Сервисы для видеоконференций: зачем они бизнесу в 2023 году

Чем заменить зарубежные сервисы

По данным исследования, самыми популярными сервисами видеоконференций являются:

Zoom – 77%. Яндекс.Телемост – 22,3%. Google Meet – 18,7%.

Российскими аналогами зарубежных сервисов являются:

Варианты использования видеоконференций: опыт пиарщика

Знакомство с клиентами

По видео я «встречаюсь» с экспертами, которым интересно сотрудничество и продвижение в СМИ. Мы обсуждаем ключевые вопросы: что хотят заказчики, что могу предложить я, какие есть кейсы, опыт, портфолио, какие могут возникнуть сложности, стоимость работы.

Текущая работа

Например, сейчас происходит согласование договора с новым клиентом. Если со стороны юридической службы возникает недопонимание по части работы PR-специалиста, мне удобнее созвониться по видеосвязи и прояснить, что именно будет входить в мою работу и какой результат я гарантирую.

Связь с командой

Видеоконференции очень помогают, когда команда работает удаленно. Мы созваниваемся с периодичностью раз в две недели, чтобы поддерживать актуальную информацию по проектам.

Обучение

Я нередко подключаюсь к онлайн-семинарам и задаю вопросы экспертам.

Личные звонки

Живя в разных городах/странах, мы проводим семейные созвоны в видеоконференциях. Можно составить планы на 2023 год, обсудить семейный отпуск.

Онлайн-тренировки

Во время пандемии, когда не было возможности тренироваться в зале, мы с волейбольной командой проводили домашние тренировки.

Как организовать видеоконференцию

С каждым экспертом-предпринимателем заранее в мессенджерах согласовываем время созвона. Если это Google Meet, то партнер отправляет ссылку на свой календарь, а я бронирую удобное время и ставлю напоминание в Google-календарь. Если Zoom, я или партнер создаем ссылку на конференцию накануне звонка и отправляем ее всем участникам в мессенджере.