Взносы на травматизм

Реквизиты для уплаты взносов на травматизм в 2023 году по регионам

В начале 2023 года многие бухгалтеры столкнулись с довольно неприятной ситуацией. Дело в том, что они хотят, но не могут заплатить страховые взносы на травматизм. С 01.01.2023 ФСС и ПФР слились в один Социальный фонд. И в этот фонд нужно уплачивать страховые взносы на травматизм. Изменились и реквизиты для уплаты взносов.

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Реквизиты для уплаты взносов на травматизм в 2023 году по регионам
Иллюстрация: Jackson Simmer/unsplash

Но как их узнать? Некоторые региональные отделения Фонда в январе 2023 года сами их не знают (как сообщают их специалисты на местах).

Что делать? Поделимся информацией.

Взносы на травматизм за декабрь

Перечислить страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (на травматизм) за декабрь 2022 года по закону нужно не позднее 16 января 2023 года (понедельник).

Напомним, эти взносы не входят в единый налоговый платеж. Поэтому их нужно платить отдельными платежками

КБК для уплаты взносов по травматизму специальный – 797 1 02 12000 06 1000 160. Его нужно внести в платежку.

Остальные реквизиты Социального фонда

А что же с остальными реквизитами для уплаты? В платежке ведь нужно отразить реквизиты регионального подразделения Социального фонда. Как их узнать?

Поясним.

Шаг № 1

Заходим на официальный сайт Социального фонда.

Шаг № 2

Укажите свой регион, кликнув на стрелочку в правом верхнем углу.

Например, нас интересует Москва и Московская область.

Шаг № 3

Перейдите на вкладку «Страхователям» в разделе «Информация для жителей региона» и найдите соответствующую запись.

Шаг № 4

Ознакомьтесь с реквизитами на следующей странице. В нашем случае на сайте представлены такие реквизиты:

  • УФК по г. Москве (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г.Москве и Московской области л/с 04734Ф73010).

  • Сокращенное название: ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

  • ИНН: 7703363868.

  • КПП: 772501001.

  • ОКТМО: 45915000.

  • Номер счета получателя: 03100643000000017300.

  • НОМЕР СЧЕТА БАНКА получателя: 40102810545370000003.

  • Банк получатель: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва.

  • БИК: 004525988.

Аналогичным образом можете посмотреть реквизиты, например, по регионам: Санкт-Петербург, Новосибирская область, Иркутская область, Алтайский край.

А если реквизитов нет?

Бухгалтеры из разных регионом делятся проблемой, что не по всем регионам опубликованы реквизиты Социального фонда. Что тогда делать? Как заплатить? Заплатить в таком случае не получится.

Однако, на наш, взгляд, нужно действовать. На сайте фонда есть электронная приемная. Через этот сервис можно направить официально обращение в СФР.

Направьте с помощью этого сервиса обращение с требованием сообщить вам реквизиты для исполнения обязанности по уплате страховых вносов на травматизм в 2023 году.

Не обещаем, что вам быстро ответят. Однако у вас «на руках» будет подтверждение того, что вы пытались получить реквизиты, но их вам не предоставили. Это может помочь в случае возникновения спорных ситуаций.

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