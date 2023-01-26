Отчетность в ЦЗН

Какие отчеты сдаем в службу занятости в 2023 году

С 2023 года в службу занятости нужно сдавать на три отчета больше. К утвержденным ранее формам добавили отчеты о введении режима простоя, об организации дистанционной работы и об отпусках без сохранения зарплаты.

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Какие отчеты сдаем в службу занятости в 2023 году
freepik/freepik

Про действующему законодательстве отчитываться перед службой занятости обязаны все, кто нанимает на работу персонал.

На практике отчитываются только государственные, крупные и средние компании. Малый бизнес чаще всего игнорирует эти отчеты.

Но нужно иметь в виду, оштрафовать могут любую компанию, вне зависимости от размера.

Какими документами введена обязанность отчитываться перед службой занятости

Обязательная отчетность в центры занятости установлены в нескольких документах.

  • В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона № 1032-1 «О занятости населения» работодатели обязаны ежемесячно сдавать в службу занятости:

  1. сведения о применении процедуры банкротства,

  2. информацию, необходимую для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

  3. информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных инвалидов в соответствии с установленной квотой.

С 2022 года на работодателей возложена обязанность предоставлять сведения о вакансиях в информационно-аналитическую систему «Общероссийская база вакансий «Работа в России» через «Личный кабинет работодателя» не позднее рабочего дня, следующего за днем появления либо закрытия вакансий (постановление Правительства от 12 апреля 2020 г. № 486 (в ред. постановления Правительства от 31.12.2020 № 2401)).

Формы отчетности в центр занятости с 2023 года

Формы отчетности утвердил Минтруд приказом № 786 от 16.12.2022. Всего 8 форм. В 2022 году их было всего 5.

Это такие формы:

  • отчет о принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП, сокращении численности (штата) работников и возможном расторжении трудовых договоров;

  • отчет о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели;

  • отчет о введении режима простоя (о приостановке производства);

  • отчет об организации дистанционной (удаленной) работы;

  • отчет об отпусках без сохранения заработной платы;

  • отчет о применении в отношении работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве);

  • информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов;

  • информация, необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов.

Таблица. Отчетность в центры занятости для организаций и ИП с работниками

Сразу обратим ваше внимание на то, чтопредставлять в службу занятости информацию об отпусках без сохранения заработной платы и организации «дистанционки» закон работодателя не обязывает.

Соответственно, не установлены и сроки предоставления такой информации.,

Кроме того, сохраняется отчетность о наличии и закрытие вакансий через портал «Работа России».

Отчет в центр занятости

Периодичность

Основание

Утвержденная форма

Отчет о принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП, сокращении численности (штата) работников и возможном расторжении трудовых договоров

За 2 месяца При массовом сокращении за 3 месяца. ИП сообщают за две недели.

Постановлением Правительства от 05.02.1993 г. № 99

Постановление Правительства от 31.12.2020 № 2401.

Приказ Минтруда приказом от 16.12.2022 № 786. Приложение № 1.

Отчет о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели

В течение трех рабочих дней

пункт 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения»

Приказ Минтруда приказом от 16.12.2022 № 786. Приложение № 2.

Отчет о введении режима простоя (о приостановке производства)

В течение трех рабочих дней

пункт 2 статьи 25 Закона № 1032-1 «О занятости населения»

Приказ Минтруда приказом от 16.12.2022 № 786. Приложение № 3.

Отчет об организации дистанционной (удаленной) работы (новый)

По рекомендации Минтруда сразу, когда работодатель принял решение об организации удаленной работы или изменении численности сотрудников, которые работают на дистанционной работе.

Нет, вероятно, в течение 3 рабочих дней

Приказ Минтруда приказом от 16.12.2022 № 786. Приложение № 4.

Отчет об отпусках без сохранения заработной платы (новый)

нет

Нет, вероятно, в течение 3 рабочих дней

Приказ Минтруда приказом от 16.12.2022 № 786. Приложение № 5.

Отчет о применении в отношении работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве)

За два месяца

пункт 2 статьи 25 Закона № 1032-1 «О занятости населения»

Постановление Правительства от 31.12.2020 № 2401

Приказ Минтруда приказом от 16.12.2022 № 786. Приложение № 6.

Информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов

Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным

пункт 3 статьи 25 Закона № 1032-1 «О занятости населения»

Приказ Минтруда приказом от 16.12.2022 № 786. Приложение № 7.

Информация, необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов.

Ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в регионах могут быть установлены свои дата отчетности

пункт 3 статьи 25 Закона № 1032-1 «О занятости населения»

Приказ Минтруда от 16.12.2022 № 786. Приложение № 8.

О наличии свободных мест и вакантных должностей

Ежемесячно

пункт 3 статьи 25 Закона № 1032-1 «О занятости населения»

Приказ Минтруда от 20.10.2021 № 738н. Приложение № 9

Уведомление о приеме на работу соискателя, направленного сайтом «Работа в России»

В пятидневный срок

пункт 5 в статьи 25 Закона № 1032-1

 

Вместо 5 форм отчетов, которые сдавали в 2022 года, с 1 января 2023 года введены 8 форм отчетов в службу занятости.

Отчеты о введении режима простоя, об организации дистанционной работы и об отпусках без сохранения зарплаты – это новые формы отчетов.

Как сдавать отчеты

Порядок представления отчетности в службу занятости утвержден постановлением Правительства от 30.12.2021 № 2576.

Отчетность можно сдавать в центр занятости лично, курьером, по почте, электронно на сайте Минтруда – через портал «Работа в России».

Но большинство организаций с 2022 года обязаны отчитывать только в электронном формате через портал «Работа в России». Это те же организации, которым вменили в обязанность размещать на госсайте вакансии.

Кто обязан размещать вакансии на сайте «Работа России» и отчитываться по ним

Свои вакансии на сайте «Работа в России» обязаны размещать организации и ИП, если выполняется одной из условий:

  • среднесписочная численность работников превышает 25 человек;

  • в уставном капитале есть доля государства.

Эта обязанность не установлена только для госсектора, публиковать свои вакансии должны все, у кого численность работников превысит 25 человек.

Если организация принимает на работу соискателя, направленного сайтом «Работа в России», нужно уведомить об этом службу занятости в пятидневный срок. Сделать это нужно также через портал «Работа в России».

Если соискателю отказано в приеме на работу, нужно направить электронное уведомление, в котором следует указать день собеседования и причины отказа в приеме на работу.

Отчет по квоте для инвалидов

Квоты на прием инвалидов установлены статьей 21 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ. А требование сдавать отчетность – пунктом 3 статьи 25 Закона № 1032-1.

Квоты установлены не для всех компаний. Они должны соблюдаться в компаниях с численностью не менее 35 работников.

Компании, в которых численность работников превышает 100 человек, обязаны соблюдать квоты по приему на работу инвалидов в размере от 2 % до 4 % среднесписочной численности работников.

Для компаний, где численность работников составляет не менее 35 и не более 100 человек, квота на прием инвалидов может устанавливаться местными властями в размере не выше 3% от среднесписочной численности работников.

Размер квот на прием инвалидов

Для кого установлена квота

Среднесписочная численность

Квота

Организации и ИП с работниками

От 35 до 100 работников

Не более 3%

Более 100 работников

От 2 до 4%

Отчетность о приеме на работу инвалидов по квотам сдается в службу занятости ежемесячно. Конкретные сроки отчетности устанавливают региональные власти. Единого для всех дня сдачи отчетности не установлено.

Единой для всех формы отчетности также нет. Поэтому форму, установленную в конкретном регионе нужно искать на сайте региональной службы занятости.

По общим правилам в отчете о квотировании рабочих мест для инвалидов указывают: общее число сотрудников-инвалидов; количество рабочих мест; количество вакантных мест для людей с ограниченными возможностями.

Отчет о незакрытых вакансиях в центр занятости

Требование предоставлять отчет в центр занятости о наличии свободных вакансий установлено пунктом 3 статьи 25 Закона № 1032-1. Отчет сдается ежемесячно.

Он содержит:

  • сведения о работодателе;

  • наименование вакантной должности;

  • условия, характер, режим работы;

  • размер зарплаты;

  • квалификационные требования;

  • льготы и гарантии.

Отчетность о сокращении персонала

Организация, планирующая сокращение, за два месяца до этого, одновременно с уведомлением работников, обязана подать в центр занятости уведомление о сокращении штата.

Если планируется массовое сокращения штата, сведения об этом нужно подать в центр занятости за три месяца до начала сокращений.

Отчет о введении режима неполного рабочего времени, простоя

Сообщать о введении режима неполного рабочего времени в органы службы занятости работодатели обязаны с 2009 года.

Сделать это необходимо в течение трех рабочих днейпосле принятия решения о проведении соответствующих мероприятий (п. 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).

К отчету нужно приложить копию приказа о введении на предприятии режима неполного рабочего времени.

Ответственность за не сдачу отчетности в центр занятости

Ответственность за непредставление или несвоевременное представление в службу занятости отчетов установлена статьей 19.7 КоАП.

Компании, которая игнорирует отчетность в ЦЗ грозит административный штраф:

  • на должностных лиц – от 300 до 500 руб.;

  • на юридических лиц – от 3 000 до 5 000 руб.

За нарушение законодательства по квотированию рабочих мест для инвалидов грозит штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей на основании ст. 5.42 КоАП.

Несданная отчетность может спровоцировать проверку со стороны трудовой инспекции. В итоге штрафы могут оказаться намного больше.

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