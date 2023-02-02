Что бухгалтеру сдавать в феврале 2023 года

До 27 февраля
До этой даты надо успеть:
- сдать 6-НДФЛ с приложением за 2022 год (если не еще не сдали в январе). Годовая форма включает сведения о доходах физлиц (бывшая справка 2-НДФЛ);
- сдать декларацию по налогу на прибыль за январь 2023 года. ОСНО (налогоплательщики, ежемесячно сдающие отчетность по прибыли);
- сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов (уведомление по ЕНП, если вы сдаете не платежки);
- сдать персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) за январь;
- сдать сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за январь 2023 года.
Напоминалка про ЕФС-1: в этой форме подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФР РФ от 31.10.2022 № 245п) – сдается:
- на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
- на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
- не позднее 27 февраля и 27 марта при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.
До 28 февраля
К этому времени уплатите:
- вторую часть НДС за 4 квартал 2022 года;
- страховые взносы (СФР, ФОМС) и взносы на травматизм за январь 2023 года;
- НДФЛ, удержанный с 23 января по 22 февраля 2023 года;
- налог на прибыль за январь 2023 года. ОСНО (налогоплательщики, уплачивающие налог ежемесячно по фактической прибыли);
- аванс по налогу на прибыль за февраль 2023 года. ОСНО (налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи с доплатой по результатам года).