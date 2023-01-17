НДС

НДС-2023: на что обратить внимание бухгалтеру

Расскажем про новшества в отношении НДС.

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НДС-2023: на что обратить внимание бухгалтеру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

  • Уточнены правила применения налоговых вычетов по НДС – закон от 28.12.2022 № 565-ФЗ.

  • Установлен порядок исчисления НДС для реализации работ и услуг на территории новых субъектов Российской Федерации – закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ.

  • Освобождена от НДС передача исключительных прав (прав на использование) на программы для ЭВМ и баз данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения – закон от 19.12.2022 № 520-ФЗ.

  • Продлена возможность возврата иностранным гражданам суммы НДС, уплаченной при покупке товаров в Российской Федерации – постановление Правительства от 01.12.2022 № 2206.

  • Установлен срок уплаты НДС – 28 число каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом – закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

  • Изменился порядок возмещения НДС. Если по итогам налогового периода сумма вычетов по НДС превышает общую сумму налога, исчисленную по облагаемым операциям, полученная разница (НДС, заявленный к возмещению) учитывается на едином налоговом счете (ЕНС).

При этом заявить к возврату на расчетный счет или к зачету в счет будущих платежей налогоплательщик сможет только сумму, учтенную на ЕНС, которая сформирует положительное сальдо (в т. ч. путем возмещения НДС) – закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

  • Утверждена форма заявления о виде объекта туристской индустрии для целей НДС – приказ Ростуризма от 05.07.2022 № 308-Пр-22.

  • Внесены дополнения в операции, которые не признаются объектом обложения НДС, а также в операции, освобождаемые от НДС – закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ.

  • Установлены новые правила в отношении счетов-фактур, которые выставляют поставщики по госзакупкам. Так, поставщики смогут подписывать электронные счета-фактуры в рамках одной информационной системы – единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) – приказ Минфина от 28.04.2022 № 64н

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Источник:
Бюджетный учет и 1С
Рубрика:
НДС
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