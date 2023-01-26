Как работать в ЕИС в 2023 году: обзор изменений

Агрегатор предварительных предложений
В ЕИС заработал агрегатор предварительных предложений. Теперь при создании извещения для электронной закупки у единственного источника по п. 12 ст. 93 № 44-ФЗ заказчики видят все предложения поставщиков по таким товарам.
Система находит актуальные предложения исходя из кода КТРУ продукции.
Агрегатор выдает сведения:
о цене поставки;
возможном объеме закупки;
регионе поставки;
сроке действия предложения;
другие нюансы.
Теперь заказчик может заключить контракт даже при одном единственном предложении. Поставщикам новый функционал позволяет увеличить объем продаж. При подаче предложения на участие в одной электронной закупке фирма по умолчанию предлагает товар и другим госучреждениям.
Независимые гарантии
Новая версия системы позволяет указывать в реестре независимых гарантий аналог ИНН импортной компании и код страны по ОКСМ. Для внесения данных о гаранте в реестр используют новое поле в форме сведений «Аналог ИНН в соответствии с законодательством иностранного государства».
Направление претензии
При одностороннем расторжении контракта и подготовке претензии заказчик обязательно размещает соответствующие документы в ЕИС. Теперь поставщик видит уведомление об их направлении в личном кабинете сайта или получает их на электронную почту, если настроил отправку уведомлений.
Заказчики также видят уведомления об ответах поставщиков на их претензии. Сведения появляются в личном кабинете. При необходимости можно настроить их отправку на электронную почту.
Также новый функционал позволяет поставщикам отсортировать контракты по дате получения претензии, отказа в заключении сделки, подписания соглашения и фильтровать документы в системе.
Подача жалоб
Новая версия системы соотносит дату подачи жалобы на извещение о закупке со сроком окончания подачи тендерных заявок. Напоминаем, что положения извещения по 44-ФЗ обжалуют в течение срока подачи предложений (пп. 1 ч. 2 ст. 105 44-ФЗ). Далее возможна только подача обращения.
Когда поставщик подает жалобу, то ссылается на контракт. Обновление ЕИС позволяет контролерам проверять исполненные поставщиком контракты. Проверяют тот контракт, что указан в жалобе поставщика.
Функционал работает для обжалования и по 44-ФЗ, и по 223-ФЗ.
Электронное актирование
При актировании по централизованной закупке новая версия ЕИС дает добавить несколько получателей товара и указать объем заказа для каждого получателя отдельно.
Корректировка закрывающих документов
У поставщиков появилась возможность корректировать закрывающие документы при электронном актировании. Изменить документ о приемке теперь можно через функцию «Создать исправление». Корректировочный документ больше не создают.
Система позволяет изменить цену товара, его количество, реквизиты заказчика и прочие данные.
Если в документ включен не тот товар из-за ошибки, его заменяют на верный, даже если заказчик подписал документ о приемке. Еще появилась возможность исправлять погрешности в закрывающих документах.
Рассказываем, как исправить погрешность из-за округления цены товара при актировании в последнем документе о приемке:
выберите позицию с погрешностью;
нажмите на кнопку: «Завершить актирование по данной позиции»;
поправьте цену товара. Итоговую стоимость поставки система рассчитает автоматически.
Товары с обязательной маркировкой
С января коды товаров, подлежащих обязательной маркировке, ЕИС проверяет в автоматически и передает документы о приемке в ГИС МТ «Честный знак».
Инструкция, как загрузить в ЕИС код товара с маркировкой:
Шаг 1. Сформируйте в ЕИС документ о приемке.
Шаг 2. Выберите способ загрузки кода: для группы товаров, отдельной позиции или с помощью ручного ввода.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Загрузить сведения о маркировке». Сведения об одном товаре вносят в форму. Данные о группе товаров загружают в систему в виде файла. В таком случае список в файле создают без скобок и пробелов, чтобы система смогла его распознать.
При ручном вводе код сканируют 3D-сканером.
Шаг 4. Сохраните данные и дождитесь автоматической проверки кода.
Шаг 5. Привяжите код к позиции товара:
выберите товар и нажмите кнопку «Редактировать»;
выберите нужный товар на вкладке «Товары, работы, услуги» и сохраните данные;
проверьте правильность сведений на вкладке «Сведения о маркировке» – система должна их загрузить автоматически.
Шаг 6. Отправьте документы заказчику. Дождитесь результата их рассмотрения и итоговой проверки кода. Статус документа можно отследить по цвету галочки: желтая – направлен, зеленая – обработан, красная – ошибка.
Шаг 7. Направьте документ повторно, если система при проверке выдала ошибку или обратитесь в техподдержку.
Шаг 8. Создайте документ «Исправление существенных условий, влекущих изменение стоимостных реквизитов» при частичной приемке и выведите не принятый заказчиком товар из оборота:
нажмите на кнопку «Загрузить сведения о маркировке непринятых товаров»;
загрузите файл с данными о товарах;
подтвердите удаление кодов.
Реестр контрактов
При закрытии контракта в ЕИС заказчикам придется вносить больше сведений в реестр контрактов – в системе появились новые вкладки.
Правила ведения реестра, утвержденные постановлением Правительства № 60 от 27.01.2022 обязали дополнительно отражать в реестре:
реквизиты для оплаты товара;
сумму налога;
размер неустойки, если ее удерживают из оплаты.