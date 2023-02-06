Отчетность в СФР

Когда и почему бухгалтеру сдавать ЕФС-1. Помогаем разобраться

Сдавать новый сложный отчет надо по разделам и у него нет одной четкой даты. В Сообществе профессиональных бухгалтеров задают много вопросов.

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Когда и почему бухгалтеру сдавать ЕФС-1. Помогаем разобраться
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Отвечаем на самые важные из них.

Важное примечание: Всю отчетность за 2022 год в 2023 году потребуется сдавать по прежним формам (большую часть из них вы уже сдали). ЕФС-1 нужно использовать лишь в отчетных периодах 2023 и последующих годов.

Какой состав у ЕФС-1

В ЕФС-1 входят несколько разделов и подразделов, которые надо сдавать с разной периодичностью в разных ситуациях. Титульный лист нужно включать в каждый отчет, по какому поводу он бы не сдавался.

Если конкретнее, то в форме ЕФС-1 будет два раздела и несколько подразделов.

Вот состав отчета:

№ раздела

Наименование раздела

№ подраздела

Наименование подраздела

 

Титульный лист

 

 

1

Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию

1

Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица

1.1

Сведения о трудовой (иной) деятельности

1.2

Сведения о страховом стаже

1.3

Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений

2

Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии

3

Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя

2

Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

2.1

Расчет сумм страховых взносов

2.1.1

Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ

2.2

Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании

2.3

Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год

Для каждого раздела и подраздела – свои сроки сдачи.

Какие разделы когда сдавать

Итак, сроки такие:

  • подраздел 1.1 (СЗВ-ТД): при приеме на работу или увольнении, приостановке или возобновлении трудового договора, заключении или расторжении ГПХ договора – не позже следующего рабочего дня; при остальных кадровых мероприятиях – не позже 25-го числа месяца после отчетного месяца;
  • подраздел 1.3 (СИоЗП) – каждый месяц не позже 25-го числа месяца после отчетного месяца;
  • подраздел 3 (ДСВ-3) – ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
  • раздел 2 (4-ФСС) – ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
  • подразделы 1.2 и 2 (СЗВ-СТАЖ) – каждый год не позже 25-го января после отчетного года.

У меня все еще есть вопросы

Конечно, «Клерк» отлично знает, какой поток изменений нагрянул в 2023 году. Бухгалтеру одновременно надо и изучить их, и сдавать годовую отчетность без ошибок, и не злоупотреблять валерьянкой при этом. Своими впечатлениями уже делятся участники нашего Сообщества профессиональных бухгалтеров: сложности возникают на каждом шагу. Даже в мелочах:

«Всем доброго! А вот ЕФС-1 в части трудовых книжек ни у кого не зависает? Самых первых сотрудников в этом году – 9 января – мы вручную в СБИС внесли и отправили. И всё приняли. А вот конец января и вчерашний день висят как «доставленные, но еще не принятые», спрашивают бухгалтеры.

Вступить в Сообщество профессиональных бухгалтеров и поделиться своим мнением можно прямо сейчас: это бесплатно.

Что делать? Лучше разобраться как можно раньше. А в идеале – с экспертом!

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