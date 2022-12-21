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Новый закон: использовать иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг запрещено

Роскомнадзор составит список иностранных мессенджеров и опубликует его на официальном сайте. После этого передавать платежки, копии паспортов и СНИЛС по WhatsApp будет запрещено.

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Госдума на заседании в среду поддержала в третьем чтении запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания.

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Соответствующее положение содержится в законопроекте о регулировании онлайн-ресурсов с объявлениями.

Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите от информации» дополняется нормой, вводящей ограничения при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания. Использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов, персональных данных россиян или данных о переводах денежных средств вскоре будет нарушением закона.

Запрет распространяется и на компании с государственным участием и финансовые организации.

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