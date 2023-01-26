Как работать в ЕИС в 2023 году: обзор изменений

Агрегатор предварительных предложений

В ЕИС заработал агрегатор предварительных предложений. Теперь при создании извещения для электронной закупки у единственного источника по п. 12 ст. 93 № 44-ФЗ заказчики видят все предложения поставщиков по таким товарам.

Система находит актуальные предложения исходя из кода КТРУ продукции.

Агрегатор выдает сведения:

о цене поставки;

возможном объеме закупки;

регионе поставки;

сроке действия предложения;

другие нюансы.

Теперь заказчик может заключить контракт даже при одном единственном предложении. Поставщикам новый функционал позволяет увеличить объем продаж. При подаче предложения на участие в одной электронной закупке фирма по умолчанию предлагает товар и другим госучреждениям.

Независимые гарантии

Новая версия системы позволяет указывать в реестре независимых гарантий аналог ИНН импортной компании и код страны по ОКСМ. Для внесения данных о гаранте в реестр используют новое поле в форме сведений «Аналог ИНН в соответствии с законодательством иностранного государства».

Направление претензии

При одностороннем расторжении контракта и подготовке претензии заказчик обязательно размещает соответствующие документы в ЕИС. Теперь поставщик видит уведомление об их направлении в личном кабинете сайта или получает их на электронную почту, если настроил отправку уведомлений.

Заказчики также видят уведомления об ответах поставщиков на их претензии. Сведения появляются в личном кабинете. При необходимости можно настроить их отправку на электронную почту.

Также новый функционал позволяет поставщикам отсортировать контракты по дате получения претензии, отказа в заключении сделки, подписания соглашения и фильтровать документы в системе.

Подача жалоб

Новая версия системы соотносит дату подачи жалобы на извещение о закупке со сроком окончания подачи тендерных заявок. Напоминаем, что положения извещения по 44-ФЗ обжалуют в течение срока подачи предложений (пп. 1 ч. 2 ст. 105 44-ФЗ). Далее возможна только подача обращения.

Когда поставщик подает жалобу, то ссылается на контракт. Обновление ЕИС позволяет контролерам проверять исполненные поставщиком контракты. Проверяют тот контракт, что указан в жалобе поставщика.

Функционал работает для обжалования и по 44-ФЗ, и по 223-ФЗ.

Электронное актирование

При актировании по централизованной закупке новая версия ЕИС дает добавить несколько получателей товара и указать объем заказа для каждого получателя отдельно.

Корректировка закрывающих документов

У поставщиков появилась возможность корректировать закрывающие документы при электронном актировании. Изменить документ о приемке теперь можно через функцию «Создать исправление». Корректировочный документ больше не создают.

Система позволяет изменить цену товара, его количество, реквизиты заказчика и прочие данные.

Если в документ включен не тот товар из-за ошибки, его заменяют на верный, даже если заказчик подписал документ о приемке. Еще появилась возможность исправлять погрешности в закрывающих документах.

Рассказываем, как исправить погрешность из-за округления цены товара при актировании в последнем документе о приемке:

выберите позицию с погрешностью;

нажмите на кнопку: «Завершить актирование по данной позиции»;

поправьте цену товара. Итоговую стоимость поставки система рассчитает автоматически.

Товары с обязательной маркировкой

С января коды товаров, подлежащих обязательной маркировке, ЕИС проверяет в автоматически и передает документы о приемке в ГИС МТ «Честный знак».

Инструкция, как загрузить в ЕИС код товара с маркировкой:

Шаг 1. Сформируйте в ЕИС документ о приемке.

Шаг 2. Выберите способ загрузки кода: для группы товаров, отдельной позиции или с помощью ручного ввода.

Шаг 3. Нажмите на кнопку «Загрузить сведения о маркировке». Сведения об одном товаре вносят в форму. Данные о группе товаров загружают в систему в виде файла. В таком случае список в файле создают без скобок и пробелов, чтобы система смогла его распознать.

При ручном вводе код сканируют 3D-сканером.

Шаг 4. Сохраните данные и дождитесь автоматической проверки кода.

Шаг 5. Привяжите код к позиции товара:

выберите товар и нажмите кнопку «Редактировать»;

выберите нужный товар на вкладке «Товары, работы, услуги» и сохраните данные;

проверьте правильность сведений на вкладке «Сведения о маркировке» – система должна их загрузить автоматически.

Шаг 6. Отправьте документы заказчику. Дождитесь результата их рассмотрения и итоговой проверки кода. Статус документа можно отследить по цвету галочки: желтая – направлен, зеленая – обработан, красная – ошибка.

Шаг 7. Направьте документ повторно, если система при проверке выдала ошибку или обратитесь в техподдержку.

Шаг 8. Создайте документ «Исправление существенных условий, влекущих изменение стоимостных реквизитов» при частичной приемке и выведите не принятый заказчиком товар из оборота:

нажмите на кнопку «Загрузить сведения о маркировке непринятых товаров»;

загрузите файл с данными о товарах;

подтвердите удаление кодов.

Реестр контрактов

При закрытии контракта в ЕИС заказчикам придется вносить больше сведений в реестр контрактов – в системе появились новые вкладки.

Правила ведения реестра, утвержденные постановлением Правительства № 60 от 27.01.2022 обязали дополнительно отражать в реестре: