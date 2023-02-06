Когда и почему бухгалтеру сдавать ЕФС-1. Помогаем разобраться

Отвечаем на самые важные из них.
Важное примечание: Всю отчетность за 2022 год в 2023 году потребуется сдавать по прежним формам (большую часть из них вы уже сдали). ЕФС-1 нужно использовать лишь в отчетных периодах 2023 и последующих годов.
Какой состав у ЕФС-1
В ЕФС-1 входят несколько разделов и подразделов, которые надо сдавать с разной периодичностью в разных ситуациях. Титульный лист нужно включать в каждый отчет, по какому поводу он бы не сдавался.
Если конкретнее, то в форме ЕФС-1 будет два раздела и несколько подразделов.
Вот состав отчета:
№ раздела
Наименование раздела
№ подраздела
Наименование подраздела
Титульный лист
1
Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию
1
Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица
1.1
Сведения о трудовой (иной) деятельности
1.2
Сведения о страховом стаже
1.3
Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений
2
Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии
3
Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
2
Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
2.1
Расчет сумм страховых взносов
2.1.1
Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ
2.2
Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании
2.3
Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год
Для каждого раздела и подраздела – свои сроки сдачи.
Какие разделы когда сдавать
Итак, сроки такие:
- подраздел 1.1 (СЗВ-ТД): при приеме на работу или увольнении, приостановке или возобновлении трудового договора, заключении или расторжении ГПХ договора – не позже следующего рабочего дня; при остальных кадровых мероприятиях – не позже 25-го числа месяца после отчетного месяца;
- подраздел 1.3 (СИоЗП) – каждый месяц не позже 25-го числа месяца после отчетного месяца;
- подраздел 3 (ДСВ-3) – ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- раздел 2 (4-ФСС) – ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- подразделы 1.2 и 2 (СЗВ-СТАЖ) – каждый год не позже 25-го января после отчетного года.
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«Всем доброго! А вот ЕФС-1 в части трудовых книжек ни у кого не зависает? Самых первых сотрудников в этом году – 9 января – мы вручную в СБИС внесли и отправили. И всё приняли. А вот конец января и вчерашний день висят как «доставленные, но еще не принятые», спрашивают бухгалтеры.
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