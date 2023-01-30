Бухгалтеры

Настоящий бухгалтер работает на кофе и чае

О любви бухгалтеров к горячим (не путать с горячительными) напиткам не зря слагают легенды. Они как никто любят погонять чаи за рассуждениями о ненавистном ЕНП или взбодриться крепким кофе в разгар рабочего дня – это отдельный вид удовольствия. Сегодня мы подробно расскажем о самых вкусных и доступных напитках, которые помогут вам выжить в суровых бухгалтерских буднях.

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Настоящий бухгалтер работает на кофе и чае
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Jacobs

Кофе молотый, растворимый и даже молотый в растворимом – выбирайте на любой вкус. А если вам вдруг захотелось выпить напиток как в вашей любимой кофейне неподалеку от офиса, но нужно начислять зарплату и платить налоги, то вы можете заварить кофе 3 в 1, например с карамелью или с шоколадом.

Необходимо взбодриться? Тогда крепкий – то, что вам нужно. Переживаете, что кофеин уже течет в ваших венах? Не стоит. В линейке Day&Night кофе содержит не более 0,3% кофеина.

Чтобы приобрести продукт, не придется даже отрываться от дел, ведь заказать его можно в любом маркетплейсе, а курьер в ближайшее время доставит товар по адресу.

Кстати, приятным будет не только вкус, но и цена.

Ahmad TEA

Больше сданной в срок отчетности и кофе бухгалтеры любят вкусный чай. В их личный топ выбивается чай Ahmad.

Во время обеденного перерыва бухгалтеры так и представляют, как пьют традиционный английский напиток в компании королевской семьи или как НДФЛ начисляется автоматически. Тут уж у кого как работает фантазия.

Ahmad TEA любят за качество и доступность, а также за то, что в линейке представлено много различных вкусов, которые помогают разнообразить привычную рутину.

Дорогие коллеги, просим вас обратить внимание на линейку Natural Benefits.

Натуральные травяные напитки Natural Benefits способствуют поддержанию здорового образа жизни. Это то, что нужно в период сдачи годовой отчетности, когда нервы ни к черту.

Ahmad TEA заботится о вас, пока вы заботитесь о бизнесе.

Caffevita

Как бы хотелось сейчас наслаждаться солнцем на пляже в Бразилии или в Мексике... но приходится сводить дебет с кредитом.

Сейчас поделимся с вами секретом, как ощутить теплые страны даже в офисном кресле.

С каждым глотком кофе «Caffevita» ваше настроение будет лучше и лучше, а энергии больше и больше. Словно вы действительно сейчас на берегу Атлантического океана напитываетесь витамином Д.

А если вы чувствуете, что нервы уже сдают и вам срочно нужно расслабиться, то скорее заваривайте Молочный улун Най Сян Тайваньский или Те Гуань Инь и ловите дзен, не отрываясь от дел.

Такие путешествия обойдутся значительно дешевле, да и не придется покупать билеты и заморачиваться с визой.

 

Добрыня-Дар

Начните свой рабочий день с линейки «Доброе утро»! Зеленый чай, напиток из цикория или какао скрасят даже день, что не задался с самого начала.

Натуральный состав без примесей и ГМО и демократическая цена – настоящая радость для бухгалтера. Подумайте сами, если вы пьете полезный напиток, значит можно насладиться вкусной булочкой с шоколадом.

«Цикорий с черникой», «Цикорий «Капучино», "Цикорий "Латте",«Цикорий «Мокко» получайте удовольствие без вреда для здоровья.

«Добрыня-Дар» выпускает продукцию в удобной мягкой упаковке с зип застежкой. Ее удобно положить в сумку и брать домой или на работу.

А чай в жестяной банке не стыдно подарить коллеге на праздник.

Coffitel

AO «Русский продукт» уже более 10 лет производит натуральный растворимый гранулированный кофе.

Это продукт для тех, кто первым делом с утра выпивает чашечку кофе, а потом уже скролит новостную ленту «Клерка» и составляет план на день.

Отборные зерна проделывают долгий путь из Бразилии, Уганды и Вьетнама, а затем попадают на завод в Россию, где проходят тщательную обработку, прежде чем окажутся в вашей любимой кружке.

Кроме кофе Coffitel выпускает цикорий. Он, конечно, менее популярен среди бухгалтеров, но намного полезнее, чем кофе. В нем полностью отсутствуют жиры.

Если вы из тех, кто заботится о своем здоровье, то это лучший аналог вредного напитка.

Качество – не единственное достоинство этого бренда. Вас также порадует и цена.

Славкофе

Если вы непостоянны как Налоговый кодекс и вам всегда хочется чего-то нового, то Славкофе отлично справится с этой задачей.

Компания выпускает более 16 собственных торговых марок. У них есть и кофе (молотый, в зернах и растворимый), и цикорий (целых 7 разных брендов), и даже какао (если хотите вспомнить детство).

Вы можете каждый день пробовать новый напиток за просмотром наших бесплатных вебинаров.

Orimi

Кофе Jardin входит во многие топы самых популярных марок кофе в России. Его любят за качество, вкус и доступную цену.

А чай Greenfield с 2013 года остается любимчиком россиян. Подозреваем, что и бухгалтеры любят этот чай. Зеленый с мелиссой или с жасмином? А может быть травяной с ромашкой, чтобы успокоить нервы перед сдачей ЕФС-1 Наверняка у вас есть свой любимый вкус.

Так вот, компания Orimi с 1994 года радует не только россиян, но и жителей СНГ качественным чаем и кофе.

Под эгидой компании выпускается 450 видов различных продуктов. В том числе чаи Greenfield, «Тесс», «Принцесса Ява», «Принцесса Нури», «Гита» и кофе JARDIN, «Жокей».

А какой напиток предпочитаете пить в офисе вы? Помогает ли вам взбодриться крепкий кофе или успокоиться ромашковый чай?

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Бухгалтеры
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