Налоговая учетная политика на 2023 год: какие новации можно добавить

Как утвердить учетную политику
Утвердить учетную политику можно приказом или распоряжением руководителя компании (п. 12 ст. 167, ст. 313 НК). Чаще всего учетную политику оформляют в виде приложения к такому приказу.
Напомним, что учетная политика едина для всей компании. Иначе говоря, она обязательная и для обособленных подразделений (п. 12 ст. 167 НК).
На «Клерке» появилась учетная политика на 2023 год. Это инструмент, в котором можно с учетом особенностей вашей компании сформировать приказы на УП для целей бухучета и налогового учета.
Просто отмечайте, что вам подходит – и получите в итоге готовый документ на подпись директору.
Надо ли составлять учетную политику каждый год
Каждый год составлять учетную политику не нужно. Она принимается при создании компании и применяется последовательно из года в год.
При необходимости в нее надо добавлять изменения и дополнения (ст. 313 НК).
Когда можно изменять учетную политику
Как правило, в течение года менять учетную политику нельзя (ст. 313 НК, письма Минфина от 26.02.2021 № 03-03-06/1/13447, от 08.04.2020 № 03-03-07/27947, от 03.07.2018 № 03-03-06/1/45756).
Есть только два исключения: если внесены поправки в налоговое законодательство, и если компания начинает вести новый вид деятельности.
Что можно добавить в учетке тем, кто платит налог на прибыль
Сфера искусственного интеллекта
При формировании первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов, относящихся к сфере искусственного интеллекта, расходы можно учитывать с коэффициентом 1,5 (п. 1, 3 ст. 257 НК). Такой же коэффициент можете применить и к затратам по приобретению прав на такие объекты, которые признаются прочими расходами (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК).
Однако есть важное условие. Указанные активы должны быть включены в соответствующие реестры.
Сфера электроники и программирования
Компании вправе применить к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3 в отношении таких активов как (подп. 5 и 6 п. 2 ст. 259.3 НК):
- основных средств, включенных на дату их ввода в эксплуатацию в единый реестр российской радиоэлектронной продукции;
- нематериальных активов в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.
Обратите внимание! Размер коэффициента выбираете сами, но не забудьте прописать его в учетке.
Инвестиционный вычет
Введены новые виды инвестиционных налоговых вычетов по налогу на прибыль (подп. 7-9 п. 2 ст. 286.1 НК). Но возможность вычета зависит от того, приняли ли региональные власти закон о возможности такого вычета (п. 8 ст. 286.1 НК).
Расходы
Условия
Размер вычета, проценты
Расходы в виде стоимости имущества, включая деньги, безвозмездно переданного образовательным организациям
Образовательная организация должна реализовывать основные образовательные программы и иметь государственную аккредитацию
100
Расходы в виде имущества, предназначенного для развития генетических технологий в России
Компания должна быть технологическим партнером государственной программы или его дочерним подразделением. Имущество нужно передавать в адрес НКО
42,5
Расходы на оплату работ или услуг по установке, тестированию, адаптации, модификации компьютерных программ и баз данных
Программное обеспечение или базы должны быть из единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных
100
Расходы на оплату работ или услуг по установке, тестированию, адаптации, модификации основных средств
Основные средства должны быть из единого реестра российской радиоэлектронной продукции
100
Расходы на обучение работников, обслуживающих программное обеспечение, базы данных или основные средства
Программное обеспечение и базы данных должны быть из единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных, а основные средства – из единого реестра российской радиоэлектронной продукции
100