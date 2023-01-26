Какие отчеты сдаем в службу занятости в 2023 году

Про действующему законодательстве отчитываться перед службой занятости обязаны все, кто нанимает на работу персонал.
На практике отчитываются только государственные, крупные и средние компании. Малый бизнес чаще всего игнорирует эти отчеты.
Но нужно иметь в виду, оштрафовать могут любую компанию, вне зависимости от размера.
Какими документами введена обязанность отчитываться перед службой занятости
Обязательная отчетность в центры занятости установлены в нескольких документах.
В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона № 1032-1 «О занятости населения» работодатели обязаны ежемесячно сдавать в службу занятости:
сведения о применении процедуры банкротства,
информацию, необходимую для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;
информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных инвалидов в соответствии с установленной квотой.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1993 г. № 99 «Об организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения» (пункты 4 и 5 ) работодатели обязаны отчитываться о сокращении персонала.
С 2022 года на работодателей возложена обязанность предоставлять сведения о вакансиях в информационно-аналитическую систему «Общероссийская база вакансий «Работа в России» через «Личный кабинет работодателя» не позднее рабочего дня, следующего за днем появления либо закрытия вакансий (постановление Правительства от 12 апреля 2020 г. № 486 (в ред. постановления Правительства от 31.12.2020 № 2401)).
Формы отчетности в центр занятости с 2023 года
Формы отчетности утвердил Минтруд приказом № 786 от 16.12.2022. Всего 8 форм. В 2022 году их было всего 5.
Это такие формы:
отчет о принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП, сокращении численности (штата) работников и возможном расторжении трудовых договоров;
отчет о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели;
отчет о введении режима простоя (о приостановке производства);
отчет об организации дистанционной (удаленной) работы;
отчет об отпусках без сохранения заработной платы;
отчет о применении в отношении работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве);
информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
информация, необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов.
Таблица. Отчетность в центры занятости для организаций и ИП с работниками
Сразу обратим ваше внимание на то, чтопредставлять в службу занятости информацию об отпусках без сохранения заработной платы и организации «дистанционки» закон работодателя не обязывает.
Соответственно, не установлены и сроки предоставления такой информации.,
Кроме того, сохраняется отчетность о наличии и закрытие вакансий через портал «Работа России».
Отчет в центр занятости
Периодичность
Основание
Утвержденная форма
Отчет о принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП, сокращении численности (штата) работников и возможном расторжении трудовых договоров
За 2 месяца При массовом сокращении за 3 месяца. ИП сообщают за две недели.
Постановлением Правительства от 05.02.1993 г. № 99
Приказ Минтруда приказом от 16.12.2022 № 786. Приложение № 1.
Отчет о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели
В течение трех рабочих дней
пункт 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения»
Приказ Минтруда приказом от 16.12.2022 № 786. Приложение № 2.
Отчет о введении режима простоя (о приостановке производства)
В течение трех рабочих дней
пункт 2 статьи 25 Закона № 1032-1 «О занятости населения»
Приказ Минтруда приказом от 16.12.2022 № 786. Приложение № 3.
Отчет об организации дистанционной (удаленной) работы (новый)
По рекомендации Минтруда сразу, когда работодатель принял решение об организации удаленной работы или изменении численности сотрудников, которые работают на дистанционной работе.
Нет, вероятно, в течение 3 рабочих дней
Приказ Минтруда приказом от 16.12.2022 № 786. Приложение № 4.
Отчет об отпусках без сохранения заработной платы (новый)
нет
Нет, вероятно, в течение 3 рабочих дней
Приказ Минтруда приказом от 16.12.2022 № 786. Приложение № 5.
Отчет о применении в отношении работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве)
За два месяца
пункт 2 статьи 25 Закона № 1032-1 «О занятости населения»
Приказ Минтруда приказом от 16.12.2022 № 786. Приложение № 6.
Информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов
Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным
пункт 3 статьи 25 Закона № 1032-1 «О занятости населения»
Приказ Минтруда приказом от 16.12.2022 № 786. Приложение № 7.
Информация, необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов.
Ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в регионах могут быть установлены свои дата отчетности
пункт 3 статьи 25 Закона № 1032-1 «О занятости населения»
Приказ Минтруда от 16.12.2022 № 786. Приложение № 8.
О наличии свободных мест и вакантных должностей
Ежемесячно
пункт 3 статьи 25 Закона № 1032-1 «О занятости населения»
Приказ Минтруда от 20.10.2021 № 738н. Приложение № 9
Уведомление о приеме на работу соискателя, направленного сайтом «Работа в России»
В пятидневный срок
пункт 5 в статьи 25 Закона № 1032-1
Вместо 5 форм отчетов, которые сдавали в 2022 года, с 1 января 2023 года введены 8 форм отчетов в службу занятости.
Отчеты о введении режима простоя, об организации дистанционной работы и об отпусках без сохранения зарплаты – это новые формы отчетов.
Как сдавать отчеты
Порядок представления отчетности в службу занятости утвержден постановлением Правительства от 30.12.2021 № 2576.
Отчетность можно сдавать в центр занятости лично, курьером, по почте, электронно на сайте Минтруда – через портал «Работа в России».
Но большинство организаций с 2022 года обязаны отчитывать только в электронном формате через портал «Работа в России». Это те же организации, которым вменили в обязанность размещать на госсайте вакансии.
Кто обязан размещать вакансии на сайте «Работа России» и отчитываться по ним
Свои вакансии на сайте «Работа в России» обязаны размещать организации и ИП, если выполняется одной из условий:
среднесписочная численность работников превышает 25 человек;
в уставном капитале есть доля государства.
Эта обязанность не установлена только для госсектора, публиковать свои вакансии должны все, у кого численность работников превысит 25 человек.
Если организация принимает на работу соискателя, направленного сайтом «Работа в России», нужно уведомить об этом службу занятости в пятидневный срок. Сделать это нужно также через портал «Работа в России».
Если соискателю отказано в приеме на работу, нужно направить электронное уведомление, в котором следует указать день собеседования и причины отказа в приеме на работу.
Отчет по квоте для инвалидов
Квоты на прием инвалидов установлены статьей 21 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ. А требование сдавать отчетность – пунктом 3 статьи 25 Закона № 1032-1.
Квоты установлены не для всех компаний. Они должны соблюдаться в компаниях с численностью не менее 35 работников.
Компании, в которых численность работников превышает 100 человек, обязаны соблюдать квоты по приему на работу инвалидов в размере от 2 % до 4 % среднесписочной численности работников.
Для компаний, где численность работников составляет не менее 35 и не более 100 человек, квота на прием инвалидов может устанавливаться местными властями в размере не выше 3% от среднесписочной численности работников.
Размер квот на прием инвалидов
Для кого установлена квота
Среднесписочная численность
Квота
Организации и ИП с работниками
От 35 до 100 работников
Не более 3%
Более 100 работников
От 2 до 4%
Отчетность о приеме на работу инвалидов по квотам сдается в службу занятости ежемесячно. Конкретные сроки отчетности устанавливают региональные власти. Единого для всех дня сдачи отчетности не установлено.
Единой для всех формы отчетности также нет. Поэтому форму, установленную в конкретном регионе нужно искать на сайте региональной службы занятости.
По общим правилам в отчете о квотировании рабочих мест для инвалидов указывают: общее число сотрудников-инвалидов; количество рабочих мест; количество вакантных мест для людей с ограниченными возможностями.
Отчет о незакрытых вакансиях в центр занятости
Требование предоставлять отчет в центр занятости о наличии свободных вакансий установлено пунктом 3 статьи 25 Закона № 1032-1. Отчет сдается ежемесячно.
Он содержит:
сведения о работодателе;
наименование вакантной должности;
условия, характер, режим работы;
размер зарплаты;
квалификационные требования;
льготы и гарантии.
Отчетность о сокращении персонала
Организация, планирующая сокращение, за два месяца до этого, одновременно с уведомлением работников, обязана подать в центр занятости уведомление о сокращении штата.
Если планируется массовое сокращения штата, сведения об этом нужно подать в центр занятости за три месяца до начала сокращений.
Отчет о введении режима неполного рабочего времени, простоя
Сообщать о введении режима неполного рабочего времени в органы службы занятости работодатели обязаны с 2009 года.
Сделать это необходимо в течение трех рабочих днейпосле принятия решения о проведении соответствующих мероприятий (п. 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).
К отчету нужно приложить копию приказа о введении на предприятии режима неполного рабочего времени.
Ответственность за не сдачу отчетности в центр занятости
Ответственность за непредставление или несвоевременное представление в службу занятости отчетов установлена статьей 19.7 КоАП.
Компании, которая игнорирует отчетность в ЦЗ грозит административный штраф:
на должностных лиц – от 300 до 500 руб.;
на юридических лиц – от 3 000 до 5 000 руб.
За нарушение законодательства по квотированию рабочих мест для инвалидов грозит штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей на основании ст. 5.42 КоАП.
Несданная отчетность может спровоцировать проверку со стороны трудовой инспекции. В итоге штрафы могут оказаться намного больше.