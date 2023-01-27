Услуги банка в 1С:Комплексной автоматизации. Как отразить

Поэтому эта статья точно будет полезна всем бухгалтерам, работающих с этой непростой программой.

Отражение таких расходов, так же, как и в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 происходит в банковских документах списания с расчетного счёта.

Перейдем в раздел «Казначейство» → «Безналичные платежи». Создадим новый документ «Списание безналичных денежных средств», выберем «Операцию» → «Прочий расход».

Галочку «Оплата по заявке» ставим, если в организации ведется платежный календарь и формируются заявки на расходование денежных средств. Проводок документ не делает, пока не загрузите банковскую выписку, тогда будет установлен флаг «Проведено банком».

Далее перейдем в раздел «Расшифровка платежа». Заполним поле «Статья ДДС», выберем подразделение расходов. Более подробно поговорим о поле «Статья расходов/активов», т. к. именно его заполнение влияет на формирование проводок данного документа.

При открытии попадаем в справочник «Статьи расходов», в основном меню его можно найти в разделе «Финансовый результат и контроллинг» – см. также – «Статьи расходов». Это очень важный для бухгалтера справочник в системе 1С: Комплексная автоматизация 2.5, он не является «аналогией» справочнику «Статьи затрат» в конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.

Если сравнивать с бухгалтерской программой справочник «Статьи расходов» это совокупность таких справочников как «Статьи затрат», «Расходы будущих периодов», «Прочие доходы и расходы». Чтобы хорошо ориентироваться в составе данного справочника советуем классифицировать постатейные расходы по папкам для удобства применения.

Создадим новый элемент, который назовём «Комиссия банка». Заполним вкладку «Основное», в поле «Расходы возникают» нужно выбрать конкретный вариант квалификации расходов.

От верной квалификации расходов зависит варианты распределения затрат на себестоимость и возможность указания нужной аналитики для управленческого учета.

Например, если нужно отразить затраты на списания материалов в производство, то выберем значение – «при производстве», тогда станет возможным распределять затраты на себестоимость производства в разрезах партий или продукции. Если компания торговая и нужно распределять какие-то затраты на себестоимость товаров, то выберем значение – «при продаже», тогда станет возможным распределять данные затраты на товары, например, пропорционально количеству на складе, подойдет для транспортных расходов до покупателя.

В целом «Статьи затрат» – очень удобный механизм для распределения затрат компании, включении их в нужные участки.

Другой вопрос, что если вы небольшая компания, которая в обычной бухгалтерии использует только 26 или 44 счет, без сложных распределений, только начали вести учет в 1С: Комплексной автоматизации, то сложно в этом разнообразии не запутаться. В этом случае при создании новой статьи расходов (если это не внеоборотные активы) советуем выбирать «В иных процессах, включая общепроизводственных и общехозяйственные».

В нашем случае мы создаём статью для расходов, связанных с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, поэтому выберем – «В иных процессах, включая общепроизводственных и общехозяйственные».

После выбора возникновения места расходов, нужно определиться куда они будут списываться – в поле «Относятся». В нашем случае относится затраты будут на финансовый результат и распределяться пропорционально выручке. Тип аналитики оставим, тот что предлагает программа «Подразделение», флаг «Контролировать заполнение аналитики» ставить не будем.

Перейдем на вкладку «Бухгалтерский учет и налоги». Укажем, что расходы относятся к прочей деятельности, это относится для всех затрат, отражаемых на счете 91.02. Ставим флаг, что затраты принимаются для налога на прибыль, и указываем вид расхода по прочей деятельности для корректного заполнения декларации по налогу на прибыль.

Поля «Группы финансового учета» для бухгалтерского и налогового учета заполняются из справочника «Группы настроек фин.учета доходов/расходов», который и определяет на какой счет учета будут отражены данные затраты (26, 25, 44, 91 и т. п.).

Посмотрим элемент «Прочие убытки». Укажем, что данная настройка используется для расходов, счет учета 91.02. Счет списания для ОСНО /ЕНВД заполнять не будем, т. к. счет 91.02 должен закрываться на 91.09. Данная настройка нужна для случаев, когда, например, какие-то затраты 25 или 44 счета нужно закрыть на 90.08.1.

Выберем созданный элемент и проведём документ, посмотрим проводки. Напоминаем, чтобы проводки формировались сразу при нажатии на кнопку ДТ/КТ, по кнопке ЕЩЕ нужно установить флаг «Отражать в учете при открытии».

Получаем, то что и требовалось: стандартная бухгалтерская проводка по комиссии банка Дт 91.02 – Кт 51.