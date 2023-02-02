Госзакупки: как ГИС ЕИС работает с ГИС МТ «Честный ЗНАК»

В 2023 году Федеральное казначейство совместно с Минпромторгом и «Честным ЗНАКом» реализовало проект по взаимодействиюединой информационной системы в сфере закупок (далее – ГИС ЕИС ЗАКУПКИ) с ГИС МТ «Честный ЗНАК».

Проект был нужен, чтобы: оптимизировать документооборот при поставке товаров, подлежащих обязательной маркировке;

исключить потребность работы поставщиков таких товаров в разных информационных системах для фиксации факта вывода средства идентификации из оборота.

Информационное взаимодействие организовано следующим образом.

Поставщик указывает коды идентификации товаров, подлежащих обязательной маркировке, в документе о приемке, который формирует в электронной форме в ГИС ЕИС ЗАКУПКИ.

Коды идентификации проходят проверку на актуальность в ГИС МТ «Честный ЗНАК».

После подписания обеими сторонами документ о приемке (с учетом особенностей при частичной приемке) автоматически направляется в ГИС МТ «Честный ЗНАК» и становится основанием для регистрации факта выбытия кодов идентификации из оборота.

Для реализации проекта командами была проделана масштабная работа по созданию нормативной правовой базы.

В том числе, постановлением Правительства от 30 ноября 2022 года № 2173 утверждены новые правила маркировки одной из товарных групп, которые вступят в силу с 1 апреля 2023 года.

Также подготовлен проект постановления Правительства, вносящий изменения в ключевые нормативные акты по всем группам товаров, подлежащих обязательной маркировке.