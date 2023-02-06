Сокращенный ли день 22 февраля 2023 года?

Что говорит закон

По положениям ТК, рабочее время накануне праздничного дня сокращается на один час.

В последнем зимнем месяце, по ст. 112 ТК, есть праздник 23 февраля 2023 – День защитников Отечества, и в этом году он выпал на среду.

Чиновники решили, что не стоит вводить дополнительные выходные или каким-то образом переносить рабочие дни.

Поэтому предшествующий праздничной дате рабочий день 22 февраля 2023 года станет укороченным на 1 час.

График работы для пятидневки

Если говорить про график работы, получим следующий план на пятидневную неделю:

понедельник, 20 января, и вторник, 21 января – обычные рабочие дни ;

среда, 22 января – укороченный на 1 час день ;

четверг, 23 января – выходной в связи с Днем защитника Отечества;

пятница, 24 января – нерабочий , перенесен постановлением Правительства от 29.08.2022 № 1505 с воскресенья, 1 января;

суббота и воскресенье – положенные выходные.

Предпраздничный день 22 февраля при пятидневке и шестидневке сокращают на 1 час

Как работаем при шестидневке

Для трудящихся по шестидневке режим труда и отдыха с понедельника по пятницу совпадает с приведенным выше.

И даже спрашивать, сокращенный рабочий день или нет 22 февраля 2023 года, нет смысла. Никаких изменений в графике не предусмотрено, если только руководство не решит иначе.

И, как обычно, по положениям статьи 95 ТК, накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной неделе – не более пяти часов. Но в субботу им придется выйти на работу, поскольку отдыхают эти работающие граждане только по воскресеньям.

Закон гарантирует сокращение предпраздничных дней на 1 час (а считается ли 22 февраля предпраздничным, мы уже разобрались) и тем работникам, которые трудятся на условиях неполного рабочего времени, в том числе по совместительству.

Чтобы избежать споров, урезать в правах таких сотрудников не стоит.

Режим работы у сменщиков

Для тех граждан, кто трудится в смену, ответ на вопрос, какой день 22 февраля, даст утвержденный на этот месяц график сменности.

Если выпадет работать, то, несмотря на нормы ТК о сокращении рабочего времени на 1 час, домой пораньше не отпустят из-за производственной необходимости.

Зато компенсируют этот отработанный час двойной оплатой. Есть еще вариант – дополнительное время отдыха, но обычно работодатели не заморачиваются с предоставлением 1 часа.

Некоторым сменщикам по графику выпадет 22 февраля выходной, и тогда им не придется идти на работу. Если только не понадобится заменить кого-то из коллег. В таком случае все нормы о сокращении работы на час остаются актуальными.

Кстати, оплачивают 22.02 (короткий день) и тем, кто на пятидневке, и тем, кто трудится в режиме 6/1, по общим правилам, никаких исключений нет. Поскольку закон не позволяет урезать зарплату в связи с праздниками.

Какие еще есть варианты отдохнуть

Руководство вправе менять общеустановленные графики труда и отдыха.

К примеру, при шестидневной рабочей неделе начальник, как того требует закон, сначала сократил продолжительность работы 22 февраля в среду, а затем решил сделать субботу коротким днем, и отпустил всех домой после обеда.

Отлично, работники рады, а начальству следует помнить, что неотработанные часы оплачиваются в обычном порядке.