44-ФЗ

Госзакупки: как объединить в одну закупку товары, работы и услуги с разными кодами ОКПД2

Закон 44-ФЗ не содержат запрета на объединение в одну закупку предметов закупки с разными кодами ОКПД2. Тем не менее при формировании закупок необходимо руководствоваться положениями и правилами нормативно-правовых документов. Как не ошибиться, читайте в статье.

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Госзакупки: как объединить в одну закупку товары, работы и услуги с разными кодами ОКПД2
Иллюстрация: sergiorojoes/freepik

Закон № 44-ФЗ не содержит запрета на объединение в одну закупку товаров, работ и услуг с разными кодами ОКПД2.

Код ОКПД2 определяется заказчиком самостоятельно путем соотнесения предмета закупки к соответствующему коду и наименованию позиции ОКПД2 с учетом специфики закупки.

При этом следует учесть:

От выбора кода ОКПД2 будет зависеть применение в отношении конкретной закупки положений закона № 44-ФЗ, устанавливающих запрет на объединение в одну закупку товаров, работ и услуг, включенных и не включенных в перечни, предусмотренные нормативно-правовыми актами в сфере реализации национального режима (статья 14 закона № 44-ФЗ), а также закупок с преимуществами для организаций инвалидов (статья 29 закона № 44-ФЗ), учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы (статья 28 закона № 44-ФЗ). Решение Архангельского УФАС от 04.02.2022.

Заказчик при описании объекта закупки должен руководствоваться, в том числе, правилом, что в описание объекта закупки не должны включаться требования к товарам, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников (пункт 1 части 1 статьи 33 закона № 44-ФЗ).

Включение в объект закупки товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой влечет административную ответственность (пункт 4.1 статьи 7.30 КоАП).

Выбор кода ОКПД2 не должен осуществляться с целью изменения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или иных неправомерных действий, которые могут возникнуть в случае указания неверного кода.

Позиция изложена в письме ФАС от 13.03.2019 и подтверждается судебной практикой (решение Саратовского областного суда от 12.03.2021 по делу № 21-117/2021).

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