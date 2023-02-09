Что выбрать: ООО или ИП в 2023 году?

Как происходит регистрация ООО

Порядок учреждения ООО регламентирован в статье 11 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Минимальный размер уставного капитала – 10 тыс. руб.

ООО вправе действовать на основе типового устава (приказ Минэкономразвития от 01.08.2018 № 411).

Правила госрегистрации установлены Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Адрес

Адресом регистрации юрлица считается тот адрес, по которому находится его руководитель (п. 2 ст. 54 ГК). Адрес указывается в ЕГРЮЛ.

При этом госрегистрация юрлица, местом нахождения которого будет место жительства учредителя, не запрещена (письмо Минфина от 29.05.2019 № 03-12-13/38956). Главное, чтобы налоговики могли реально связаться с учредителем по этому адресу.

Документы

Понадобится подать заявление по форме Р11001 (приказ ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@). Чтобы не заверять подпись у нотариуса, лучше подать документ налоговикам лично. Тут достаточно показать паспорт. Если же подавать документ по электронке, понадобится УКЭП.

Кроме того, налоговики затребуют решение о создании ООО. Здесь достаточно решения единственного учредителя.

Еще нужен учредительный документ юрлица. Это устав ООО. Это не понадобится, если общество будет действовать на основании типового устава.

Потребуется уплатить госпошлину в размере 4 тыс. руб. Ее не нужно платить, если документы на регистрацию будут переданы налоговикам в электронной форме.

О факте создания ООО фонды и статистику налоговики уведомят сами.

Результат. Момент госрегистрации юрлица – это внесение записи в ЕГРЮЛ. На регистрацию налоговикам дают три рабочих дня с момента, как они получат документы. Обществу выдадут:

Лист записи ЕГРЮЛ (приказ ФНС от 06.11.2020 № ЕД-7-14/794@);

один экземпляр устава с отметкой налоговиков;

свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения. Здесь укажут ИНН и КПП.

Документы могут вручить лично, или передать по электронке. В последнем случае они будут заверены УКЭП.

Налоговые режимы: для ООО доступны общая система налогообложения, УСН и ЕСХН.

Регистрация ИП

Адрес

ИП регистрируется строго по месту жительства, то есть по адресу квартиры или жилого дома, где он зарегистрирован. Поэтому, например, зарегистрироваться по адресу офиса нельзя.

Документы

Весь перечень документов, которые нужны, чтобы получить регистрацию как ИП, приведен в ст. 22.1 Закона № 129-ФЗ. Их надо предоставить в налоговую инспекцию.

Потребуется заявление о регистрации. Форму заявления № Р21001 можно найти в приказе ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Нужна копия паспорта.

Также нужен документ об уплате госпошлины. Она равна 800 руб. (подп. 6 п. 1 ст. 333.33 НК).

В отдельных случаях могут запросить копию свидетельства о рождении или копию документа, подтверждающего место жительства.

Справка об отсутствии судимости понадобится тогда, когда будущий ИП собирается работать в сферах:

связанных с несовершеннолетними – например, образование, спорт, отдых;

перевозки пассажиров и багажа.

Электронный вариант

Зарегистрироваться в качестве ИП можно через сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса". Для регистрации достаточно направить заявление и скан паспорта.

Можно использовать мобильное приложение "Личный кабинет ИП". Оно позволяет зарегистрировать ИП.

Установите приложение на мобильный телефон и перейдите по кнопке "Зарегистрировать ИП". Но для завершения регистрации и получения доступа к личному кабинету надо будет прийти в инспекцию.

Приложение само известит о сроках посещения инспекции. Возьмите с собой паспорт. Вам выдадут расписку в получении документов и регистрационную карту с логином и паролем доступа к личному кабинету ИП. Здесь же в инспекции можете оформить УКЭП. Регистрация ИП должна быть завершена в течение часа после выдачи расписки (письмо ФНС от 11.12.2020 № КВ-4-14/20481@).

Результат

Физлицо получит Лист записи ЕГРИП по форме Р60009 (приказ ФНС от 06.11.2020 № ЕД-7-14/794@).

Налоговые режимы для ИП

Для ИП доступны общая система налогообложения, УСН, ЕСХН и ПСН.

Таблица 1. Преимущества и недостатки ИП

Преимущества Недостатки Несложная регистрация Фиксированные страховые взносы Отсутствие уставного капитала Невозможно привлечь соучредителей Не нужен бухгалтер и кассовый учет Запрещено заниматься некоторыми видами деятельности Возможность работать на патенте Не привлекательно для инвесторов Проще вывести средства из бизнеса Невозможно продать бизнес Проще ликвидироваться За долги отвечает даже личным имуществом

Таблица 2. Преимущества и недостатки ООО

Преимущества Недостатки Отвечает только уставным капиталом Обязательный бухучет Нетрудно продать бизнес Сложнее вывести средства из оборота Можно привлечь инвесторов Нельзя использовать патент Нет ограничений по видам деятельности Сложнее зарегистрироваться и ликвидироваться

Что в итоге предпочесть

Однозначного перевеса нет ни у одной системы. Все зависит от целей будущего бизнесмена.

Например, если он хочет раскрутить бизнес и продать его, то нужно выбирать ООО. Если желает привлечь инвесторов – тоже ООО.

А если человек хочет сам всем управлять и все контролировать, то нужно выбирать ИП. При этом во время раскрутки можно использовать ПСН, а на иные режимы налогообложения выходить, когда бизнес станет устойчивым.