Как составить первое уведомление по ЕНП за январь

Есть еще уведомления в виде платежек (в переходный период в 2023 году). Но в этом материале рассмотрим именно бланк уведомления.

Форма уведомления

Бланк уведомления (КНД 1110355) утвержден приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Обратите внимание, что форма новая и применяется с 2023 года. Раньше было другое уведомление, которое применяли участники эксперимента по ЕНП. Некоторые СМИ путают эти формы и делают ссылки на старое уведомление.

Бланк уведомления состоит из титульного листа и листа с данными.

В одном уведомлении по одному сроку сдачи (25 число) можно указывать все налоги, которые причитаются к уплате до 28 числа.

То есть, нет необходимости сдавать несколько уведомлений на каждый налог отдельно.

Данные по разным обособленным подразделениям также включаются в одно общее уведомление. То, что это налог по обособке, будет ясно по КПП и ОКТМО, которые надо указывать в уведомлении.

Срок сдачи

Как упоминалось выше, сдать уведомление надо до 25 числа. Но это не значит, что каждый месяц 25 числа вы должны в обязательном порядке сдавать уведомления.

Форму сдают, если есть налоги или взносы к начислению.

Нулевое уведомление сдавать не надо!

По НДФЛ особый порядок по срокам уплаты и формирования уведомлений: по выплатам с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца надо сдать уведомление до 25 числа текущего месяца.

В январе и декабре особое правило:

в январе в первом уведомлении учитывают выплаты с 01.01 по 22.01;

в декабре в последнем уведомлении учитывают выплаты с 23.12 по 31.12.

Если у компании в период с 1 по 22 января не было выплат физлицам с удержанием НДФЛ, то в январское уведомление по сроку сдачи 25.01 НДФЛ не войдет.

Такие компании в большинстве случаев вообще не будут сдавать это уведомление, так как страховые взносы за декабрь в уведомлении не указывают, а для страховых взносов за январь срок еще не подошел.

Какие налоги идут в уведомление

Уведомление составляют на те налоги и взносы, по которым надо сначала платить налог, а уже потом сдавать декларацию. И еще по тем, по которым налог платить надо, а декларацию не сдают (имущественные налоги).

Но на фиксированные взносы и ПСН (по которым нет декларации) уведомления не нужны. Эти начисления налоговики сделают сами без вашего участия.

Обратите внимание, что в уведомлении указывают исчисленные налоги и взносы. Это не расшифровка сумм, которые вы платите. Вы можете вообще ничего не платить, если у вас на ЕНС положительное сальдо, которого с лихвой хватает на все налоги за текущий период.

По уведомлению проводят начисление.

Смотрите в таблице, по каким налогам надо или не надо сдавать уведомление.

Налог Сдавать ли уведомление НДФЛ налогового агента Да. Сдавать по выплатам с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. Страховые взносы Да. Сдавать. Но не сдавать на взносы за последний месяц каждого квартала. НДС Нет Налог на прибыль Нет Налог по УСН Да. Сдавать на авансовые платежи. Но не сдавать на годовой налог. Налог по ЕСХН Да. Сдавать по авансовому платежу за полугодие. Но не сдавать на годовой налог. Налог по ПСН Нет Фиксированные взносы Нет Налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог Да. Сдавать.

Уведомление за январь

В уведомление за январь у большинства компаний войдет только НДФЛ по выплатам с 01.01 по 22.01.

В уведомлении надо указать КБК НДФЛ (по зарплате он не менялся, применяется прошлогодний).

Если вы платили дивиденды, то имейте в виду, что КБК по ним новые.

Периоды указывают в виде кодов: код периода и через дробь – номер месяца или квартала.

Для НДФЛ с 01.01 по 22.01 код периода – 21/01.

Как сдавать

Сдавать уведомление можно тремя способами:

электронно по ТКС;

электронно через личный кабинет;

на бумаге лично или по почте.

Для электронной сдачи нужна электронная подпись.

Через личный кабинет пока сдать нельзя, но налоговики обещают наладить эту функцию в ближайшее время.