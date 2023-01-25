Новый заявительный порядок возмещения НДС в 2023 году

Ускоренное возмещение НДС в 2023 году

Для упрощенного получения налога необходимо соблюдение ряда условий.

Ключевое требование – на дату направления заявления в ИФНС компания (ИП) является плательщиком налога на добавленную стоимость, а также – выполняет установленные НК РФ условия ускоренного возмещения.

Заявить упрощенное возмещение налога можно за любой квартал 2022 и 2023 годов. За более ранние периоды НДС можно возместить только в обычном, неускоренном порядке.

Налоговое законодательство предусматривает лимит по сумме возврата налога. Максимальный размер ускоренного возмещения не может превышать совокупную сумму налога и страховых взносов, уплаченных компанией за прошедший календарный год.

Величина лимита рассчитывается исходя из следующих бюджетных платежей:

Уплата НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль и прочих налогов и сборов. В расчете учитываются только те денежные средства, которые были списаны с расчетного счета плательщиков в прошлом году.

Суммы НДС и акцизом, которые были зачтены в счет погашения налоговой задолженности. Учитываются те решения ИФНС, которые относятся к прошлому году.

Налог на прибыль, который был уплачен в рамках консолидированной группы налогоплательщиков.

Расчет величины уплаченных, зачтенных и/или возвращенных налогов и иных платежей в бюджет, а также – решения об их возврате выполняется с учетом сведения не только по головной организации, но также по всем обособленным подразделениям компании, которые выполняют налоговые платежи.

Если сумма, заявленная к возмещению в упрощенном порядке, превышает предельно допустимую величину, компания (ИП) может получить ее в полном объеме только при условии предоставления действующей банковской гарантии или договора поручительства оформленных надлежащим образом.

Основания для применения заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году

Для инициирования возможности возмещать из бюджета НДС в упрощенном порядке организация должна соответствовать определенным параметрам, установленным налоговым законодательством:

Общая сумма уплаченных налогов, уплаченных за три календарных года, предшествующих году подачи заявления на упрощенный порядок возврата НДС, составляет не менее 2 млрд рублей. В расчет совокупной суммы уплаченных налогов не включаются сборы, связанные с внешнеэкономическими сделками, а также – налога, перечисляемые компанией в роли налогового агента. Налогоплательщики, которые представили в налоговые органы банковскую гарантию. При этом документ должен действовать минимум 10 месяцев с даты подачи декларации. При подаче бумажной декларации необходимо предоставлять оригинал с личными подписями участников сделки. Гарантия, сформированная в электронном виде, должна быть подписана квалифицированной ЭЦП. Независимо от формы документа, в течение одного дня с момента выдачи банк обязан уведомить ИФНС о факте предоставления этого документа. Организации, представившие поручительство. Поручитель при этом принимает обязательство заплатить в бюджет сумму НДС, излишне возмещенную организацией. Срок действия договора поручительства должен истекать не ранее чем через 10 месяцев с даты представления декларации с налогом к возмещению. Одновременно с этим период действия соглашения не должен превышать один год. Сумма поручительства должна покрывать все обязательства по НДС в полном размере, заявленном к возмещению. Компании, являющиеся резидентами территорий опережающего развития. Они обязаны предоставлять поручительство управляющей компании, которую устанавливает Правительство России. Налогоплательщики-резиденты свободного порта Владивосток, при условии предоставлении поручительства управляющей компании. Компании, которые участвуют в налоговом мониторинге на момент подачи декларации по НДС с суммой к возмещению. Компании, производящие вакцины для профилактики короновируса. Информация должна быть указана в регистрационном удостоверении к вакцине. Льгота будет действовать до 31 декабря 2023 года. Налогоплательщики, которые на дату подачи заявления на упрощенный порядок возмещения НДС, не находятся в процессе реорганизации, ликвидации. Также в отношении компании не должно быть возбуждено дело о банкротстве. Дополнительное условие: применять заявительный порядок можно за налоговые периоды 2023 года, при условии, что сумма НДС к возмещению не превышает совокупную сумму налогов и сборов, уплаченных за предыдущий календарный год.

Как работает заявительный порядок возмещения

Для возмещения налога в упрощенном порядке, компания должна направить в ИФНС специальное заявление.

Оно подается в течение пяти рабочих дней со дня сдачи декларации по НДС, в которой указан сумма налога к возмещению.

Участники налогового мониторинга должны использовать формат заявления, утвержденный приказом ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/478.

Для других категорий налогоплательщиков шаблон не утвержден, ранее налоговая служба рекомендовала использовать шаблон заявления, указанный в письме ФНС от 01.04.2022 №ЕА-4-15/3971.

Законодательно не предусмотрено ограничений на форму подачу заявления: его можно направить в налоговую инспекцию в бумажной или электронной форме.

В документе, вместе с основными данными о налогоплательщике (ИНН, КПП, полное наименование), указываются основание для ускоренного возмещения, сумма НДС к возврату (зачету), дата представления декларации с указанной суммой налога к возмещению, а также указываются отчетный год и налоговый период.

Если налогоплательщик возмещает сумму налога в пределах расчетного лимита, то в заявлении необходимо указать одно основание (антикризисная льгота). Если планируется получить сумму больше лимита – заполняются два основания: льгота и вид обеспечения (банковская гарантия или договор поручительства). Отдельно заполняются разделы, посвященные возмещению и зачету налога.

Для возврата НДС необходимо указать сумму, которую налоговая инспекция должна перечислить налогоплательщику, а также основные сведения о банковском счете: наименование банка, БИК, номер и вид счета.

При зачете возмещаемой из бюджета суммы в счет других обязательных налоговых платежей, заполняется информация о сумме зачета, налоговом периоде, КБК учитываемого налога (сбора), код муниципального образования и код налогового органа, принимающего на учет поступления. Зачитываемые суммы можно разделить на несколько частей, в счет разных видов платежей.

В заявления налогоплательщик должен принять на себя обязательства по возврату в бюджет излишне возмещенной суммы НДС (если ИФНС отменит решения о согласовании возврата), а также – уплатить начисленные на эту сумму процентов.

Дата подачи заявления о возмещении налога в упрощенном порядке является последней допустимой датой для представления в ИФНС банковской гарантии (договора поручительства).

В течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления, инспекторы проверяют соблюдение всех необходимых требований для возможности налогоплательщиком применять заявительный порядок возмещения НДС. После этого – принимается решение о возмещении или отказе в возмещении суммы налога, указанной в заявление.

ИНФС в течение пяти рабочих дней обязана проинформировать заявителя о принятом решении. Способ передачи решения можно быть любой: лично руководителю или доверенному лицо, либо в электронном виде по ТКС.

Если принято решение о возмещении налога, инспекция одновременно принимает решение о зачете возмещаемой суммы НДС, либо о возврате налога на расчетный счет налогоплательщика.

При отрицательном решении – налоговая проверка декларации продолжается в общем порядке. При этом компания имеет право на возврат налога на общих основаниях.

Обоснованность суммы НДС, заявленной к возмещению, ИФНС проверяет в рамках типичной камеральной проверки или в ходе налогового мониторинга.

Если инспекция не выявит нарушений, то обязана в течение семи рабочих дней после окончания мероприятий налогового контроля сообщить о завершении проверки. Далее – оповестить банк, выдавший банковскую гарантию налогоплательщику, об освобождении от обязательств.

Если ИФНС получила договор поручительства – инспекторы должны проинформировать поручителя об освобождении от обязательств.

Писать отдельное заявление на возврат положительного сальдо, сформировавшегося на едином налоговом счете по согласования возврата налога, не требуется. Поручение на возмещении НДС будет направлено в Федеральное казначейство не позднее следующего дня после принятия положительного решения о возмещении налога.

ИФНС по результатам проверки может отменить решение о возмещении НДС. Это возможно, если сумма возвращенного организации налога превысила сумму, заявленную к возмещению. Решение будет отменено в части превышения заявленной суммы над величиной налога разрешенной к возврату.

По факту отмены инспекция обязана проинформировать налогоплательщика. Это может быть выполнено аналогично сообщению о согласовании возврата: в бумажной или электронной форме.

В связи с отменой решения о возврате, в бюджет необходимо перечислить весь НДС, излишне полученные в заявительном порядке.

Дополнительно необходимо уплатить проценты, начисленные инспекцией за нарушения сроков возврата налога (если ИФНС выплатила эти проценты). Обязательство о возврате НДС инспекция отразить на едином налоговом счете, а также укажет суммы налога в своем решение.

С 1 января 2023 года ИНФС не будет направлять требование о возврате в бюджет НДС, поэтому налогоплательщик обязан сам заплатить эти денежные средства в течение пяти дней с даты получения решения.

На сумму, которую необходимо вернуть, инспекторы начислять «двойные» проценты. Их размер будет определяться по двукратной ключевой ставке.

Если в период пользования бюджетными средствами действовали разные ключевые ставки, проценты рассчитываются отдельно по каждой ставке, а затем – полученные суммы складываются.

Расчет количества календарных дней периода пользования бюджетными средства начинается с третьего дня после принятия решения о возмещении НДС в заявительном порядке до дня отмены решения.

В дополнение к сумме процентов, начиная со следующего дня за днем отмены решения, инспекция начислит пени.

Рассчитываться они будут в общем порядке – по правилам статьи 75 НК РФ, исходя из суммы излишне возмещенной суммы налога. Также на организацию будет наложен штраф.

Это не считается двойным привлечением к ответственности, так как проценты компенсируют потери бюджета, а штраф – это санкция за неуплату налога (причина недоимки – неправильный расчет налога).