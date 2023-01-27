События после отчетной даты в учетной политике бюджетной организации

Стандарт для события

Федеральный стандарт бухучета для госсектора «События после отчетной даты» утвержден пять лет назад приказом Минфина от 30.12.2017 № 275н (далее – стандарт).

Чуть позже МинфиниздалМетодические рекомендации по применению этого стандарта (письмо Минфина от 31.07.2018 № 02-06-07/55005).

Напомним, что согласно п. 2 стандарт устанавливает классификацию фактов хозяйственной жизни, которые возникли в период между отчетной датой и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период и оказали или могут оказать существенное влияние:

на финансовое положение;

на финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности.

Кроме того, стандарт устанавливает правила отражения в бухучете указанных фактов хозяйственной жизни и правила раскрытия информации о СПОД в отчетности.

В п.1.3 Методических рекомендациях Минфин уточнил, что стандарт применим, если иное не предусмотрено в инструкциях по учету и отчетности, федеральных стандартах и других нормативных документах.

Другими словами, если возникает какой-то вопрос в части отражения в учете определенных событий, то сначала ищем ответ в инструкциях по учету, отчетности, стандартах и нормативных документах. И, если в них ответа не найдем, то применяем положения этого стандарта.

Затем Минфин давал различные разъяснения об отражении СПОД в своих письмах. Так в письме от 19.11.2021 № 02-07-10/94023 Минфин, в частности указал, что при отражении в бухучете фактов хозяйственной жизни следует учитывать положения учетной политики учреждения, которые могут предусматривать классификацию таких фактов (событий, операций) в качестве событий после отчетной даты.

Вероятность СПОД

Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты как в учреждениях, так и в коммерческих организациях примерно одинаков. За исключением одного принципиального различия.

Коммерческие организации представляют годовую финансовую отчетность в налоговую инспекцию или орган государственной статистики не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода (пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК).

За 90 дней после отчетной даты может произойти немало событий, которые окажут влияние на годовые отчетные показатели. То есть, вероятность возникновения СПОД в коммерческих организациях достаточно высока.

Срок представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности государственными и муниципальными учреждениями определяют органы исполнительной власти (учредители) соответствующего уровня бюджета.

Так, согласно приказу Федерального казначейства от 22.08.2022 № 24н федеральные министерства представляют бюджетную отчетности за 2022 год в период с 22 февраля по 6 марта 2023 года. Следовательно, подведомственные им федеральные учреждения должны представить свою отчетность еще раньше!

Например, согласно приказу Минобрнауки от 23.12.2022 № 1293 подведомственные ему учреждения сдают годовую отчетности за 2022 год до 9-13 февраля. При этом сроки сдачи годовой отчетности с каждым годом сокращаются!

Другими словами, СПОД, подлежащий отражению в учете учреждений, может случиться в очень короткий промежуток, а точнее примерно между 8 и 30 января, или в течение первых 20 рабочих дней. Таким образом, вероятность возникновения СПОД в бюджетной сфере гораздо ниже, чем в коммерции.

СПОД в политике

Если с отчетной датой все просто – это 1 января года, следующего за отчетным. То с другой «крайней» датой нужно определиться.

Стандарт предлагает на выбор: дату подписания или дату принятия отчетности. Как правило, эти даты не совпадают: сегодня должностные лица учреждения отчетность подписывают, а принятой она будет считаться только после получения соответствующего уведомления от субъекта консолидированной отчетности (учредителя или вышестоящего органа исполнительной власти).

Минфин в п. 1.4 Методических рекомендаций предлагает установить такую дату. Затем ее нужно закрепить в учетной политике, например так:

Учетная политика (выдержка):

Представление бюджетной годовой отчетности осуществляется в сроки, установленные главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС).

Событием после отчетной даты признается событие, произошедшее в период с 1 января года, следующего за отчетным, и датой подписания годовой бюджетной отчетности должностными лицами учреждения.

Особенности подписания бухгалтерской отчетности в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, Минфин изложил в письме от 21.03.2018 №N 21-08-08/17814[А3] .

А в письме от 19.11.2021 № 02-07-10/94023Минфин пояснил, что факты хозяйственной жизни, отраженные в первичных документах, поступивших в следующем отчетном периоде:

до формирования и (или) представления официальной бухгалтерской отчетности, должны учитываться последним днем отчетного периода; после даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражаются путем выполнения дополнительных записей по счетам бухучета в период (на дату) поступления первичного документа как исправление ошибок и (или) ретроспективного пересчета бухгалтерской отчетности.

Отражение СПОД непосредственно в регистрах учета зависит от классификации события. Согласно п. 7 стандарта такие события могут:

подтверждать условия деятельности;

указывать на условия деятельности.

Классификация события определяет порядок его признания в учете, который изложен в разделе III Стандарта.

В соответствии с п. 11 стандарта порядок отражения в учете и отчетности «подтверждающего» и «указывающего» событий различный.

Особенности представления информации о таких событиях в пояснительной записке может устанавливать учредитель. Поэтому в учетной политике целесообразно это отразить так:

Учетная политика (выдержка):

В пояснительной записке к годовой бюджетной отчетности раскрывается содержание события после отчетности даты. Порядок отражения события после отчетной даты при формировании годовой отчетности согласовывается с учредителем.

Случай из практики

Поучительная история рассматривалась 20 марта 2017 года в районном суде Республики Марий Эл. Несмотря на то, что это судебное разбирательство происходило до появления Стандарта, но выводы суда актуальны до сих пор.

Согласно материалам дела на главного бухгалтера казенного учреждения по итогам контрольных мероприятий наложен административный штраф на сумму 10 000 руб. по статье 15.15.6 КоАП. Контролеры посчитали представленную отчетность за 2014 год заведомо недостоверной. Главбух с этим не согласилась и подала жалобу в суд.

Недостоверность отчетности, по мнению контролеров, заключалось в искажении данных баланса формы 0503130 в графе «Итого» по строке 080 «Материальные запасы» по причине завышения стоимости остатка бензина на 1 января 2015 года.

Такое искажение ревизор обосновал не подтверждением остатка ГСМ данными путевых листов. Аналогичное искажение данных, по мнению контролеров, было допущено и в отчете «Сведения о движении нефинансовых активов» формы 0503168.

В своей жалобе главбух указала, в частности, что никакого нарушения бухгалтерской отчетности допущено не было, так как согласно Инструкции № 157н в учете подлежат отражению события после отчетной даты.

Поэтому сданные уже 2015 году путевые листы за период с ноября по декабрь 2014 года являются событиями после отчетной даты.

При рассмотрении дела суд изучил Инструкцию по составлению бюджетной отчетности № 191н, Инструкцию № 157н и положения учетной политики учреждения.

В учетной политике был указан порядок признания фактов хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной датой и датой представления отчетности.

С учетом этих и других обстоятельств суд не нашел нарушений со стороны главного бухгалтерапри составлении Баланса формы 0503130 и отчета формы 0503168 и прекратил дело об административном нарушении.

Вот так грамотно составленная учетная политика помогла главбуху избежать административного штрафа.