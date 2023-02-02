Что бухгалтеру сдавать в феврале 2023 года

Бухгалтеры с предпринимателями чувствуют себя как пряничные человечки с самого начала года: кажется, ЕНП их скоро съест и крошки не оставит. Но кроме очередного «не сходится» из-за ЕНП, есть и кадровые перемены для работодателей.