минцифры обещали, что сначала разберутся с форматом МЧД, подготовят структуру справочника, а уже потом – до конца 1 квартала 2023 года представят версию классификатора.

МЧД. Что в сухом остатке

Еще есть ряд открытых вопросов:

не все ФОИВы, информационные системы и площадки готовы;

пока нет единого формата;

есть сложности с использованием классификатора полномочий;

не обкатана схема с передоверием и нотариальным удостоверением;

есть вопросы и пробелы по регламенту хранения, применения и передачи МЧД;

остаются вопросы с регламентом обработки и сбором персональных данных.

Однако:

уже можно применять МЧД при отправке отчетности в ФНС и в ЭДО с контрагентами;

полномочия можно указывать текстом;

в проработке задачи по классификатору;

можно переводить часть процессов компании на схему с применением квалифицированной электронной подписи физлица + МЧД.

До 1 сентября 2023 года осталось немного времени, чтобы успеть доработать информационные системы, перестроить процессы подписания документов сотрудниками и начать массово выпускать МЧД.

Когда сроки поджимают, а разобраться в столь каверзной теме всё равно нужно, лучше сразу довериться профессионалам.

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