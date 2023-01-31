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Банки раздают платежные наклейки на телефон и спорят, кто лучше

Понедельник часто выбирается разными компаниями для всяких важных новостей или для запусков новых проектов. Недавно вышло забавно: Альфа-банк и Сбер все так же в понедельник сообщили о том, что будут раздавать клиентам платежные стикеры (наклейки) на телефон, с помощью которых оплату можно будет совершать бесконтактно.

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Банки раздают платежные наклейки на телефон и спорят, кто лучше
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Интересно, что обе организации друг друга троллят.

Альфа-банк закупил в соцстях рекламу своей новости, где капслоком написано, что банк первым раздает клиентам стикеры. Получить стикер можно уже сейчас, а Сбер начнет раздачу в феврале.

Зато зеленый банк в ответ в телеграм-канале пишет, мол, мы раздадим 100 тыс. стикеров бесплатно, «пока другие банки ограничиваются маленькими партиями».

У Альфа-банка бесплатно раздадут только 10 тыс. наклеек, остальные – за 590 рублей.

Что за стикер и кому он нужен

По сути это мини-версия карты, которая клеится к телефону. Вы подносите мобильник к кассе и оплачиваете.

Вспоминаются старые добрые видео о том, как оплачивать телефоном без NFC – положить бесконтактную карточку в чехол и платить, как модный человек. Такие видео публиковались после прихода в Россию Google Pay и Apple Pay, у многих телефонов тогда не было модуля NFC.

Банки подчеркивают, что это решение прежде всего поможет владельцам Iphone. На Android можно устанавливать Mir Pay или использовать другие приложения и сервисы для карт «Мир».

Дополню: стикер могут также использовать обладатели простеньких телефонов без модуля NFC.

Более того, наклейку можно прилепить даже на кнопочную звонилку. Это же мини-карта, она никак не взаимодействует с оперативной системой телефона.

Минус ситуации в целом: мы по-прежнему не можем платить бесконтактнокартами Visa и Mastercard российских банков. Обе компании ушли из РФ, но их карты обслуживает оператор «Мира» – НСПК.

Почему не все из нас переходят на карту «Мир» ради бесконтакта и удобства? Иногда по карте иностранной системы – более выгодный тариф. У меня основная карта – как раз Visa от АК Барса с кэшбэком 4% милями.

Такого тарифа уже нет. Думаю, постепенно «Мир» заместит все другие системы в стране, а пока вот так. Новые карты Визы и Мастера банки тоже продолжают раздавать.

Где получать стикеры, если вам надо? У Альфа-банка заказать на сайте.

Сбер начнет тестирование в январе, обещает сообщить о том, как принять участие в этом и получить стикер.

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