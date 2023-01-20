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Инвестиции

Мобильное приложение «Открытие Инвестиции»

Максимум возможностей в одном сервисе.

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Мобильное приложение «Открытие Инвестиции»
Иллюстрация: Joshua Mayo/unsplash

В основе успеха современного инвестора, который совершает свои первые шаги на бирже, лежит ряд конкретных факторов.

Среди них – актуальные источники проверенной информации, надёжные стратегии, основанные на аналитических данных, высокотехнологичные финансовые инструменты, а также поддержка экспертов и возможность обмениваться опытом.

Всё это и даже больше можно найти в мобильном приложении «Открытие Инвестиции». С нашим инновационным сервисом управление финансами становится лёгким, надёжным и доступным в любое время.

Сегодня мы расскажем, как с его помощью можно начать инвестировать.

Открытие счёта и покупка инструментов

Приложение функционирует на всех мобильных устройствах и доступно для скачивания в магазинах RuStore и Galaxy Store, а также на сайте «Открытие Инвестиции».

Сервис ориентирован как на профессиональных инвесторов, так и на тех, кто только начинает осваивать управление капиталом. Он позволяет инвестировать из любой точки мира без миллионных вложений и специальных навыков. Приятный, интуитивно понятный интерфейс делает работу простой и эффективной.

С помощью мобильного приложения «Открытие Инвестиции» можно зарегистрировать брокерский счёт. Для этого нужно только загрузить необходимые документы и следовать подробным инструкциям, которые предоставят сотрудники техподдержки и система сервиса. Несколько минут – и первая сделка будет совершена.

Приложение «Открытие Инвестиции» поддерживает все финансовые инструменты, доступные российским инвесторам.

Достаточно лишь смартфона, чтобы:

  • осуществлять торговые операции с фьючерсами;

  • приобретать акции российских компаний;

  • инвестировать в драгоценные металлы;

  • совершать сделки с облигациями;

  • вкладывать капитал в фонды и ETF;

  • проводить валютные операции.

В мобильном приложении доступны все тарифные планы «Открытие Инвестиции»:

  • Тариф «Всё включено» разработан для быстрого старта в инвестировании. Комиссия за сделки, совершённые на Московской бирже, составляет всего 0,08%.

  • Тариф «Инвестиционный» ориентирован на клиентов, чьи активы не превышают 5 млн рублей. Комиссия составляет 0,05% за трейд, но не может быть меньше 50 руб.

  • Тариф «Премиальный» подойдёт активным инвесторам с капиталом от 5 млн рублей. Комиссия снижается в зависимости от объёма активов, но не может быть меньше 0,01 руб.

Объём активов на площадках за предыдущий торговый день (рубли)

Размер комиссии за сделку (%)

до 500 000

0,5

от 500 000 до 2,5 млн

0,3

от 2,5 млн до 5 млн

0,025

от 5 млн до 10 млн

0,02

от 10 млн до 30 млн

0,015

от 30 млн до 50 млн

0,01

от 50 млн до 100 млн

0,0075

выше 100 млн

0,005

  • Тариф «Спекулятивный» подойдёт инвесторам, ежедневно совершающим сделки на сумму от 500 тыс. рублей. Комиссия составляет от 0,005% до 0,05% и уменьшается по мере увеличения оборота.

Более подробная информация о тарифах и условиях сотрудничества доступна на официальном сайте «Открытие Инвестиции».

С помощью сервиса можно в любой момент изменить выбранный тариф на более подходящий.

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Интерфейс приложения. Источник: https://open-broker.ru/invest/promo/mobile/

Доступная аналитика

Универсальный инструмент «Лента событий» не позволит пользователям приложения запутаться в комиссионных выплатах, налогах и отчислениях.

Свежая информация, поданная в понятной форме и без специальных терминов, моментально появляется в ленте и остаётся доступной для повторного изучения.

Также с помощью приложения «Открытие Инвестиции» инвесторы могут:

  • получать актуальные новости рынка, достоверность которых подтверждена специалистами;

  • анализировать результаты работы с каждым финансовым инструментом;

  • получать отчётность и скачивать аналитические данные на устройство в удобном формате;

  • оценивать финансовые показатели активов и динамику рынка в режиме реального времени;

  • получать прогнозы от лучших экспертов «Открытие Инвестиции»;

  • пользоваться готовыми стратегическими решениями;

  • изучать подборки активов, составленные профессиональными аналитиками;

  • следить за объёмами торгов в любой точке мира;

  • автоматизировать торговые процессы для увеличения прибыли;

  • настраивать диапазон прибыли и убытков, надёжно защищая капитал;

  • следить за процессом начисления дивидендных выплат с помощью инструмента «Календарь дивидендов».

Качественный функционал, полностью соответствующий интересам современного инвестора, и грамотно построенный интерфейс позволили сервису от «Открытие Инвестиции» стать лауреатом конкурса «Золотое приложение».

Удобная оплата налогов

Инвестиции – это не только прибыль, но и ответственность, а именно своевременная уплата налогов.

Приложение «Открытие Инвестиции» помогает не только следить за новостями рынка, формировать портфель и выбирать лучшие из подготовленных экспертами стратегий, но и вовремя оплачивать налоги.

Система самостоятельно вычислит необходимую сумму с учётом законодательных норм, а функция автоплатежа позволит избежать просрочек. Исключение составляют только сделки с драгоценными металлами – инвестор декларирует доход по ним самостоятельно.

Сейчас с помощью приложения невозможно приобрести иностранные бумаги в силу санкционных ограничений. Однако представители «Открытие Инвестиции» уверены, что в ближайшее время данные инструменты снова станут доступны для клиентов.

Подробнее о налогообложении для инвесторов, особенностях сделок с различными типами активов и о прогнозах ситуации на рынке можно узнать на официальном информационном портале «Открытие Инвестиции». Мы оперативно публикуем в блоге проверенную информацию, которая поможет сделать процесс управления финансами более эффективным и комфортным.

А приложение «Открытие Инвестиции» позволит применить полученные данные на практике.

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