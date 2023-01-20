​Регистрируй на себя, но поделим поровну

Ситуация, когда в семье имущество регистрируется в долях – самая частая. И отсюда самые частые вопросы:

Если в браке была оформлена долевая собственность, является ли она совместно нажитым имуществом?

Можно ли считать оформление долевой собственности соглашением о разделе недвижимости?

На них нам отвечает Верховный суд на примере дела из Дагестана (определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 25.02.2020 № 20-КГ19-13).

Супруги расторгли брак. При этом за время брака за счет общих средств был куплен участок и дом, оформленные на мужа и двух общих дочерей, по 1/3 доли каждому.

Бывшая жена обратилась с иском о признании за ней права собственности на 1/6 долю этой недвижимости. Т. е. на половину от того, что было зарегистрировано на бывшего мужа. В чем в республиканских судах было отказано.

Суды исходили из факта, что путем регистрации права собственности вот в таких долях супруги выразили свое волеизъявление, «произвели раздел совместно нажитого имущества с отступлением от начала равенства долей, с учетом интересов несовершеннолетних детей».

ВС не поддержал такую позицию и отправил дело на новое рассмотрение.

Право на общее имущество, нажитое супругами во время брака, принадлежит обоим супругам независимо от того, кем из них и на чье имя оно приобретено. В случае спора супруги не обязаны доказывать факт общности такого имущества. Именно такие разъяснения даны в постановлении Пленума ВС (от 5 ноября 1998 года № 15).

Т. е. саму регистрацию имущества (доли в нем) нельзя автоматически рассматривать как форму соглашения между супругами о разделе общего имущества. И, напротив, необходимо выяснить, имело ли место такое соглашение в действительности.