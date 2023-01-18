Ольга Осокина, AIBY Help: «У бухгалтеров особая ответственность. Поэтому они выгорают быстрее»

Важное примечание: не торопитесь диагностировать себе выгорание только на основании этого интервью. Если что-то показалось вам очень знакомым, лучше обратиться к врачам. Хотя бы для начала к психологу.

Выгорание – это модная болезнь?

– Такой стереотип действительно есть в обществе, но на самом деле большой толчок к распространению проблемы выгорания дала пандемия и тренд на удаленную работу в частности.

2020й год стал поворотным для людей, перейти на удаленку вынуждены были даже те, кто никогда в таком режиме не работал и не представлял себе, что это вообще возможно.

– Но ведь многие с удаленки вернулись и уже давно работают в офисе.

– Да, но даже временное пребывание в таком режиме (плюс самоизоляция в остальных сферах жизни) дало о себе знать. Люди на удаленке не жили реальной жизнью, вот что важно.

На выгорание влияют множество факторов – биологические, психологические, ментальные, выделить что-то одно сложно. Но вот этот кризисный момент, этот перелом для многих произошел именно в пандемию, именно в удаленном режиме. Личные отношения с людьми много значат, мы все же существа социальные.

Даже макроэкономический фактор для многих отошел на второй план по сравнению с резким сужением социальных контактов и сведением мира к созвонам, телефонным разговорам и пребыванию в интернете.

– Что в итоге получилось?

– А в итоге получилось постоянное стрессовое состояние, недовольство собой и окружающими, уход в себя, оторванность от реальности. 2020й год дал о себе знать многим. Тем более, что тенденция к удаленной работе сохранилась и стала только развиваться в последующие годы.

«Нет психолога? Ты лох»

– Так ли сильно удаленная работа меняет психику человека?

Я не могу четко ответить на этот вопрос. Повлияла не только удаленка, тут не надо зацикливаться именно на этом факторе. Смотрите на проблему шире: мир вокруг в целом становится все тревожнее, нестабильнее. Люди ищут какого-то заземления, стабилизации. Вот и получается, что становится «модным» иметь своего психолога. Это объяснимый тренд.

– Часто ли приходят именно с выгоранием?

Профессиональное выгорание – это такой вот сопутствующий тревожному и нестабильному миру фактор. Темпы жизни и работы нервные, сложные, вечная многозадачность, ну и так далее.

Распространенность психологических последствий растет, что называется, в геометрической прогрессии.

– А есть какие-то профессии, в которых риски больше? Например, бухгалтеры, финансисты?

Это опять же, не зависит только от профессии, но да, бухгалтеры действительно выгоранию подвержены серьезно. Особенно после отчетных периодов бывает такое состояние. Потому что степень ответственности очень большая.

– Психологи с этим могут помочь?

Да, но я тут сделаю важную ремарку. Бухгалтер вполне может пойти к психологу, но лучше как раз в отчетный период этого не делать.

– Почему?

Потому что работа с психологом обычно подразумевает, что вы начинаете так или иначе копаться в себе, размышлять о многих проблемах, и создается такой вот «эффект туманности» на протяжении курса терапии. В состоянии этого эффекта внимание размывается, сосредоточиться сложнее – последствия вы понимаете.

Красные флаги выгорания бухгалтера

– Что конкретно влияет на выгорание бухгалтера?

Конечно, ответственность, как я выше уже сказала. Она всегда высокая, но в отчетные периоды, в периоды настройки новой бухгалтерии, например, сильно возрастает. Страх ошибок, перфекционизм, высокая нагрузка, психологическое давление от той же налоговой, например... Тут долгий список. Плюс влияют, конечно, пол, возраст. Тоже есть особенности.

– Всякие изменения в законах бесконечные тоже влияют?

Конечно. Это же тоже стресс.

– Как понять, что человек близок к состоянию выгорания или уже в нем?

– Знаете, выгорание можно представить как батарейку на телефоне, которая садится. Она периодически разряжается, ваша задача – заряжать вовремя. Как понять, что заряд садится? Все психологи говорят о том, что начинает предупреждать нас само тело. То есть утомляемость, бессонница, сложности с переключением между задачами, снижение концентрации, беспричинное раздражение. Становится сложнее переключаться между домом и работой, то есть между социальными ролями. Часть бывает, что человек из-за постоянного стресса набирает вес.

Вообще об этом, конечно, долго можно говорить, но есть несколько чисто биологических маркеров. Если в таком состоянии пойти сдать анализы на содержание в организме разных витаминов и элементов, то скорее всего, вы узнаете, что у вас снижена концентрация цинка, витамина D, магния и калия.

– Это значит, пора к психологу?

Самодиагностикой заниматься не стоит. Но если вы уверены, что биологических причин для вашего утомленно-раздраженного состояния нет, а проходить оно явно не собирается, консультация специалиста действительно не помешает.

Первая помощь самому себе

– Мы много говорим об этих специалистах, но работать с психологом выбирает не каждый человек. По разным причинам к ним не идут: кто-то не может позволить финансовые расходы, у кого-то банально нет времени, кто-то боится терапии или не считает ее эффективной. Как помочь самому себе без психолога?

– Тут сейчас будет целая инструкция тогда (смеется). Если серьезно, то способов и методов самопомощи, самозарядки довольно много. Главное, использовать их с умом. Итак, довольно многие прибегают к медитации. Техники этого вида терапии нужно тщательно изучить, особенно бухгалтеру. Почему? Потому что есть некоторые виды медитации, которые бухгалтер может воспринять как белый шум. Это связано с особенностями мышления и концентрации в этой профессии. Поэтому выбирайте что-то подходящее именно вам. Некоторым, например, подходят музыкальные медитации.

Дальше – так называемая геймификация. Пример – способ «тиндер эмоций»: это когда вы проходитесь, например, по каким-то малозначащим для вас контактам или вовсе незнакомым людям и ставите им, ну скажем, 10 дизлайков. Звучит странно? А между тем, это отличный способ выплеснуть накопившиеся эмоции, если на работе и дома вы этого сделать не можете, а условной груши и боксерских перчаток у вас сейчас под рукой нет.

Очевидные рекомендации, про которые многие забывают. Отладьте питание, сон, режим дня в соответствии со своей нагрузкой. Это большой шаг к решению проблемы, как бы банально это не звучало.

– Многие бегут к астрологам, нумерологам, тарологам вместо психологов...

Я не буду критиковать эти методы и скажу так: если вам лично это помогает, то почему нет. Тут работает эффект плацебо, о котором часто говорят врачи.

Советы боссу

– Что может сделать для своих сотрудников грамотный руководитель – директор, главный бухгалтер? Как распознать проблему, а еще лучше ее предупредить?

– Это довольно сложная работа, но если вы сделаете хотя бы что-то из этих методов, будет уже хорошо. Для начала: с сотрудниками нужно чаще общаться. Понятно, что сильно загруженный руководитель сам это может не всегда. Поэтому у вас два варианта: поручить регулярное общение с сотрудниками эйчару или специалисту из компании на аутсорсе. Второй способ даже лучше. Это намного дешевле, чем искать нового специалиста взамен ушедшего человека.

Некоторые «звоночки» вы можете заметить и сами. Например, вы знаете, что сотрудник раньше креативил на каждом шагу, предлагал множество новых идей, новых проектов. Теперь поведение человека изменилось, он не предлагает решений, стал вялым и пассивным исполнителем. Самое время для разговора по душам, чтобы понять, что происходит.

И конечно, уделяйте время системе мотивации в компании. В нее должны входить и материальные, и нематериальные факторы.

Напоследок немного статистики. Статистика показывает, что компании все чаще выбирают нанять психолога в команду или проплатить консультации, но при этом 60% сотрудников не готовы к такому методу. А вот решения вопросов по снижению стресса с помощью игры, например, аватары компании – 80% готовы присоединиться к игре, а результаты на 30% выше, чем только от консультаций.