Для айтишников и адвокатов: важные позиции КС за 2022 год

Было и много интересных определений, в которых КС хоть и отказал заявителям, но конкретизировал некоторые положения закона. Например, о правилах истребования документов налоговиками и сроках привлечения к ответственности за антимонопольные нарушения.

Уже третий год подряд Конституционный суд обновляет свой рекорд по количеству принятых постановлений. А число определений об отказе в рассмотрении жалобы приблизилось к допандемийным показателям. В этом году показатели, возможно, вырастут сильнее – если россияне будут обращаться с жалобами в КС вместо «ушедшего» из России ЕСПЧ.

График с «Право.ru»

При этом КС, число судей которого сократили в 2020 году до 11, в 2022-м лишился еще двоих: в отставку вышли второй по старшинству судья Владимир Ярославцев – ему исполнилось 70 лет – и Константин Арановский, пожалуй, самый яркий судья КС последнего десятилетия.

Об отставке второго стало известно за несколько дней до того, как его коллеги разрешили присоединить к России новые территории. Арановский получил известность благодаря своим особым мнениям. Пока другие судьи этим инструментом почти не пользовались, он высказывался, например, о праве на участие в выборах для условно осужденных, запрете на владение СМИ для иностранцев и системе профессионального образования, а также называл советскую власть «незаконные партийно-государственные властеобразования».

Одно из двух вакантных мест в КС занял бывший представитель России в ЕСПЧ по делу ЮКОСа Андрей Бушев.

Дальше – о важных и интересных позициях суда за прошедший год.

Программисты, open source и авторские права

Эту проблему КС затронул в деле по жалобе айтишника Антона Мамичева. Тот создал программу eLearning Metadata Manager и пытался защитить авторские права на нее. Но суды выяснили, что продукт состоит из файлов библиотек, которые выступают частью веб-приложения и используются для выполнения важнейших его функций.

Так как Мамичев намеревался использовать программу в коммерческих целях, это «противоречит условиям стандартной общественной (open source) лицензии», подчеркнул Санкт-Петербургский городской суд в своем определении. Суды сошлись на позиции: истец не доказал, что получил добро от авторов и правообладателей всех составляющих его программы.

КС в июльском постановлении по этому делу указал: незаконное использование произведения в качестве части большого составного произведения не означает, что нельзя его в будущем его защищать. Иными словами, использование open source библиотек не лишает владельца программного продукта права на защиту.

Хотя спор касался только прав на программу для ЭВМ, оно уже повлияло на практику по другим делам, говорит старший юрист BIRCH LEGAL Алексей Дарков. Так, ВС в сентябрьском определении по делу № 78-КГ22-29-К3 отменил акты нижестоящих инстанций и подчеркнул, что права автора производного или составного произведения охраняют независимо от охраны прав создателей оригинала.

Юрист напоминает, что это правило уже давно закреплено в Постановлении Пленума ВС по «интеллектуалке» 2019 года.

«Правильный вектор от Конституционного суда для корректного применения нижестоящими судами никогда не бывает лишним», – уверен Дарков.

Позиция суда рано или поздно найдет свое отражение и в Гражданском кодексе, соответствующие поправки уже внесли в Госдуму.

Источник: постановление КС от 16 июня 2022 года № 16-П.

Запрет на профессию для адвокатов смягчили

В марте 2021 года вступил в силу п. 2 ст. 17 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Он предусматривает, что лицо, чей адвокатский статус прекращен в связи со вступлением в силу приговора за умышленное преступление, не вправе быть представителем в суде. Исключение – участие в процессе в качестве законного представителя.

КС признал норму неконституционной. Запрет на профессиональную деятельность может быть только временным, а не бесконечным. Ведь оспоренная норма направлена не на наказание осужденного адвоката, а на защиту прав их потенциальных доверителей.

Поэтому законодатель должен установить сроки запрета для судимых экс-адвокатов, в течение которых они не могут представлять интересы граждан в суде. Такие сроки нужно дифференцировать в зависимости от основания прекращения статуса адвоката и состава преступления, по которому его осудили.

Пока соответствующие поправки не приняты, срок запрета приравнен к сроку судимости, но он должен составлять не менее пяти лет с момента прекращения статуса адвоката.

Источник: постановление КС от 10 ноября 2022 года № 49-П.

Бесконтрольное истребование документов налоговиками

В одном из отказных определений КС затронул важную проблему истребования у налогоплательщика документов по конкретным сделкам. По версии судей, предмет истребования должен быть определен «по любому ясному, четкому и недвусмысленному признаку», если это позволяет определить конкретную сделку, по которой налогоплательщик обязан представить информацию.

При этом суд подчеркнул, что отсутствие какого-либо из реквизитов запрашиваемых документов, если они не влияют на возможность определения сделки, не позволяет компании отказывать в предоставлении бумаг налоговикам.

С одной стороны, КС подтвердил позицию налоговых органов и судебной практики о том, что указывать реквизиты конкретной сделки либо конкретных документов не требуется. Это в некоторой степени «развязывает руки» контролерам, комментирует юрист практики специальных проектов VEGAS LEX Александр Казарин.

С другой стороны, суд сориентировал налоговые органы на учет критерия обоснованности при истребовании документов вне проверок. В частности, КС обратил внимание на разъяснения самой ФНС, в соответствии с которыми налоговому органу, требующему представить на основании оспариваемой нормы значительное количество документов, следует быть готовым пояснить в суде все вопросы, возникшие в связи с названными обстоятельствами. При этом, решая истребовать соответствующие документы, необходимо исходить из принципов разумности, целесообразности и обоснованности.

Казарин ожидает, что формулировки из определения КС могут использовать налогоплательщики при оспаривании явно неправомерных требований налоговиков по предоставлению документов.

Источник: определение КС от 7 апреля 2022 года № 821-О.

Документы для налоговой от контрагента

Еще одно интересное «налоговое» определение КС регламентирует процедуру изъятия документов при налоговой проверке не у самого налогоплательщика, а у его контрагента. Это важно для изучения реальности заключенных сделок.

Забрать можно только бумаги, которые связаны с конкретным предметом проверки и могут подтверждать нарушения со стороны проверяемого лица.

КС требует обязательно указывать в постановлении о выемке на предмет проверки:

нарушение , в котором подозревают налогоплательщика;

причину, по которой выемка нужна в конкретном помещении, и доказательства, что необходимые бумаги содержатся именно там.

Источник: определение КС от 31 марта 2022 года № 500-О.

Попытки изменить практику по налоговой базе

Старший юрист АБ Казаков и партнеры Павел Медведев обратил внимание на несколько похожих отказных определений, в которых заявители пытались оспорить ст. 378.2 НК.

В 2020 КС уже исследовал эту норму и тогда решил: нельзя заставить компанию платить налог по кадастровой стоимости вместо среднегодовой только потому, что недвижимость располагается на участке, который допускает размещение ТЦ и бизнес-центров. Нужно проверить, как на самом деле используется здание, указали тогда судьи.

Это постановление значительно изменило судебную практику рассмотрения подобных споров, рассказывает Медведев. Вплоть до лета 2022 нижестоящие суды в большинстве случаев удовлетворяли заявленные исковые требования, требуя от государственных органов неукоснительного соблюдения критериев в части соответствия установленным нормам и правилам видов разрешенного использования земельных участков классификаторам или актов о фактическом использовании.

Но затем практика изменилась, рассказывает эксперт. Теперь ВС и нижестоящие суды стараются «максимально консервативно» рассматривать подобные дела. Админколлегия ВС указывает на необходимость активной роли суда в выяснении фактических обстоятельств дела.

Три жалобы, которые рассмотрел КС, были именно об этом: заявители пытались пересмотреть такой подход, заставить суды общей юрисдикции строго придерживаться постановления КС и не перекладывать бремя доказывания с административного ответчика на истца. Но успеха они не добились.

Источники: определения КС от 31 мая 2022 года № 1176-О, от 29 сентября 2022 года № 2576-О и от 21 ноября 2022 года № 3165-О.

Подсчет сроков по КоАП

В ст. 4.5 КоАП предусмотрены точные сроки привлечения к административной ответственности: три месяца для дел, рассматриваемых в суде. Но на практике была неопределенность относительно начала отсчета этого срока. Так, Пленум ВС требовал считать срок со следующего дня после правонарушения по общему правилу, но при этом допускал и подсчет со дня совершения при выявлении длящегося нарушения.

Конституционный суд признал норму КоАП неконституционной из-за «неоднозначности и противоречивости» существующего регулирования.

Статья допускает возможность усмотрения властей при ее применении и создает «предпосылки для административного произвола». Поэтому ст. 4.5 КоАП теперь должны переписать с учетом позиции КС, а до тех пор все сроки по административным правонарушениям считаются со дня правонарушения.

Такая неоднозначность, неясность, недосказанность и противоречивость нормы о начале срока создавала предпосылки для избирательного правосудия, отмечает старший юрист АБ Казаков и партнеры Станислав Дабижа.

Источник: постановление КС от 17 мая 2022 года № 19-П.

Антимонопольная административка и ее сроки

В другой позиции об административной ответственности КС объяснил, почему непредоставление документов антимонопольному органу считается антимонопольным нарушением с вытекающими из этого продленными сроками привлечения.

Компания посчитала, что к нарушению ч. 5 ст. 19.8 КоАП о несвоевременном предоставлении документов в УФАС надо применять двухмесячный срок давности. КС с этим не согласился. Будучи направленной на административно-правовую охрану порядка управления, эта норма устанавливает ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

Поэтому на привлечение к ответственности за такое нарушение распространяется специальный годичный срок давности. Закрепление такого срока необходимо с учетом повышенной степени общественной опасности антимонопольных нарушений, указали судьи.

Источник: определение КС от 17 мая 2022 года № 1135-О.

Ошибка в отчетности

Компания ошиблась в отчетности, вовремя поданной в ПФР, а недочет исправила уже после истечения срока на подачу документов. Арбитражные суды отказались привлечь предприятие к ответственности за просрочку. Зато старшего инспектора по кадрам компании оштрафовали: мировой судья решил, что исправление ошибок не освобождает от наказания. Вышестоящие инстанции с ним согласились.

Если организацию не наказали, то применение норм в отношении ее сотрудника надо специально обосновать, подчеркнул КС. В частности, надо учесть и то, что компанию к ответственности в итоге не привлекли.

Источник: постановление КС от 20 октября 2022 года № 45-П.

Залоговых дольщиков защитили

При банкротстве застройщиков с 2019 года есть механизм, который позволяет самим дольщикам достраивать жилые дома. В таких объектах зачастую есть не только квартиры, но и коммерческие помещения. А закон «О банкротстве» никак не регламентирует соблюдение прав тех, кто приобрел эту недвижимость. При передаче домов на достройку права залоговых кредиторов нарушаются, ведь прекращается сам залог.

Чтобы этого не допустить, КС предписал поправить нормы банкротного закона. Залоговые кредиторы теперь могут требовать свои деньги у фонда, достраивающего многоквартирный дом. Сам фонд должен рассмотреть возможность увеличить площади в доме, чтобы максимально удовлетворить требования залоговых кредиторов. Сроки выплат определяет суд.

Кроме того, КС признал неконституционными нормы, предусматривающие, что за счет средств спецфонда погашаются только требования, относящиеся к первой очереди текущих платежей.

По мнению судей, за счет имущества спецфонда справедливо погашать и иные текущие платежи, направленные на завершение банкротства и сохранение объекта незавершенного строительства.

Юрист практики специальных проектов VEGAS LEX Александр Казарин высоко оценивает значимость этого постановления суда. Ведь оно восстанавливает баланс прав залоговых кредиторов при банкротстве организаций застройщиков.

«С учетом постановления значительное число кредиторов смогут рассчитывать на удовлетворение своих требований, получив выплаты от спецфонда», – отмечает юрист.

При этом выводы Конституционного суда актуальны только для правоотношений до введения расчетов с использованием эскроу-счетов, подчеркивает советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак. То есть для еще старых договоров, заключенных до лета 2019.

Источник: постановление КС от 21 июля 2022 года № 34-П.

Прекращение уголовного дела

Среди наиболее значимых позиций КС в сфере уголовного судопроизводства выделяются два постановления, которые касаются института прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

В майском постановлении КС рассматривал вопрос, нужно ли получать новое согласие обвиняемого на повторное прекращение уголовного дела, если первоначальное постановление о прекращении уголовного дела было отменено.

Судьи пришли к выводу, что получение повторного согласия требуется не всегда. В случае когда отмену первоначального постановления о прекращении дела инициировал лично обвиняемый и возобновленное производство не привело к получению новых данных по делу, можно прекратить его и без получения нового согласия.

В июльском постановлении рассматривалась ситуация, когда срок давности привлечения к ответственности истек, а обвиняемый согласия на прекращения уголовного дела не дал. КС решил: правило об обязательном прекращении уголовных дел на стадии предварительного расследования по прошествии 12 месяцев со дня истечения срока давности действует и без согласия обвиняемого, если за этот срок дело не будет передано в суд.

«КС определил ситуации, когда правоприменитель не должен получать согласие на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, которое в соответствии с уголовно-процессуальным законом является одним из важнейших условий реализации данного института», – отмечает Артем Чекотков, адвокат МКА Князев и партнеры.

Такая позиция как минимум спорная, следует из комментария эксперта. Так, КС ограничивает усмотрение фигурантов дел, которые намерены добиваться оправдательного приговора и реабилитации.

Кроме того, суд допускает ситуацию, при которой на лицо возлагают определенные ограничения, связанные с прекращением дела по нереабилитирующим основаниям: например, дальнейшая невозможность занимать определенные должности.

Создается основа для развития довольно неблагоприятной тенденции: другие противоречивые случаи, когда правоприменитель решает, нужно получать согласие или нет, могут трактоваться в соответствии с решением КС, – Артем Чекотков.

Источники: постановления от 19 мая 2022 года № 20-П и от 18 июля 2022 года № 33-П.

Пересмотр гражданского спора

В 2016 году суд Санкт-Петербурга заблокировал интернет-портал криптообменника. А спустя пять лет в России приняли закон «О цифровых финансовых активах», который легализовал криптовалюты. Тогда владелец ресурса попросил пересмотреть решение о блокировке по новым обстоятельствам.

Суд усомнился в конституционности ст. 392 ГПК, которая не закрепляет такое основание для пересмотра решения, как изменение правового регулирования. КС подтвердил, что так и должно быть.

Суд отметил: чтобы возникла возможность пересмотра вступившего в силу решения по новым обстоятельствам из-за нового правового регулирования, законодатель отдельно должен указать на такую возможность.

Источники: определение КС от 10 марта 2022 года № 492-О

Маткапитал и ремонт квартиры

Традиционно КС уделил внимание и социальным вопросам. Из решений этой направленности выделяется одно из последних постановлений 2022, в котором судьи разъяснили нормы о расходовании материнского капитала.

Суд напомнил: основная задача материнского капитала – улучшить жилищные условия для семьи и ребенка. Поэтому действующее законодательство не должно при соблюдении необходимых условий препятствовать направлению маткапитала на улучшение жилищных условий за счет реконструкции объекта капитального строительства, предназначенного для проживания. Это касается как индивидуальных жилых домов, так и квартир.

Источник: постановление Конституционного суда от 21 декабря 2022 года № 56-П.

Сомнительная презумпция

КС признал неконституционными нормы, которые позволяют списать средства глав региональных отделений банков в рамках санации, не предоставляя им права оспорить это решение или вернуть деньги.

Судьи объяснили: закон предусматривает прекращение обязательств проходящего санацию банка перед лицами, которые занимают в нем руководящие должности. В то же время филиалы банков не самостоятельные юрлица.

Их руководители действуют на основании доверенности, а их назначение и увольнение зависит от воли головной организации. Поэтому решения директора филиала едва ли могут существенно повлиять на банк в целом, полагает КС.

Поэтому предусмотренная законом неопровержимая презумпция на таких руководителей не распространяется – добросовестность и разумность поведения каждого регионального «топа» нужно исследовать отдельно.

Источник: постановление КС от 27 декабря 2022 года № 58