Мобильное приложение «Открытие Инвестиции»

В основе успеха современного инвестора, который совершает свои первые шаги на бирже, лежит ряд конкретных факторов.

Среди них – актуальные источники проверенной информации, надёжные стратегии, основанные на аналитических данных, высокотехнологичные финансовые инструменты, а также поддержка экспертов и возможность обмениваться опытом.

Всё это и даже больше можно найти в мобильном приложении «Открытие Инвестиции». С нашим инновационным сервисом управление финансами становится лёгким, надёжным и доступным в любое время.

Сегодня мы расскажем, как с его помощью можно начать инвестировать.

Открытие счёта и покупка инструментов

Приложение функционирует на всех мобильных устройствах и доступно для скачивания в магазинах RuStore и Galaxy Store, а также на сайте «Открытие Инвестиции».

Сервис ориентирован как на профессиональных инвесторов, так и на тех, кто только начинает осваивать управление капиталом. Он позволяет инвестировать из любой точки мира без миллионных вложений и специальных навыков. Приятный, интуитивно понятный интерфейс делает работу простой и эффективной.

С помощью мобильного приложения «Открытие Инвестиции» можно зарегистрировать брокерский счёт. Для этого нужно только загрузить необходимые документы и следовать подробным инструкциям, которые предоставят сотрудники техподдержки и система сервиса. Несколько минут – и первая сделка будет совершена.

Приложение «Открытие Инвестиции» поддерживает все финансовые инструменты, доступные российским инвесторам.

Достаточно лишь смартфона, чтобы:

осуществлять торговые операции с фьючерсами;

приобретать акции российских компаний;

инвестировать в драгоценные металлы;

совершать сделки с облигациями;

вкладывать капитал в фонды и ETF;

проводить валютные операции.

В мобильном приложении доступны все тарифные планы «Открытие Инвестиции»:

Тариф «Всё включено» разработан для быстрого старта в инвестировании. Комиссия за сделки, совершённые на Московской бирже, составляет всего 0,08%.

Тариф «Инвестиционный» ориентирован на клиентов, чьи активы не превышают 5 млн рублей. Комиссия составляет 0,05% за трейд, но не может быть меньше 50 руб.

Тариф «Премиальный» подойдёт активным инвесторам с капиталом от 5 млн рублей. Комиссия снижается в зависимости от объёма активов, но не может быть меньше 0,01 руб.

Объём активов на площадках за предыдущий торговый день (рубли) Размер комиссии за сделку (%) до 500 000 0,5 от 500 000 до 2,5 млн 0,3 от 2,5 млн до 5 млн 0,025 от 5 млн до 10 млн 0,02 от 10 млн до 30 млн 0,015 от 30 млн до 50 млн 0,01 от 50 млн до 100 млн 0,0075 выше 100 млн 0,005

Тариф «Спекулятивный» подойдёт инвесторам, ежедневно совершающим сделки на сумму от 500 тыс. рублей. Комиссия составляет от 0,005% до 0,05% и уменьшается по мере увеличения оборота.

Более подробная информация о тарифах и условиях сотрудничества доступна на официальном сайте «Открытие Инвестиции».

С помощью сервиса можно в любой момент изменить выбранный тариф на более подходящий.

Доступная аналитика

Универсальный инструмент «Лента событий» не позволит пользователям приложения запутаться в комиссионных выплатах, налогах и отчислениях.

Свежая информация, поданная в понятной форме и без специальных терминов, моментально появляется в ленте и остаётся доступной для повторного изучения.

Также с помощью приложения «Открытие Инвестиции» инвесторы могут:

получать актуальные новости рынка, достоверность которых подтверждена специалистами;

анализировать результаты работы с каждым финансовым инструментом;

получать отчётность и скачивать аналитические данные на устройство в удобном формате;

оценивать финансовые показатели активов и динамику рынка в режиме реального времени;

получать прогнозы от лучших экспертов «Открытие Инвестиции»;

пользоваться готовыми стратегическими решениями;

изучать подборки активов, составленные профессиональными аналитиками;

следить за объёмами торгов в любой точке мира;

автоматизировать торговые процессы для увеличения прибыли;

настраивать диапазон прибыли и убытков, надёжно защищая капитал;

следить за процессом начисления дивидендных выплат с помощью инструмента «Календарь дивидендов».

Качественный функционал, полностью соответствующий интересам современного инвестора, и грамотно построенный интерфейс позволили сервису от «Открытие Инвестиции» стать лауреатом конкурса «Золотое приложение».

Удобная оплата налогов

Инвестиции – это не только прибыль, но и ответственность, а именно своевременная уплата налогов.

Приложение «Открытие Инвестиции» помогает не только следить за новостями рынка, формировать портфель и выбирать лучшие из подготовленных экспертами стратегий, но и вовремя оплачивать налоги.

Система самостоятельно вычислит необходимую сумму с учётом законодательных норм, а функция автоплатежа позволит избежать просрочек. Исключение составляют только сделки с драгоценными металлами – инвестор декларирует доход по ним самостоятельно.

Сейчас с помощью приложения невозможно приобрести иностранные бумаги в силу санкционных ограничений. Однако представители «Открытие Инвестиции» уверены, что в ближайшее время данные инструменты снова станут доступны для клиентов.

Подробнее о налогообложении для инвесторов, особенностях сделок с различными типами активов и о прогнозах ситуации на рынке можно узнать на официальном информационном портале «Открытие Инвестиции». Мы оперативно публикуем в блоге проверенную информацию, которая поможет сделать процесс управления финансами более эффективным и комфортным.

А приложение «Открытие Инвестиции» позволит применить полученные данные на практике.