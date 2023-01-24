Учет нематериальных активов в 2023 году: переход на ФСБУ 14/2022

Когда новый стандарт станет обязательным

Минфин утвердил ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (приказ от 30.05.2022 № 86н). Стандарт заменит ПБУ 14/2007.

Однако обязанность применять новый порядок учета установлена только с отчетности за 2024 год. При этом компаниям предоставили право применять стандарт досрочно. Иначе говоря – в 2023 году.

Что будет считаться нематериальным активом

Критерии признания актива

Критериев для признания НМА стало меньше. Новый стандарт оставил пять признаков актива:

нет материальной формы;

можно использовать в хозяйственной деятельности;

срок использования – более 12 месяцев;

принесет экономическую выгоду в будущем;

можно отделить от других активов компании.

Из стандарта убрали два признака: о достоверности первоначальной стоимости, и что актив не предназначен для продажи. Просто в новом стандарте сразу предусмотрено, что на имущество для продажи он не распространяется (п. 8 ФСБУ 14/2022).

Новые виды НМА

В состав нематериальных активов теперь войдут неисключительные права и лицензии (п. 4, 6 ФСБУ 14/2007). ПБУ 14/2007 этого не разрешало. А вот фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, которые создала сама компания, к НМА не относятся. Раньше этот вопрос вообще не регулировался.

Инвентарный объект

Сейчас инвентарный объект для НМА – это совокупность прав, которые возникают из одного патента, свидетельства или договора (п. 5 ПБУ 14/2007). Новый стандарт будет соответствовать практике: инвентарным объектом признаются права, которые могут возникать одновременно из нескольких документов.

При этом права на нематериальный актив могут принадлежать совместно нескольким компаниям. Тогда НМА в учете должна признать каждая из них. В ПБУ 14/2007 такой нормы не было.

Как отделить нематериальный актив от материального носителя

Стандарт предоставит компаниям право отделить нематериальный актив от его физического носителя. Это вещь, в которой выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Старое ПБУ к материальным носителям не применялось.

Материальным носителем может быть как диск или флэшка, так и станок или самолет. Компания вправе принять решение выделить материальный носитель из НМА, и учитывать отдельно. Например, флэшку – в составе запасов. А станок – в составе ОС. Тогда в первоначальной стоимости НМА учитывать стоимость носителя не нужно.

Стоимость носителя рассчитайте исходя из фактических затрат на его создание или покупку. Если это невозможно, используйте справедливую стоимость. Есть ограничение: стоимость носителя не может быть больше первоначальной стоимости НМА вместе с носителем (п. 14 ФСБУ 14/2022).

Как рассчитать первоначальную стоимость

Перечень расходов, которые формируют первоначальную стоимость НМА, был установлен в ПБУ 14/2007. В новом стандарте оценка – по общей сумме капвложений в нематериальный актив (п. 13 ФСБУ 14/2022). А оценку капвложений нужно вести по правилам ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (утв. приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н).

Можно ли установить лимит стоимости НМА

Стандарт можно не применять к нематериальным активам, стоимость единицы которых ниже лимита. Причем предельной величины этого лимита в стандарте нет. Размер лимита устанавливает сама компания. Ей нужно принять во внимание существенность информации о подобных расходах (п. 7 ФСБУ 14/2022). В старом ПБУ 14/2007 подобной нормы не было. Активы, которые окажутся ниже установленного лимита, можно сразу списать в расходы.

Какой срок полезного использования выбрать

Сейчас у компаний есть два варианта, чтобы установить срок полезного использования НМА:

срок действия прав компании на этот актив;

срок, в течение которого актив будет приносить прибыль.

Новый стандарт добавляет еще два других варианта. Во-первых, исходя из ожидаемого морального устаревания актива. Скажем, из-за предстоящего изменения технологий или падения рыночного спроса. Во-вторых, если НМА непосредственно связан со своим материальным носителем. Тогда можно выбрать срок использования, равный сроку использования носителя.

Как рассчитать и учесть амортизацию

Ликвидационная стоимость

В новом стандарте для НМА введена ликвидационная стоимость. Это сумма, на которую компания вправе рассчитывать, когда срок полезного использования актива закончится, и его продадут. Из этой суммы нужно вычесть предполагаемые затраты на выбытие (п. 35 ФСБУ 14/2022). Ликвидационная стоимость не амортизируется.

Новая формула расчета

В прежней формуле способа уменьшаемого остатка амортизация считалась так. Остаточную стоимость актива на начало месяца умножить на дробь: в числителе – коэффициент не выше 3, в знаменателе – оставшийся срок полезного использования в месяцах.

В новом стандарте компания разрабатывает формулу сама. Главное, чтобы за равные периоды времени каждая последующая сумма амортизации была меньше предыдущей.

При этом компания вправе использовать и два «немодернизированных» способа расчета:

линейный;

пропорционально объему продукции, работ или услуг.

Когда начислять и прекращать амортизацию

В старом ПБУ ее нужно было начислять ежемесячно. По новому стандарту – на усмотрение компании.

Начислять амортизацию можно прямо с даты признания актива в учете. А прекращать – с даты выбытия. Однако организации вправе применять и прежний порядок:

начислять амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания актива;

прекращать амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия актива.

Когда стоимость НМА надо поменять

В силу старого ПБУ любые НМА учитываются только по первоначальной стоимости. Изменить ее можно только в случае переоценки или обесценения.

Периодичность переоценки компания устанавливает сама. Она вправе проводить переоценку только раз в год. Новый стандарт разрешает это сделать на конец года (п. п. 19, 21 ФСБУ 14/2022).

Проверку на обесценение по старым правилам компании могли проводить по своему усмотрению. По новым правилам такая проверка стала обязательной. Использовать надо положения МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». От обязанности проверки освободят только организации, у которых есть право на упрощенный бухучет (п. 3 ФСБУ 14/2022).

Новый стандарт вводит способ учета по переоцененной стоимости. Однако применять его сможет не каждая компания. Ведь для этого нужно, чтобы для группы НМА действовал активный рынок (МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»). Стоимость НМА должна равняться его справедливой стоимости по данным с этого рынка.

Помимо переоценки и обесценения стоимость НМА будет меняться из-за его доработки.

В ПБУ 14/2007 затраты на улучшение не нужно включать в первоначальную стоимость. В новом стандарте – нужно (п. 28 ФСБУ 14/2022). Например, модернизация компьютерных программ будет увеличивать стоимость программы в бухучете.

В какой момент списать дооценку

По новым правилам накопленную дооценку можно списать на нераспределенную прибыль не только единовременно при ликвидации актива. Это станет возможным и по мере начисления амортизации (п. 26 ФСБУ 14/2022). По нормам ПБУ 14/2007 это можно сделать только при списании нематериального актива.

Как будут учитывать гудвилл

Новый стандарт ввел понятие «гудвилл». Его надо учитывать по правилам МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов». В «старом» ПБУ 14/2007 этому примерно соответствовала «деловая репутация». Репутация возникала только при приобретении предприятия как имущественного комплекса. Гудвилл же возникает при объединении бизнесов. Однако принципиальной разницы здесь нет.