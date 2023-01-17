Что такое капитализация процентов по вкладу и как посчитать свой доход.

Вкладчик всегда стремится разместить свои деньги на депозит, который принесет ему максимальный доход. Один из инструментов, который позволяет увеличить итоговую доходность вклада или накопительного счета – это капитализация.

Объясняем, как начисляются сложные проценты по депозиту, что такое эффективная ставка и всегда ли депозит с капитализацией будет самым выгодным.

Как работает капитализация процентов

Капитализация (или сложные проценты) – это начисление процентов за определенный период времени на ранее начисленные проценты по вкладу или накопительному счету.

Так как за счет капитализации общий размер вклада постоянно увеличивается, то и последующее начисление процентов становится больше предыдущего, в результате чего общая доходность по вкладу возрастает.

Пример:

Саша выбрал вклад с ежемесячной выплатой процентов и ежемесячной капитализацией, положив на него 200 000 рублей под 7,5% годовых. Через месяц банк начислил 1 274 рубля, и сумма вклада выросла до 201 274 рублей.

Таким образом, при расчете следующей выплаты за базу банк брал сумму в размере 201 274 рублей, и доходность 7,5% годовых применялась к ней, а не к изначально внесенной сумме в размере 200 000 рублей.

Через год, когда вклад закончился, с учетом капитализации Саша получил 15525 рублей. Если бы он не стал капитализировать полученные проценты, а получил все выплаты в конце срока, то заработал бы 14 998 рублей.

Важно! Несмотря на то, что капитализация зависит от выплат процентов, срок капитализации может отличаться от срока выплаты процентов. Например, начисленные проценты могут капитализироваться во вклад ежемесячно, а выплачиваться – в конце срока. Банк может начислять проценты ежедневно, а присоединять к сумме вклада ежемесячно или с какой-либо другой периодичностью. Сроки капитализации и выплаты процентов банки устанавливают самостоятельно.

Чем чаще периодичность капитализации, тем выше доход по вкладу, отмечает эксперт аналитического центра Банки.ру Оксана Даниленко. Поэтому наиболее выгодной считается ежедневная капитализацияпроцентов, но на сегодняшний день нет предложений по вкладам с ежедневной капитализацией, замечает она.

«Сегодня банки чаще всего предлагают вклады с ежемесячной капитализацией процентов, реже – с ежеквартальной. Также есть единичные предложения с ежегодной капитализацией для вкладов с большим сроком размещения, обычно от двух лет», – говорит эксперт.

Что показывает эффективная ставка

Ставка, которую указывают банки, когда предлагают условия по депозиту, называется номинальной. Это процент, который отражает, насколько по итогам определенного периода вырастет начальная сумма вкладчика.

Традиционно номинальная ставка исчисляется в процентах годовых, то есть процентах за год.

При одной и той же номинальной ставке, например 8% годовых, доход по вкладу с капитализацией будет выше, чем по депозиту с простым процентом. Так, доходность годового вклада на сумму 100 000 рублей при ежемесячной капитализации составит 8 299 рублей, с ежеквартальной капитализацией – 8 242 рубля, с начислением процентов в конце срока – 7 999 рублей.

Номинальная ставка с учетом капитализации процентов называется эффективной ставкой.

При этом существенное различие между номинальной и эффективной ставкой будет при наибольшем размере вклада, длительном хранении средств на счете, а также при наименьшем периоде капитализации.

Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:

С – номинальная ставка (в процентных пунктах);

П – количество периодов капитализации в год;

Д – длительность (срок) депозита в годах.

Период капитализации – это интервал времени, в конце которого начисляются проценты.

У банковского вклада без капитализации проценты начисляются один раз в конце срока, то есть П = 1. При ежемесячной капитализации П = 12, при ежеквартальной П = 4, а если проценты начисляются каждый день, П = 365.

Зная эффективную процентную ставку, можно сравнивать банковские продукты с разными схемами начисления процентов.

При этом ставки по вкладам с капитализацией обычно ниже, чем по вкладам с выплатой процентов в конце срока, говорит Даниленко.

«Это значит, они не всегда могут быть самыми выгодными», – подчеркивает она.

Вместе с тем, по вкладам с капитализацией банки чаще предлагают более гибкие условия управления средствами на счете, замечает эксперт. Например, предоставляют возможность пополнения и частичного снятия доли вклада и начисленных процентов, перечисляет она.

«Поэтому, чтобы оценить, какой вклад будет более выгодным, необходимо подробно изучить его условия и учесть все параметры, рассчитать доходность, а затем сравнить с другими предложениями», – говорит Даниленко.