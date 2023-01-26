Жилищное законодательство

Какие документы нужны для получения служебного жилья

По закону, военнослужащим и другим силовикам, чья служба приравнена к военной, предоставляется служебное жилье. Поговорим о том, какие потребуются документы для получения служебного жилья, и какие НПА регулируют этот вопрос.

Версия для печати
Какие документы нужны для получения служебного жилья
Вера Ревина/Клерк.ру

Процедура получения военнослужащим служебного жилья

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 ФЗ № 76 «О статусе военнослужащих», государство в лице силовых ведомств берет на себя обязанность обеспечить своих подчиненных жилплощадью, если собственной по месту службы у них нет.

Наличие недвижимости в другом регионе страны на эту норму не влияет: военнослужащему и его семье необходима крыша над головой там, где он служит.

Предоставление помещений носит заявительный характер и происходит только в том случае, если военнослужащий признан нуждающимся в служебной жилплощади.

Порядок следующий:

  • Подача заявления и документов.

  • Внесение в список (постановка) на служебное жилье военнослужащих и членов их семей.

  • Предоставление помещения в населенном пункте, где находится часть, или в близлежащих.

  • Если предоставленное жилое помещение не устраивает, сохранение статуса очередника.

По закону, жилищный вопрос обязан решаться не дольше трех месяцев. Кроме того, в статье 15.2 ФЗ № 76 есть список льготников, имеющих право на первоочередное обеспечение жилищем.

Конкретная процедура, особенности и нюансы, плюс перечень документов и порядок их предоставления прописаны в Приказе министра обороны от 29.11.2022 № 715 «Об утверждении порядка включения военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, и проживающих совместно с ними членов их семей в списки нуждающихся в специализированных жилых помещениях и исключения из них, а также предоставления указанным лицам служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях и освобождения ими таких жилых помещений».

Какие документы понадобятся и где их брать

Полный перечень документов для служебного жилья приведен в пункте 3 раздела II порядка, утвержденного приказом № 715:

  • копия паспорта (все страницы);

  • копия военного билета, для офицеров, прапорщиков (мичманов) – удостоверение личности военнослужащего;

  • документы, подтверждающие семейные отношения, – копии паспортов (все страницы) всех членов семьи от 14 лет; свидетельства о браке или разводе, рождении детей, усыновлении, перемене имени (если такое случалось); решения судов об усыновлении; документы, подтверждающие место жительства детей до 14 лет; если перечисленные документы выданы компетентными органами иностранных государств – с нотариально заверенным переводом на русский язык;

  • сведения о наличии или отсутствии жилых помещений в собственности или в пользовании у самого военнослужащего или у членов его семьи;

  • образец для подачи таких сведений приведен в приложении № 2;

  • копии страховых номеров лицевых счетов военнослужащего и его семьи;

  • документы на льготы (если есть);

  • доверенность (если оформление происходит через представителя).

Все это прилагается к заявлению о включении в список нуждающихся в жилом помещении.

Само заявление на служебное жилье военнослужащего заполняется по образцу, приведенному в приложении 1 к приказу.

Куда подавать документы

Заявление и документы подаются в структурное подразделение Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны лично, через представителя по доверенности, а также «способом, позволяющим установить факт и дату их направления и получения».

В последнем случае подразумевается заказная почта, но при таком варианте подписи заявителя и членов его семьи необходимо заверить нотариально.

Как только заявление принято, структурное подразделение жилищного департамента Минобороны в пятидневный срок проверяет, сдано ли прежнее помещение.

То есть, формально, никакая справка о служебном жилье по предыдущему месту службы в перечень документов не входит, но освободить его необходимо.

Подтверждается этот факт именно справкой, форма которой приведена в приложении 10 к приказу. В приложении 11 есть образец заявления о сдаче предыдущей жилплощади.

Кроме того, запрашивают:

  • в воинской части – выписку из послужного списка и справку с подробными данными о семье, об общей продолжительности службы и с датой окончания контракта;

  • в ЕГРН – сведения о недвижимости военнослужащего и членов его семьи;

  • в МВД – сведения о регистрации по месту жительства (если в прилагаемом пакете документов какие-то данные отсутствуют).

Через пять дней выносится решение о включении в список нуждающихся или об отказе. На руки решение выдается в течение трех рабочих дней.

В случае положительного итога военнослужащие включаются в списки со дня подачи (отправки по почте) заявления.

В качестве примера – справка о сдаче служебного жилья (приложение 10) выглядит так:

справка о сдаче служебного жилья.jpg
Бланк справки «О сдаче служебного жилья»
Ипотека

Банк ДОМ.РФ будет еще быстрее оформлять ипотеку

Личный кабинет заемщика по ипотеке интегрировали с сервисом «Цифровой профиль гражданина». Поэтому теперь клиенты смогут получить решение банка быстро и с минимальным объемом предоставляемой информации и документов.

Больничные

Новые регионы подключают к системе соцстрахования. Это гарантирует их жителям оплату больничных

Чиновники установят правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходом за ребенком до полутора лет, которые раньше не предусматривались в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Ведение бизнеса

Как увеличить продажи: приемы для онлайн- и офлайн-торговли

Увеличение продаж – главная цель любого бизнеса в сфере торговли. Приемы, методы и способы, позволяющие увеличить продажи, будут различаться для онлайн- и офлайн-торговли. Предлагаем обзор универсальных и уникальных инструментов, которые должен знать и применять каждый продавец.

Как увеличить продажи: приемы для онлайн- и офлайн-торговли

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ФНС не будет помогать бухгалтерам заполнять платежки по ЕНП. Никаких специальных сервисов не будет

Платежки налоговая считает временной мерой, так что те, кто решил их заполнять, пусть страдают от этого сами. Примерно с таким посылом в ФНС ответили на вопрос о возможном сервисе-помощнике.

«Ночной бухгалтер». ФНС не будет помогать бухгалтерам заполнять платежки по ЕНП. Никаких специальных сервисов не будет

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
CRM

Как привлекать клиентов, если интернет уничтожил традиционные подходы к рекламе

Количество каналов привлечения клиентов за прошлый год резко сократилось. Теперь можно пользоваться только отечественными каналами и платформами. Их популярность сильно возросла и стоимость привлечения клиентов тоже.

ЕНП (единый налоговый платеж)

🔃 Уплаченные в 2022 году авансы по УСН налоговики начислили в 2023 году. Но можно это исправить

Если вы в течение 2022 года платили авансы по налогу на УСН, то в прошлом году они числились в переплате. А в этом году переплата ушла, потому что прошло начисление.

Читать еще