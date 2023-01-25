Что нового добавили в 1С:БГУ с 2023 года

Расскажем о нововведениях в программе 1С для бюджетников.

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Что нового добавили в 1С:БГУ с 2023 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Налог на прибыль

Поддержаны требования письма Минфина от 22.12.2022 № 03-03-10/126074, письма ФНС от 26.12.2022 № СД-4-3/17561@ в части налогообложения курсовых разниц, возникших в 2022 году.

Распоряжения о совершении казначейских платежей

Поддержаны изменения форм документов, внесенные приказом Казначейства от 29.07.2022 № 19н «О внесении изменений в Порядок казначейского обслуживания, утвержденный приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 «№ 21н».

Взаимодействие с информационными системами регистрации начислений и платежей (фактов оплаты)

Реализована возможность формирования документов «Квитанция на оплату госуслуг» на основании документов «Извещение о начислении доходов» (ф. 0510432).

Налоговая и статистическая отчетность

В состав документов, используемых при взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов добавлены:

  • Заявление о распоряжении путем зачета суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента (КНД 1150057) (утверждено приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@).

  • Заявление о распоряжении путем возврата суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента (КНД 1112542) (утверждено приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@);

  • Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки, инвестиционного налогового кредита) (КНД 1150086) (утверждено приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@);

  • Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (КНД 1120101) (утверждена приказом ФНС от 23.11.2022 № ЕД-7-8/1123@).

  • Согласие налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам (КНД 1160068) (утверждено приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1135@).

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Источник:
Бюджетный учет в 1С
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