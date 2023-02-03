Кто станет предпенсионером в 2023 году

Самим работникам тоже рекомендуем разобраться, с какого года рождения предпенсионеры в 2023 году, чтобы суметь отстоять прав.

Чтобы определиться, кто такой предпенсионер, окунемся в историю.

1990 – дата начала пенсионных реформ в России. Главная фишка – перевод финансирования пенсий на плечи работников. Для внедрения этой гениальной идеи в жизнь требуется мощная структура, задача которой – организовать выплаты пенсий за счет взносов работодателей и работающих граждан.

И появился Пенсионный фонд – самая «веселая» организация в России. Как начала фестивалить с 1990, так и продолжает веселить народ до сих пор, но уже в лице нового Социального фонда.

Для граждан это чаще всего смех сквозь слезы. Раньше у людей до выхода на заслуженный отдых и мысли не было примерять на себя слово «пенсионер».

Теперь многие из них шерстят в интернете, вводят в поисковую строчку фразу: «как узнать, являюсь ли я предпенсионером?» и с волнением ищут ответ.

Слово «предпенсионер» – народный сленг, родившийся в бурях пенсионных реформ. Такого понятия в законодательстве нет. Нет такого слова и в словаре Word, поэтому он ругается и подчеркивает его красным цветом. Существует другое, узаконенное понятие – «гражданин предпенсионного возраста», которое наш острый на язык народ окрестил «предпенсионером». На всякий случай: как получать пособие безработным предпенсионерам.

Кто является предпенсионером

В законодательстве не прописано, как определить предпенсионный возраст по дате рождения, но, по задумке властей, это возраст, когда человеку осталось пять лет до выхода на пенсию. Таким людям присваивают определенный статус, который наделяет их некоторыми льготами.

Власти поясняют, почему и зачем это сделано:

в это время сложно менять профессию;

труднее, чем в молодости, схватывать и усваивать новую информацию;

к таким кандидатам при поиске новой работы относятся с особым пристрастием, им чаще отказывают в трудоустройстве;

велики риски ухудшения здоровья.

Все так. Только «льготы сомнительные», по сравнению с тем, что у людей отняли. Чего стоит запрет на отказ в трудоустройстве и увольнение возрастных сотрудников. Где вы видели, чтобы кандидату отказали в приеме на работу со словами «вы нам не подходите, потому что вы старый»? Да умный работодатель сто раз обойдет эту ловушку и сделает так, как ему надо.

Законно отказать в приеме? Запросто. Универсальная для такого случая фраза «недостаток деловых качеств» сделает свое дело. И все, кандидату смело говорите «до свидания».

То же при увольнении. Увольнять тех, кому стукнуло много лет, нельзя. Но разрешено сокращать, увольнять за прогул, за несоответствие занимаемой должности, несоответствие тем же деловым качествам и проч.

«Спасибо» за такую заботу о нас следует сказать тем, кто необдуманно и спонтанно сначала поднял пенсионный возраст в 2019, а потом одумался и стал вилять хвостом перед армией недовольных, кому грозило увольнение и дальнейшая безработица. Почему? Да потому, что увольняют возрастных работников первыми, а на работу приглашают последними.

Чтобы как-то снизить градус недовольства, и кинули им эту плюшку в виде нового словечка, которая дает людям некоторые льготы. В Москве, например, карта москвича для предпенсионера предполагает ряд весомых льгот, таких как бесплатный проезд в метро, скидки в магазинах и др. Но это Москва! Где Москва, а где вся остальная Россия?

Как ни крути, а статус у такого гражданина сомнительный. Вроде как ты еще не пенсионер, но и кондиция уже не та. Государство вроде как пытается защитить от риска потери работы из-за возраста, но одновременно предоставляет работодателям лазейки для увольнения пожилых людей.

Кто вправе получить статус предпенсионера в 2023

Смотрим № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях» (приложение 6) и письмо Минтруда от 18.02.2021 № 14-2/ООГ-1398 с разъяснениями о том, кто из мужчин считается предпенсионером в 2023 году: те, кто рожден в период с 1961 по 1963. Там же смотрим, кто из женщин считается предпенсионером в 2023 году: те, кто рожден в период с 1966 по 1968 годы.

Для удобства восприятия информации смотрите таблицу, кто является предпенсионером в 2023 году, в ней четко отражено.

Таблица с кадрового портала «Клуб ТК»

Есть нюансы относительно того, когда станет предпенсионером мужчина 1962 года рождения: в зависимости от конкретного гражданина и точной даты его рождения этот статус ему присваивают в период с 2019 по 2025. Последний срок, когда он сможет выйти на заслуженный отдых, – по достижении 64 лет в 2026.

Также непросто разобраться, когда наступит предпенсионный возраст для женщины 1967 года рождения, – это могло пройти еще в 2019, а возможно, произойдет еще только в 2025.

ВАЖНО! Судя по последним новостям о предпенсионерах 2023 года, не все знают о той льготе, которая является для них не просто плюшкой, а очень жирной плюшкой. Речь о досрочном выходе на пенсию: при определенных условиях у человека есть шанс выйти на заслуженный отдых раньше наступления официального пенсионного возраста.

Таблица, кто является предпенсионером по годам

Для женщин

Таблица с кадрового портала «Клуб ТК»

Для мужчин