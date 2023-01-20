Статьи движения денежных средств в 1С:Комплексной автоматизации

В этой публикации раскроем секрет, где эти статьи скрыты в «1С:Комплексной автоматизации», как их настроить, выбирать и что делать, когда появляется ошибка «Поле „Заявка на расходование денежных средств“ не заполнено!».

Также, как и в «1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0», в «1С: Комплексной автоматизации» для классификации денежных средств предприятия существует справочник «Статьи движения денежных средств», который находится в разделе «Казначейство» – «Планирование и контроль денежных средств».

Этот справочник для бухгалтера в первую очередь интересен тем, что по его данным будет заполнятся форма «Отчета о движении денежных средств», который входит в состав полной годовой бухгалтерской отчетности.

Очень важно, чтобы основные элементы данного справочника были утверждены организацией на момент ввода в эксплуатацию системы и внесены в справочник. Это поможет в дальнейшем избежать ошибок в заполнении документов на приход и расход денежных средств.

Если же вы заполняете справочник по ходу эксплуатации программы, то нужно учитывать некоторые моменты.

Справочник включает в себя три предопределенные папки: «Финансовая», «Операционная» и «Инвестиционная деятельность». Также есть предопределенные разработчиками элементы, которые помечены желтой точкой, эти элементы невозможно удалить из системы.

Например, создадим новую статью движения денежных средств «Оплата поставщику (транспортные услуги)». По кнопке «Создать» добавим новый элемент. Запишем наименование и описание, в поле «В группе статей» выберем подходящую предопределенную папку.

Поле «Приоритет оплаты» заполняем, если в организации ведётся платежный календарь, данное поле определяет очередность оплаты заявки на расходование денежных средств. Поле «Вид движения денежных средств» используется для классификации статьи для бухгалтерского отчета о движении денежных средств.

Далее создадим документ «Списание с расчетного счета» с операцией «Оплата поставщику».

Перейдем в раздел «Расшифровка платежа», а в поле «Статья ДДС» в списке мы не найдем нашу новую статью...Почему?

Всё потому, что при создании данной статьи не была указана хозяйственная операция.

После её добавления данную статью будет видно при выборе, если вид операции в расходном документе (банковском или кассовом) «Оплата поставщику».

По-другому решить эту проблему можно, если при выборе статьи щелкнуть на кнопку «Все статьи», выбрать статью ДДС с неподходящей хозяйственной операцией, затем провести документ. В этом случае вид хозяйственной операции банковского или кассового документа добавится автоматически и в следующий раз при выборе статьи ДДС элемент будет виден.

Также как в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 в оборотно-сальдовой ведомости по 50 и 51 счету имеется субконто «Статьи движения денежных средств».

Поэтому все движения можно видеть в ОСВ по этим счетам:

Раз уж говорим о проведении банковских документов, хотелось бы еще пару слов сказать о популярных ошибках в системе 1С: Комплексная автоматизация.

Например, когда организация не ведет заявки на расходование денежных средств, а при проведении выписки программа выдает ошибку: «Поле „Заявка на расходование денежных средств“ не заполнено!».

Данная ошибка появляется, когда в справочнике «Банковских счетов организации» не стоит флаг «Разрешить списание денежных средств без заявок на оплату».

Повторимся, что флаг можно поставить, только если в организации не ведётся платежный календарь.

Расскажите в комментариях, а какие еще операции по приходу/расходу денежных средств в конфигурации 1С:Комплексная автоматизация ред. 2.5 вызывают у вас вопросы?