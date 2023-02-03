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Сервисы для видеоконференций: зачем они бизнесу в 2023 году

Сервисы для видеоконференций часто используются для созвонов с клиентами, экспертами, командой, партнерами, PR-агентствами, деловыми сообществами и бюро спикеров. В таком формате удобно обсуждать сотрудничество, текущие задачи, сопоставлять статус работ по проекту и актуализировать стратегии. Расскажу подробно о самых популярных из них и о самых важных их функциях.

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Сервисы для видеоконференций: зачем они бизнесу в 2023 году
Иллюстрация: Jack Sparrow/pexels

Чем заменить зарубежные сервисы

По данным исследования, самыми популярными сервисами видеоконференций являются:

  1. Zoom – 77%.
  2. Яндекс.Телемост – 22,3%.
  3. Google Meet – 18,7%.

Российскими аналогами зарубежных сервисов являются:

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Знакомство с клиентами

По видео я «встречаюсь» с экспертами, которым интересно сотрудничество и продвижение в СМИ. Мы обсуждаем ключевые вопросы: что хотят заказчики, что могу предложить я, какие есть кейсы, опыт, портфолио, какие могут возникнуть сложности, стоимость работы.

Текущая работа

Например, сейчас происходит согласование договора с новым клиентом. Если со стороны юридической службы возникает недопонимание по части работы PR-специалиста, мне удобнее созвониться по видеосвязи и прояснить, что именно будет входить в мою работу и какой результат я гарантирую.

Связь с командой

Видеоконференции очень помогают, когда команда работает удаленно. Мы созваниваемся с периодичностью раз в две недели, чтобы поддерживать актуальную информацию по проектам.

Обучение

Я нередко подключаюсь к онлайн-семинарам и задаю вопросы экспертам.

Личные звонки

Живя в разных городах/странах, мы проводим семейные созвоны в видеоконференциях. Можно составить планы на 2023 год, обсудить семейный отпуск.

Онлайн-тренировки

Во время пандемии, когда не было возможности тренироваться в зале, мы с волейбольной командой проводили домашние тренировки.

Как организовать видеоконференцию

С каждым экспертом-предпринимателем заранее в мессенджерах согласовываем время созвона. Если это Google Meet, то партнер отправляет ссылку на свой календарь, а я бронирую удобное время и ставлю напоминание в Google-календарь. Если Zoom, я или партнер создаем ссылку на конференцию накануне звонка и отправляем ее всем участникам в мессенджере.

В среднем на звонок уходит 30 минут. Иногда бывают интервью с экспертами, которые дают материал для статьи в СМИ, и тогда звонок может длиться около часа. Если мы используем бесплатную версию Zoom, то после 40 минут подключаемся повторно.

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Сервисы для видеоконференций: зачем они бизнесу в 2023 году

Сервисы для видеоконференций часто используются для созвонов с клиентами, экспертами, командой, партнерами, PR-агентствами, деловыми сообществами и бюро спикеров. В таком формате удобно обсуждать сотрудничество, текущие задачи, сопоставлять статус работ по проекту и актуализировать стратегии. Расскажу подробно о самых популярных из них и о самых важных их функциях.

Сервисы для видеоконференций: зачем они бизнесу в 2023 году

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