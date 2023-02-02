Цитата дня. Про палатки

Оценил идею президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров SLAVA и «Йармарка» Александр Перемятов:

«Мотивация инициативы Минпромторга по установке палаток у ТЦ понятна... Если дать карт-бланш на открытие палаток у ТЦ всем желающим, то велика вероятность, что придут вовсе не российские производители одежды или фермеры, а перекупщики. Но оператора со стороны властей нет, равно как и механизмов, кроме тех, что уже изобретены и исправно работают».

Эксперт добавляет: против новой идеи говорит еще множество факторов. Как минимум то, «такие точки могут испортить первое впечатление: загородят витрины, создадут ощущение рынка, повлияют на эмоции».