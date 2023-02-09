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Обзор мессенджеров и сервисов видеосвязи 2023 для бухгалтера и не только. Где построить корпоративные коммуникации

Стационарные телефоны канули в Лету, факсы пылятся на складе, а SMS – уже моветон. Проще и удобнее пользоваться современные технологии. Бухгалтеры в первых рядах испытывают новинки. Общаться с коллегами в мессенджере и проводить совещания с боссом по видеоконференцсвязи – обычное дело. «Клерк» собрал популярные сервисы и разобрал их плюсы и минусы.

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Обзор мессенджеров и сервисов видеосвязи 2023 для бухгалтера и не только. Где построить корпоративные коммуникации
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

WhatsApp

Ссылка: https://www.whatsapp.com

Основатели: Ян Кум и Брайан Эктон

Год создания: 2009 г.

Страна: США

Фишки: новшеством WhatsApp стали статусы, которые показывали занят абонент или свободен и может ли он сейчас ответить.

Бесплатный обмен сообщениями, картинками и видео, удобные статусы и отсутствие любой рекламы сделали WhatsApp самым популярным в мире мессенджером.

В 2014 году Марк Цукерберг купил WhatsApp за $19 млрд.

Возможности: отправлять текстовые и голосовые сообщения, фото, видео, файлы, общение в диалоге и группах, видеозвонки.

В ряде случаем воспользоваться мессенджером в корпоративных целях не получится. Например, при использовании госууслуг. Не рекомендуют использовать WhatsApp и из-за риска утечки персональных данных.

Достоинства: бесплатно, нет рекламы, есть десктопная и мобильная версия для iPhone и Android.

Недостатки: нельзя редактировать отправленные сообщения и удалять их незаметно.

Средний балл на iRecommend: 4,5

Viber

Ссылка: https://www.viber.com

Основатели: Игорь Магазинник, Тальмон Марко

Год создания: 2010 г.

Страна: Израиль/Белоруссия

Фишки: кроме онлайн-звонков через приложение, viber предлагает платную функцию Viber Out для звонков на стационарный номер.

Возможности: отправлять текстовые и голосовые сообщения, фото, видео, файлы, видеозвонки, общение в чатах и сообществах.

Достоинства: исчезающие сообщения, встроенный переводчик, редактирование сообщений после отправки.

Недостатки: реклама, спам, плохое качество видеозвонков, медленная отправка сообщений, приложение занимает много места на телефоне.

Средний балл на iRecommend: 3,9

 

 

Telegram

Ссылка: https://telegram.org

Основатели: Николай и Павел Дуровы

Год создания: 2013 г.

Страна: Россия

Фишка: разные форматы общения, в том числе использование мессенджера в качестве бизнес-площадки.

Возможности: текстовые, голосовые, видеосообщения, стикеры, фотографии, файлы, трансляции, конференции, многопользовательские группы и тематические каналы, в том числе блоги.

Достоинства: подходит для личного использования, ведения блогов и бизнеса, совершения покупок, сохраняет качество передаваемых файлов, высокий уровень защиты персональных данных, чат-боты, возможность удалять и редактировать сообщения после отправки, отложенные публикации.

Недостатки: не гарантирует связь с абонентом, так как пока Telegram установлен не у каждого. В таких случаях приходится обращаться к более распространенному WhatsApp.

Последние опросы показали, что интерес к Telegram и его аудитория растут и он уже наступает WhatsAppна пятки.

Средний балл на iRecommend: 4,6

 

Express

Ссылка: https://express.ms

Разработчик: ООО «Анлимитед Продакшен»

Год создания: 2019 г.

Страна: Россия

Фишки: платформа корпоративных коммуникаций.

Возможности: сочетает в себе классический мессенджер, групповые аудио- и видеозвонки, единое окно корпоративных приложений Smart Apps для мобильного доступа ко всем информационным сервисам компании.

Достоинства: в одном окне обмен сообщениями внутри компании, с подрядчиками, партнерами и клиентами.

Недостатки: платно, в десктопной версии для прочтения доступен только формат pdf, если файл оформлен иначе, придется экспортировать.

Средний балл на Враки.нет: 2,4

 

Третье место в разделе корпоративных коммуникаций рейтинга «Клерка»занимает именно сервис Express.

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Пачка

Ссылка: https://www.pachca.com

Сооснователь: Григорий Любачев

Год создания: 2020 г.

Страна: Россия

Фишка: аналог ушедшего из России корпоративного мессенджера Slack, из-за функциональной близости можно напрямую перенести все переписки из Slack в Пачку.

Возможности: открытые и закрытые чаты, список дел, глобальный поиск, комната для видеосозвона до 75 человек, теги, реакции, отправка файлов и картинок, редактирование сообщений, отметка о прочтении, открытый API, хранилище записей разговоров, сервис для хранения репозиториев, сервис для визуализации аналитики компании.

Достоинства: многофункциональный корпоративный мессенджер и CRM-система в одном продукте.

Недостатки: полный функционал только на платных версиях, бесплатно предоставляется только мессенджер.

Средний балл на otzyvmarketing: 4,34

 

 

Битрикс24

Ссылка: https://www.bitrix24.ru

Основатель: Сергей Рыжиков

Год создания: 2012 г.

Страна: Россия

Фишка: включает все необходимые для бизнеса инструменты: видеозвонки до 48 человек, мессенджер, учет рабочего времени и отчеты, CRM с клиентской базой, работой с лидами и автоматизацией задач.

Возможности: мессенджер, видеосвязь, планирование в календаре, хранение файлов на корпоративном диске, CRM для автоматизации продаж и маркетинга, постановка задач, совместное ведение проектов, создание сайтов и лендингов.

Достоинства: десятки функций в одном сервисе, возможность интеграции с 1С.

Недостатки: не самый дружественный интерфейс, требуется обучение, слабо развита кастомизация под отдельного клиента.

Средний балл на iRecommend: 2,9

 

 

Битрикс24 занимает 14 место в рейтинге «Клерка» среди CRM. Оставьте свой отзыв и поставьте оценку компании

Яндекс Телемост

Ссылка: https://telemost.yandex.ru/

Страна: Россия

Функционал: видеоконференции до 40 человек, неограниченные во времени, доступна демонстрация экрана, не требует регистрации и скачиваний ПО при работе в браузере Яндекс и Chrome.

Совместим не со всеми поисковыми системами, например, не работает в Safari.

Стоимость использования: бесплатно

Средний балл в App Store: 2,1

 

 

Sber Jazz

Ссылка: https://jazz.sber.ru/

Страна: Россия

Функционал: сервис видеоконференций от Сбера c безлимитной продолжительностью звонков доступный с любого устройства, также есть специальное приложение.

Количество гостей – до 200 человек одновременно. В SberJazz есть расшифровка речи, шумоподавление, запись конференции, демонстрация экрана.

Бесплатно для частных пользователей, есть расширенные тарифы для бизнеса с автоматической расшифровкой и конспектированием речи собеседников, закрытыми встречами, залом ожидания, водяными знаками на демонстрируемом видео и высокоуровневой защитой.

Стоимость использования: бесплатно для частных пользователей или платно по тарифам для бизнеса.

Средний балл в App Store: 4,7

Контур.Толк

Ссылка: https://kontur.ru/talk

Страна: Россия

Функционал: до 200 участников в HD-формате, время не ограничено, подключение без регистрации по ссылке или номеру телефона, можно настроить интеграцию со своим оборудованием (например, Cisco или Polycom) или календарями, демонстрировать экран, брендировать пространство, проводить массовые трансляции в другие сервисы (Вконтакте, YouTube) и т.д., общение в любом браузере или в скачанном приложении для десктопа и телефона.

Стоимость использования: от 9 тыс. за год (есть подписки на месяц, 3 месяца, 6 месяцев и год)

Средний балл в otzyvmarketing: 4,6

VK звонки

Ссылка: https://calls.vk.com

Страна: Россия

Функционал: платформа для видеоконференций без ограничений по времени и количеству участников, доступна в приложении и на веб-версии, календарь для планирования встреч, присоединиться можно по ссылке без авторизации, запись видео и хранение в облаке, демонстрация экрана в 4К, виртуальные фоны и улучшение черт лица, если звонок застал врасплох.

Стоимость использования: бесплатно

Средний балл в App Store: 4,8

ZOOM

Ссылка: https://zoom.us

Страна: США

Функционал: создание и планирование конференций для авторизованных пользователей, зрителем можно стать без регистрации, демонстрация экрана, обмен сообщениями и файлами, лимит в 100 участников и 40 минут общения, но есть расширенные функции на платных тарифах.

Стоимость использования: бесплатно, но есть платный тариф с дополнительными возможностями.

Средний балл на iRecommend: 4,2


TrueConf

Ссылка: https://trueconf.ru

Страна: Россия

Функционал: корпоративный мессенджер, конференции до 1000 участников (платный тариф), демонстрация экрана, планирование конференций, автономная работа в закрытых сетях без подключения к Интернету (платный тариф), совместимость с офисными АТС и телефонией (платный тариф), трансляция (платный тариф), для комфортной работы нужно скачать приложение (хотя есть веб-версия) и авторизоваться.

Стоимость использования: стандартная лицензия на 20 пользователей малого бизнеса – 170 тыс. руб, есть бесплатный вариант только с базовыми функциями, также есть тариф для крупных предприятий от 200 тыс. руб. в год.

Средний балл в App Store: 2,3

VideoMost

Ссылка: https://www.videomost.com

Страна: Россия

Функционал: в отличие от облачных решений, VideoMost можно развернуть у себя на предприятии и работать в локальной сети, без выхода в Интернет, инструменты: демонстрация рабочего стола и приложений, электронная доска, чат, голосования и опросы, обмен файлами, запись видеоконференций. До 500 участников. Включает 3 программных продукта: VideoMost Server – сервер видеоконференций для установки в инфраструктуре организации, VideoMost SaaS – облачный сервис видеоконференций, TeamSpirit IM – корпоративный мобильный мессенджер c видеоконференциями.

Стоимость использования: есть платные и бесплатные версии для каждого продукта.

Средний балл в App Store: 3,4

 

 

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