Налоговая учетная политика на 2023 год: какие новации можно добавить

Как утвердить учетную политику

Утвердить учетную политику можно приказом или распоряжением руководителя компании (п. 12 ст. 167, ст. 313 НК). Чаще всего учетную политику оформляют в виде приложения к такому приказу.

Напомним, что учетная политика едина для всей компании. Иначе говоря, она обязательная и для обособленных подразделений (п. 12 ст. 167 НК).

На «Клерке» появилась учетная политика на 2023 год. Это инструмент, в котором можно с учетом особенностей вашей компании сформировать приказы на УП для целей бухучета и налогового учета. Просто отмечайте, что вам подходит – и получите в итоге готовый документ на подпись директору.

Надо ли составлять учетную политику каждый год

Каждый год составлять учетную политику не нужно. Она принимается при создании компании и применяется последовательно из года в год.

При необходимости в нее надо добавлять изменения и дополнения (ст. 313 НК).

Когда можно изменять учетную политику

Как правило, в течение года менять учетную политику нельзя (ст. 313 НК, письма Минфина от 26.02.2021 № 03-03-06/1/13447, от 08.04.2020 № 03-03-07/27947, от 03.07.2018 № 03-03-06/1/45756).

Есть только два исключения: если внесены поправки в налоговое законодательство, и если компания начинает вести новый вид деятельности.

Что можно добавить в учетке тем, кто платит налог на прибыль

Сфера искусственного интеллекта

При формировании первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов, относящихся к сфере искусственного интеллекта, расходы можно учитывать с коэффициентом 1,5 (п. 1, 3 ст. 257 НК). Такой же коэффициент можете применить и к затратам по приобретению прав на такие объекты, которые признаются прочими расходами (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК).

Однако есть важное условие. Указанные активы должны быть включены в соответствующие реестры.

Сфера электроники и программирования

Компании вправе применить к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3 в отношении таких активов как (подп. 5 и 6 п. 2 ст. 259.3 НК):

основных средств, включенных на дату их ввода в эксплуатацию в единый реестр российской радиоэлектронной продукции;

нематериальных активов в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Обратите внимание! Размер коэффициента выбираете сами, но не забудьте прописать его в учетке.

Инвестиционный вычет

Введены новые виды инвестиционных налоговых вычетов по налогу на прибыль (подп. 7-9 п. 2 ст. 286.1 НК). Но возможность вычета зависит от того, приняли ли региональные власти закон о возможности такого вычета (п. 8 ст. 286.1 НК).