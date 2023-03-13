Как зарегистрировать ИП в 2023 году

Кто вправе стать ИП в России

В качестве ИП на территории России могут быть зарегистрированы граждане РФ, в том числе несовершеннолетние, иностранные граждане и лица без гражданства (подп. «б» - «г» п. 1 ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Какие документы надо представить для регистрации

Весь перечень документов, которые нужны, чтобы получить регистрацию как ИП, приведен в ст. 22.1 Закона № 129-ФЗ. Их надо предоставить в налоговую инспекцию.

Обычный перечень документов выглядит так.

Заявление о регистрации. Форму заявления № Р21001 можно найти в приказе ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. Копия паспорта. Документ об уплате госпошлины. Она равна 800 руб. (подп. 6 п. 1 ст. 333.33 НК).

В отдельных случаях могут запросить копию свидетельства о рождении или копию документа, подтверждающего место жительства.

Справка об отсутствии судимости понадобится тогда, когда будущий ИП собирается работать в сферах:

связанных с несовершеннолетними – например, образование, спорт, отдых;

перевозки пассажиров и багажа.

Обратите внимание! ИП регистрируется строго по месту жительства, то есть по адресу квартиры или жилого дома, где он зарегистрирован. Поэтому, например, зарегистрироваться по адресу офиса нельзя.

Какие документы надо представить для регистрации несовершеннолетнему

Несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, для государственной регистрации в качестве ИП должен представить налоговикам один из следующих документов (п. 1, 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 ГК):

нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на ведение им предпринимательской деятельности в качестве ИП;

копию свидетельства о заключении им брака;

копию решения органа опеки и попечительства;

копию решения суда об объявлении его полностью дееспособным.

Какие документы надо представить для регистрации иностранцу

Иностранные граждане или лица без гражданства должны предоставить налоговикам копию разрешения на временное проживание или вид на жительство в РФ (подп. "е" п. 1 ст. 22.1 Закона № 129-ФЗ, п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Регистрация иностранных граждан в качестве ИП по месту их временного пребывания не предусмотрена (письмо Минфина от 17.11.2021 № 03-12-09/92807).

Обратите внимание! Если разрешение на временное проживание или вид на жительство аннулируют, то утрачивает силу и регистрация иностранца в качестве ИП (п. 11 ст. 22.3 Закона № 129-ФЗ).

Как использовать интернет-сервисы

Зарегистрироваться в качестве ИП можно за один рабочий день через сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса". Для регистрации достаточно направить заявление и скан паспорта.

Можно использовать мобильное приложение "Личный кабинет ИП" для платформ iOs и Android. Оно позволяет зарегистрировать ИП.

Установите приложение на мобильный телефон и перейдите по кнопке "Зарегистрировать ИП". Однако для завершения регистрации и получения доступа к личному кабинету надо прийти в инспекцию.

Приложение само известит о сроках посещения инспекции. Возьмите с собой паспорт. Вам выдадут расписку в получении документов и регистрационную карту с логином и паролем доступа к личному кабинету ИП. Здесь же в инспекции оформите ЭЦП. Регистрация ИП должна быть завершена в течение часа после выдачи расписки (письмо ФНС от 11.12.2020 № КВ-4-14/20481@).

Что подтвердит получение статуса ИП

Физлицо получит Лист записи ЕГРИП по форме Р60009 (приказ ФНС от 06.11.2020 № ЕД-7-14/794@).