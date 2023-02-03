Сервисы для видеоконференций: зачем они бизнесу в 2023 году

Чем заменить зарубежные сервисы
По данным исследования, самыми популярными сервисами видеоконференций являются:
- Zoom – 77%.
- Яндекс.Телемост – 22,3%.
- Google Meet – 18,7%.
Российскими аналогами зарубежных сервисов являются:
- Pruffme.
- Webinar Meetings.
- Jazz от Сбера.
- Телемост от «Яндекса».
- Videomost.
- TrueConf.
- Сферум.
- IVA.
- Virtual Room.
- Видеозвонки Mail.ru.
Варианты использования видеоконференций: опыт пиарщика
Знакомство с клиентами
По видео я «встречаюсь» с экспертами, которым интересно сотрудничество и продвижение в СМИ. Мы обсуждаем ключевые вопросы: что хотят заказчики, что могу предложить я, какие есть кейсы, опыт, портфолио, какие могут возникнуть сложности, стоимость работы.
Текущая работа
Например, сейчас происходит согласование договора с новым клиентом. Если со стороны юридической службы возникает недопонимание по части работы PR-специалиста, мне удобнее созвониться по видеосвязи и прояснить, что именно будет входить в мою работу и какой результат я гарантирую.
Связь с командой
Видеоконференции очень помогают, когда команда работает удаленно. Мы созваниваемся с периодичностью раз в две недели, чтобы поддерживать актуальную информацию по проектам.
Обучение
Я нередко подключаюсь к онлайн-семинарам и задаю вопросы экспертам.
Личные звонки
Живя в разных городах/странах, мы проводим семейные созвоны в видеоконференциях. Можно составить планы на 2023 год, обсудить семейный отпуск.
Онлайн-тренировки
Во время пандемии, когда не было возможности тренироваться в зале, мы с волейбольной командой проводили домашние тренировки.
Как организовать видеоконференцию
С каждым экспертом-предпринимателем заранее в мессенджерах согласовываем время созвона. Если это Google Meet, то партнер отправляет ссылку на свой календарь, а я бронирую удобное время и ставлю напоминание в Google-календарь. Если Zoom, я или партнер создаем ссылку на конференцию накануне звонка и отправляем ее всем участникам в мессенджере.
В среднем на звонок уходит 30 минут. Иногда бывают интервью с экспертами, которые дают материал для статьи в СМИ, и тогда звонок может длиться около часа. Если мы используем бесплатную версию Zoom, то после 40 минут подключаемся повторно.