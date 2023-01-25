Учет запасов в 2023 году: особенности

Особенности учета запасов, которые надо проверить бухгалтеру

Незавершенное производство

МСФО – это не порядок ведения бухучета, а требования к составлению отчетности. Она показывает «срез» финансовой отчетности на конкретную дату. Поэтому в составе запасов теперь есть незавершенное производство. Стоимость такого запаса равна затратам, которые вы понесли на его изготовление к отчетной дате.

Реальные затраты

Формируйте себестоимость запасов с учетом всех скидок, уступок, премий, и иных поощрений, которые вы получите от поставщиков. Форма их предоставления не важна. Поэтому в себестоимость попадут только те затраты, которые вы реально понесете (п. 12 ФСБУ 5/2019).

Чтобы сейчас учесть поощрения, которые вы получите «задним числом», обратитесь к МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчётность» (приложение № 22 к приказу Минфина от 28.12.2015 № 217н). Поощрения нужно учитывать заранее, если вы уверены, что получите их.

Например, если вы давно работаете с поставщиком, и уверены в его добросовестности. Или вы знаете репутацию нового поставщика, и у вас нет оснований сомневаться, что выполните условия для получения поощрения.

Если же уверенности нет, скидки учитывать не нужно.

Отсрочка и рассрочка

Если вы покупаете запасы на условиях отсрочки или рассрочки на период, превышающий 12 месяцев, то себестоимость формируйте исходя из суммы, которая была бы уплачена без их учета (п. 13 ФСБУ 5/2019).

Разница между этой суммой и той суммой, которую придется заплатить из-за отсрочки, нужно считать процентами. Их равномерно учитывайте в течение периода отсрочки или рассрочки (ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», приказ Минфина от 06.10.2008 № 107н).

Средства на утилизацию

Если запасы потенциально требуют последующего демонтажа, утилизации или затрат на восстановление окружающей среды, то в их себестоимость нужно включить оценочное обязательство на эти цели (подп. «г» п. 11 ФСБУ 5/2019).

Как создать оценочное обязательство, прописано в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (приказ Минфина от 13.12.2010 № 167н).

Оценка незавершенки и готовой продукции

Незавершенное производство и готовую продукцию в массовом и серийном производстве разрешено оценивать (п. 27 ФСБУ 5/2019):

в сумме прямых затрат без включения косвенных затрат;

в сумме плановых (нормативных) затрат.

Плановые затраты устанавливайте исходя из нормальных объемов использования ресурсов и в условиях нормальной загрузки производственных мощностей. Их нужно регулярно пересматривать.

Разницу между фактической себестоимостью и планово-нормативной стоимостью относите на уменьшение или увеличение суммы расходов в том отчетном периоде, когда вы ее выявите. Практически, это можно сделать только в конце года. Продажи запасов идут непрерывно. В этот период их себестоимость считайте по планово-нормативной стоимости. В конце года плановые затраты доведите до их фактического размера.

Оценка бартерных и безвозмездных операций

Если вы получили запасы по бартеру, их стоимость оценивайте по справедливой стоимости активов, которые вы передали в оплату (п. 14 ФСБУ 5/2019). Справедливая цена – это его рыночная стоимость (МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» – приказ Минфина от 28.12.2015 № 217н). Если нельзя определить справедливую стоимость передаваемого имущества, возьмите справедливую стоимость полученного.

Если запас получен безвозмездно, то его себестоимость будет равна его справедливой стоимости.

Непрерывность оценки

Вам нужно сравнивать себестоимость запасов с чистой стоимостью их продажи на каждую отчетную дату (п. 28 ФСБУ 5/2019). Чистая стоимость продажи – это рыночная стоимость запаса за минусом затрат, которые придется потратить, чтобы его продать.

Если она меньше, чем себестоимость запаса, то в отчетности нужно показать чистую стоимость продажи.

При этом в учете следует создать резерв под обесценение. Если запас продолжает дешеветь – резерв увеличивайте, а если запас дорожает, то резерв уменьшайте. При этом уменьшение резерва сторнирует ваши расходы на списание затрат в этом же отчетном периоде.

Что можно и что нужно прописать в учетной политике

Определите, как списывать запасы, предназначенные для управленческих нужд

Здесь можно не применять ФСБУ 5/2019. При этом затраты, которые нужно было бы включать в стоимость запасов, признайте расходами периода, когда они были понесены.

Установите предельный период рассрочки

По общему правилу, учет процентов при рассрочке или отсрочке нужно вести, если их период превышает 12 месяцев. Но вы можете выбрать и более короткий срок.

Установите оценку готовой продукции и незавершенного производства

Выберите из двух вариантов – по прямым затратам или планово-нормативным затратам.

Используйте льготы для малого бизнеса

Те компании, которые имеют право на упрощенные способы бухучета, могут применять ФСБУ 5/2019 также в упрощенном порядке. Упрощенный учет имеют право вести субъекты малого предпринимательства (п. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Можно выбрать три варианта:

использовать при бартере балансовую, а не справедливую стоимость;

не учитывать поощрения при расчете себестоимости запаса, а затраты на покупку, помимо цены поставщика, признать расходом периода, в котором они были понесены;

не сравнивать себестоимость запасов с их чистой продажной стоимостью.

Налоговый учет и бухучет

Разница в себестоимости

В налоговом учете стоимость МПЗ формируется из цены их приобретения без учета НДС и акцизов. Сюда нужно приплюсовать комиссионные вознаграждения посредникам, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, и иные подобные затраты (п. 2 ст. 254 НК).

Здесь вы не можете учесть, как в бухучете, резерв на утилизацию, и проценты по рассрочкам и отсрочкам.

Оценка незавершенного производства и готовой продукции

Совместить два вида учета вы сможете только в том случае, если будете вести учет таких запасов по прямым расходам (ст. 319 НК). Учет расходов по планово-нормативной стоимости в кодексе не предусмотрен.