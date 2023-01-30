Настоящий бухгалтер работает на кофе и чае

JacobsКофе молотый, растворимый и даже молотый в растворимом – выбирайте на любой вкус. А если вам вдруг захотелось выпить напиток как в вашей любимой кофейне неподалеку от офиса, но нужно начислять зарплату и платить налоги, то вы можете заварить кофе 3 в 1, например с карамелью или с шоколадом.
Необходимо взбодриться? Тогда крепкий – то, что вам нужно. Переживаете, что кофеин уже течет в ваших венах? Не стоит. В линейке Day&Night кофе содержит не более 0,3% кофеина.
Ahmad TEAБольше сданной в срок отчетности и кофе бухгалтеры любят вкусный чай. В их личный топ выбивается чай Ahmad.
Во время обеденного перерыва бухгалтеры так и представляют, как пьют традиционный английский напиток в компании королевской семьи или как НДФЛ начисляется автоматически. Тут уж у кого как работает фантазия.
Ahmad TEA любят за качество и доступность, а также за то, что в линейке представлено много различных вкусов, которые помогают разнообразить привычную рутину.
Дорогие коллеги, просим вас обратить внимание на линейку Natural Benefits.
CaffevitaКак бы хотелось сейчас наслаждаться солнцем на пляже в Бразилии или в Мексике... но приходится сводить дебет с кредитом.
Сейчас поделимся с вами секретом, как ощутить теплые страны даже в офисном кресле.
С каждым глотком кофе «Caffevita» ваше настроение будет лучше и лучше, а энергии больше и больше. Словно вы действительно сейчас на берегу Атлантического океана напитываетесь витамином Д.
Добрыня-ДарНачните свой рабочий день с линейки «Доброе утро»! Зеленый чай, напиток из цикория или какао скрасят даже день, что не задался с самого начала.
«Добрыня-Дар» выпускает продукцию в удобной мягкой упаковке с зип застежкой. Ее удобно положить в сумку и брать домой или на работу.
А чай в жестяной банке не стыдно подарить коллеге на праздник.
CoffitelAO «Русский продукт» уже более 10 лет производит натуральный растворимый гранулированный кофе.
Это продукт для тех, кто первым делом с утра выпивает чашечку кофе, а потом уже скролит новостную ленту «Клерка» и составляет план на день.
Если вы из тех, кто заботится о своем здоровье, то это лучший аналог вредного напитка.
Качество – не единственное достоинство этого бренда. Вас также порадует и цена.
СлавкофеЕсли вы непостоянны как Налоговый кодекс и вам всегда хочется чего-то нового, то Славкофе отлично справится с этой задачей.
OrimiКофе Jardin входит во многие топы самых популярных марок кофе в России. Его любят за качество, вкус и доступную цену.
А чай Greenfield с 2013 года остается любимчиком россиян. Подозреваем, что и бухгалтеры любят этот чай. Зеленый с мелиссой или с жасмином? А может быть травяной с ромашкой, чтобы успокоить нервы перед сдачей ЕФС-1 Наверняка у вас есть свой любимый вкус.
Так вот, компания Orimi с 1994 года радует не только россиян, но и жителей СНГ качественным чаем и кофе.
А какой напиток предпочитаете пить в офисе вы? Помогает ли вам взбодриться крепкий кофе или успокоиться ромашковый чай?