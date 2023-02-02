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Что бухгалтеру сдавать в феврале 2023 года

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Что бухгалтеру сдавать в феврале 2023 года
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

До 27 февраля

До этой даты надо успеть: 

  • сдать 6-НДФЛ с приложением за 2022 год (если не еще не сдали в январе). Годовая форма включает сведения о доходах физлиц (бывшая справка 2-НДФЛ); 
  • сдать декларацию по налогу на прибыль за январь 2023 года. ОСНО (налогоплательщики, ежемесячно сдающие отчетность по прибыли);
  • сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов (уведомление по ЕНП, если вы сдаете не платежки);
  • сдать персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) за январь;
  • сдать сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за январь 2023 года.

Напоминалка про ЕФС-1: в этой форме подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФР РФ от 31.10.2022 № 245п) – сдается:

  • на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
  • на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
  • не позднее 27 февраля и 27 марта при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.

До 28 февраля

К этому времени уплатите: 

  • вторую часть НДС за 4 квартал 2022 года;
  • страховые взносы (СФР, ФОМС) и взносы на травматизм за январь 2023 года;
  • НДФЛ, удержанный с 23 января по 22 февраля 2023 года;
  • налог на прибыль за январь 2023 года. ОСНО (налогоплательщики, уплачивающие налог ежемесячно по фактической прибыли);
  • аванс по налогу на прибыль за февраль 2023 года. ОСНО (налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи с доплатой по результатам года).

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