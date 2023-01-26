Какие документы нужны для получения служебного жилья

Процедура получения военнослужащим служебного жилья

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 ФЗ № 76 «О статусе военнослужащих», государство в лице силовых ведомств берет на себя обязанность обеспечить своих подчиненных жилплощадью, если собственной по месту службы у них нет.

Наличие недвижимости в другом регионе страны на эту норму не влияет: военнослужащему и его семье необходима крыша над головой там, где он служит.

Предоставление помещений носит заявительный характер и происходит только в том случае, если военнослужащий признан нуждающимся в служебной жилплощади.

Порядок следующий:

Подача заявления и документов.

Внесение в список (постановка) на служебное жилье военнослужащих и членов их семей.

Предоставление помещения в населенном пункте, где находится часть, или в близлежащих.

Если предоставленное жилое помещение не устраивает, сохранение статуса очередника.

По закону, жилищный вопрос обязан решаться не дольше трех месяцев. Кроме того, в статье 15.2 ФЗ № 76 есть список льготников, имеющих право на первоочередное обеспечение жилищем.

Конкретная процедура, особенности и нюансы, плюс перечень документов и порядок их предоставления прописаны в Приказе министра обороны от 29.11.2022 № 715 «Об утверждении порядка включения военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, и проживающих совместно с ними членов их семей в списки нуждающихся в специализированных жилых помещениях и исключения из них, а также предоставления указанным лицам служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях и освобождения ими таких жилых помещений».

Какие документы понадобятся и где их брать

Полный перечень документов для служебного жилья приведен в пункте 3 раздела II порядка, утвержденного приказом № 715:

копия паспорта (все страницы);

копия военного билета, для офицеров, прапорщиков (мичманов) – удостоверение личности военнослужащего;

документы, подтверждающие семейные отношения, – копии паспортов (все страницы) всех членов семьи от 14 лет; свидетельства о браке или разводе, рождении детей, усыновлении, перемене имени (если такое случалось); решения судов об усыновлении; документы, подтверждающие место жительства детей до 14 лет; если перечисленные документы выданы компетентными органами иностранных государств – с нотариально заверенным переводом на русский язык;

сведения о наличии или отсутствии жилых помещений в собственности или в пользовании у самого военнослужащего или у членов его семьи;

образец для подачи таких сведений приведен в приложении № 2;

копии страховых номеров лицевых счетов военнослужащего и его семьи;

документы на льготы (если есть);

доверенность (если оформление происходит через представителя).

Все это прилагается к заявлению о включении в список нуждающихся в жилом помещении.

Само заявление на служебное жилье военнослужащего заполняется по образцу, приведенному в приложении 1 к приказу.

Куда подавать документы

Заявление и документы подаются в структурное подразделение Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны лично, через представителя по доверенности, а также «способом, позволяющим установить факт и дату их направления и получения».

В последнем случае подразумевается заказная почта, но при таком варианте подписи заявителя и членов его семьи необходимо заверить нотариально.

Как только заявление принято, структурное подразделение жилищного департамента Минобороны в пятидневный срок проверяет, сдано ли прежнее помещение.

То есть, формально, никакая справка о служебном жилье по предыдущему месту службы в перечень документов не входит, но освободить его необходимо.

Подтверждается этот факт именно справкой, форма которой приведена в приложении 10 к приказу. В приложении 11 есть образец заявления о сдаче предыдущей жилплощади.

Кроме того, запрашивают:

в воинской части – выписку из послужного списка и справку с подробными данными о семье, об общей продолжительности службы и с датой окончания контракта;

в ЕГРН – сведения о недвижимости военнослужащего и членов его семьи;

в МВД – сведения о регистрации по месту жительства (если в прилагаемом пакете документов какие-то данные отсутствуют).

Через пять дней выносится решение о включении в список нуждающихся или об отказе. На руки решение выдается в течение трех рабочих дней.

В случае положительного итога военнослужащие включаются в списки со дня подачи (отправки по почте) заявления.

В качестве примера – справка о сдаче служебного жилья (приложение 10) выглядит так: