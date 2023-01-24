Санкции 2022

Цитата дня. Про уважение

Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин поделился мнением об идеях конфискации частной собственности у некоторых владельцев, которые все активнее обсуждают власти.

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Цитата дня. Про уважение

Стоит ли конфисковать активы у иностранных компаний, ушедших из России? На это журналистам РБК Потанин ответил так:

«Конфискация [активов] является скрытой или явной формой воровства. Это разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит».

И добавил: 

"Надо учиться на чужих ошибках. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. Неуважение к личным свободам людей и праву собственности привело по совокупности к плохим последствиям. От этого надо просто уметь воздержаться».

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Санкции 2022
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