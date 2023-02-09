Индивидуальный инвестиционный счет – что нужно знать в 2023 году

Что такое ИИС

ИС – это инвестиционный инструмент. С его помощью можно покупать ценные бумаги, валюту, ПФИ и получать прибыль от операций с этими инструментами.

Если простыми словами, ИС – это специальный счет, на который инвестор (владелец счета) переводит деньги и на них покупает разные финансовые инструменты: ценные бумаги (ЦБ), фьючерсы, валюту и драгоценные металлы.

Доход владельца счета складывается из прибыли от операций с ЦБ, дивидендов и купонов. Дополнительные средства могут принести налоговые вычеты.

Для чего нужен ИИС

ИИС – альтернатива банковскому вкладу, которая, в большинстве случаев, более доходна, чем размещение средств в банковской копилке. Но если с вкладом все просто и понятно (открыл его, внёс деньги и получаешь проценты), то с ИС всё немного сложнее.

Во-первых, нужно хоть немного вникнуть в тему инвестирования, во-вторых, потратить время на выбор брокера или управляющей компании и, в третьих, определиться с инвестиционной стратегией.

Основное назначение ИС – торговля на российской бирже и получение пассивного дохода от дивидендов и купонов.

Часто те, кто только пришел в мир инвестиций, задаются вопросом, а чем ИС отличается от брокерского счета? И зачем открывать этот счет, если торговать на бирже можно и на брокерском счете?

Рассмотрим подробнее, чем ИС отличается от брокерского счета и в чем плюсы и минусы обоих счетов.

Отличия брокерского счета от ИИС

И брокерский, и инвестиционный счета нужны для торговли на бирже и получения от этого дохода, который возникает от удачных сделок по купле-продаже ЦБ, валюты и драгметаллов.

Брокерский счет дает больше возможностей для активной игры на бирже и подойдет инвесторам с опытом, которые готовы вкладывать крупные средства в покупку финансовых инструментов.

На этом счете нет лимитов по сумме и валюте пополнения, можно в любой момент снимать деньги и иметь несколько счетов у одного или нескольких брокеров.

Индивидуальный инвестиционный счет больше подходит для начинающих инвесторов, а также для тех, кто настроен на получение пассивного дохода, накопления средств, для определенной крупной покупки или формирования «копилки» для дальнейшего вложения средств в различные финансовые инструменты.

По своей сути, ИС – это тот же брокерский счет, имеющий определенные налоговые преференции и некоторые ограничения.

Отразим основные различия между брокерским и инвестиционным счетом в виде таблицы:

Параметр ИИС Брокерский счет Налоговые льготы Налоговые льготы по типу А и Б: вычет по типу А (на пополнение ИИС) – возврат 13% от суммы пополнения ИИС за год. Максимальная сумма пополнения, с которой вернут налог – 400 000 руб. Предельная сумма подоходного налога, которую можно вернуть на руки за год – 52 000 руб. (400 000×13%).

вычет по типу Б (на прибыль от закрытия ИС) – от налогообложения освобождается весь доход, полученный по ИС при закрытии счета. Более подробно про данные виды вычетов, особенности их получения и выбора будет рассказано ниже. Единственная налоговая льгота, которую может применить владелец брокерского счета – вычет по долгосрочному владению ЦБ. Суть льготы заключается в освобождении от уплаты налога дохода, не превышающего 3 млн. руб. за каждый год владения ЦБ. Эта преференция применяется при продаже ЦБ, которые были приобретены после 01.01.2014 г., торговались на организованном рынке и срок владения которыми составил не менее трех лет. Налогообложение Отложенное Налог удерживается и перечисляется в бюджет при закрытии ИС (если не применяется вычет по типу Б). Налог на дивиденды и купоны удерживается на дату поступления их на счет. Налог удерживается при выводе средств или по окончании года. НДФЛ удерживается в середине года: при выводе средств;

при расторжении договора с брокером. По окончании года налог удерживается за прошедший налоговый период. Лимит на пополнение счета 1 000 000 руб. Лимита нет. В течение года брокерский счет можно пополнять на любую сумму. Валюта пополнения счета Только рубли. Рубли и иностранная валюта. Вывод средств Возможен только при закрытии счета. Некоторые брокеры разрешают выводить на банковский или брокерский счет дивиденды и купоны. В любое время. Закрытие счета для вывода средств не требуется. Последствия досрочного закрытия счета (ранее 3 лет с даты открытия) Срок действия счета не ограничен временными рамками. Но если закрыть его до истечения 3 лет с даты открытия, то инвестор будет лишен права на применение налоговых вычетов, а если он уже внес средства на ИС, то нужно будет вернуть вычет по этим деньгам вместе с пенями. Последствий нет, так как налоговые вычеты на брокерском счете не применяются. Что касается льготы долгосрочного владения, то она применяется не к сроку действия счета, а к сроку владения ЦБ. Количество открытых счетов Только один. Допускается открытие двух ИС для перевода счета другому брокеру. Но в этом случае нужно уложиться в месяц и закрыть счет у старого брокера. Если этого не сделать, то инвестор лишится права на применение налоговых вычетов по обоим типам. Не ограничено.

Какие налоговые льготы дает ИИС

Основное отличие ИИС от брокерского счета – право использовать налоговые вычеты.

Они бывают 2 видов:

На внесение средств.

Вычет по данному типу – это возврат из бюджета 13% от суммы пополнения счета за год. Такая своеобразная частичная компенсация затрат инвестора и мотивация его к ежегодному пополнению счета и игре на бирже. Но тут есть свои нюансы.

Налог можно вернуть не со всей суммы пополнения, а максимум с 400 000 руб. Если же вы внесли на ИС меньшую сумму, то и вычет будет предоставлен на неё, а не на 400 000 руб.

Главное условие получения этой льготы – наличие дохода, с которого в бюджет был перечислен налог – НДФЛ в том периоде, за который заявляется льгота.

Например, вы владеете собственным бизнесом, который переведён на упрощенку, и платите с дохода 6%. В прошлом 2022 году пополнили счёт на 500 000 руб., но вычет по этим средствам вы получить не сможете, так как в бюджет отчислился упрощённый, а не подоходный налог. С учетом этого условия вычет по внесению денег на ИС не смогут получить ИП на спецрежимах, самозанятые, пенсионеры.

Требование о наличии налогооблагаемого дохода не единственное. Существуют и другие. На них мы остановимся позже.

На прибыль при закрытии счета.

Суть этой льготы состоит в освобождении от налога прибыли, которая была получена по ИС.

Причем освобождается от налогообложения именно прибыль, то есть доход за вычетом расходов и никакого ограничения по сумме этого дохода нет.

Рассмотрим далее основные условия и способы получения вычетов по ИС.

Как получить налоговые вычеты по ИИС

Перед тем, как перейти к описанию способов получения вычетов, скажем пару слов об основных требованиях к инвестору, заявляющему эти льготы.

Для получения вычета по ИС его владелец должен:

Пребывать в РФ не менее 183 дней в году, за который заявляется вычет. Владеть счётом не менее 3 лет. Иметь только один счет.

Существуют три способа получения налоговых вычетов по ИС:

Через налоговый орган в стандартном порядке.

Через ИФНС можно заявить к возврату оба типа льготы. Для получения вычета по внесенным на ИС деньгам нужно заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ, подготовить и приложить к ней подтверждающие документы и направить все вместе в налоговую.

Спустя 4 месяца (три из которых отводятся на проверку и месяц на возврат средств) деньги поступят на ваш счет.

Вычет по прибыли получается через инспекцию только, если брокер при закрытии ИС не применил эту льготу сам.

В этом случае вам нужно будет самостоятельно заполнить 3-НДФЛ за тот год, в котором был закрыт счет и удержан налог, и заявить в ней НДФЛ к возврату из бюджета.

Срок перечисления денег на карту тот же – 4 месяца.

Через ИФНС в упрощенном формате.

Возможность заявить вычет упрощенно появилась совсем недавно – в 2021 году.

Чтобы это сделать, потребуется соблюдение следующих условий:

у вас должен быть доступ к личному кабинету налогоплательщика; банк, в котором открыт ИС, подключен к программе обмена данными с ФНС (участие банков в данной программе добровольное); право на льготу возникло не ранее 01.01.2020 года.

Для получения вычета по типу А в упрощенном порядке нужно дать своему брокеру согласие на передачу данных в налоговый орган.

После этого банк направит в ИФНС сведения о внесении на ИС средств. Затем налоговая сформирует заявление, которое нужно будет подписать простой ЭЦП (она формируется в ЛКН бесплатно в течение нескольких минут – нужно лишь придумать к ней пароль).

С момента отправки заявления и получения денег должно пройти не менее 15 рабочих дней.

Вычет по типу Б в упрощенном порядке формируется еще быстрее. Достаточно дать брокеру согласие на передачу данных в налоговую. И он сам запросит в ИФНС информацию о том, обращался ли инвестор в налоговую за вычетом по типу А и не имел ли он других договоров на ведение ИС.

После получения информации от ИФНС налоговый агент самостоятельно применит вычет и при закрытии счета НДФЛ удерживаться не будет.

Вычет через брокера (управляющую компанию).

Заявление вычета через налогового агента доступно только по типу Б.

Вычет по внесенным средствам получить у брокера (банка) или работодателя невозможно.

Как платить налоги с ИИС

Для ИС, как было сказано выше, действует отложенное налогообложение, то есть брокер не удерживает НДФЛ с дохода, полученного на ИС в течение всего срока его действия (за исключение налога с дивидендов и купонов).

Необходимость уплаты налога зависит от выбранного типа вычета:

Выбран вычет на ежегодное пополнение счета.

Если вы выбрали вычет по типу А, то при закрытии ИС брокер или УК рассчитает и удержит налог с дохода, полученного по счету.

Выбран вычет по доходу при закрытии ИС.

Если вы не пользовались вычетом при внесении средств, то при закрытии ИС весь полученный им доход освобождается от налогообложения.

Обратите внимание, что налог начисляется только на чистую прибыль, то есть на разницу между полученным доходом и произведенными расходами, в которые включаются не только затраты на покупку ценных бумаг, но и комиссии брокера (УК) и биржи.

Расчет НДФЛ производится брокером после закрытия счета. Если вам необходимо получить его заранее, то нужно обратиться к брокеру и запросить отчет.

Исключение составляет налог с дивидендов и некоторых видов доходов.

Так, НДФЛ с дивидендов российских компаний брокер удерживает сам на день перечисления этих средств на счет. Если дивиденды получены от иностранных компаний и брокер не является по данному доходу налоговым агентом, то налог нужно самостоятельно отразить в декларации 3-НДФЛ и сдать в налоговую до 30 апреля года, следующем за тем, в котором получены эти дивиденды.

Налог к уплате по декларации необходимо перечислить в бюджет до 15 июля следующего года.

Если с дивидендов иностранных компаний удержан налог в стране, где зарегистрирована компания, и между странами действует соглашение об избежании двойного налогообложения, то его можно зачесть и доплатить в РФ лишь разницу.

Если налог в иностранном государстве удержан по ставке более 13%, то доплачивать его в РФ не нужно.

Самостоятельно потребуется задекларировать и уплатить в бюджет налог с курсовой разницы валюты и по операциям с драгметаллами.

Доходность ИИС

Будет ли доход от торговли на бирже через ИС сказать довольно сложно.

Инвестирование – это всегда риск. Доходность ИС зависит от того, как, куда и сколько денег вкладывается.

Условно доход по инвестиционному счету можно разделить на 2 части:

доход от операций с финансовыми инструментами на ИС (купля-продажа ценных бумаг и ПФИ, доход от дивидендов и купонов);

доход от использования налоговых вычетов.

Если рассматривать вариант получения дохода только от дивидендов и купонов (без крупных вложений в ЦБ), то примерная доходность с учетом использования налогового вычета по типу А (по результатам трех лет) составит от 10 до 15%.

Вложения в облигации федерального займа позволят получать небольшой, но стабильный доход и подойдут начинающим инвесторам.

Крупные и удачные вложения в ЦБ могут повысить доходность счета до 40% годовых, но этот вариант подойдет только опытным инвесторам, так как в данном случае велик риск потерять средства и гарантий достижения указанного результата никто дать не может.

Для высокой доходности от операций с ЦБ выгоднее будет использование вычета по типу Б. Какой тип ИС будет выгоден в той или иной ситуации, мы рассмотрим ниже.

Отдельно стоить упомянуть популярную сейчас схему с получением вычета по внесенным средствам, но без проведения реальных операций по ИС.

То есть, когда деньги вносятся на счет не для извлечения дохода, а только для получения вычета.

Можно ли так делать и является ли это нарушением налогового законодательства?

Да, является и поступать так не рекомендуется, во избежание возможных негативных последствий и вопросов со стороны налоговой.

Налоговики могут расценить это как злоупотребление правом на получение вычетов и отказать в предоставлении этой льготы или обязать вернуть ранее полученные из бюджета средства.

Как открыть и кому подойдет ИИС

Получение дохода с помощью ИС подойдет как начинающим инвесторам, там и инвесторам со стажем.

Открытие ИС происходит в несколько шагов:

Выбор брокера или управляющей компании.

Для открытия ИС с самостоятельным управлением, где все решения инвестор принимает сам (подходит больше для опытных инвесторов), нужно обратиться к брокеру. Для открытия счета с доверительным управлением необходимо обратиться в управляющую компанию.

К выбору брокера или управляющей компании нужно подойти внимательно: изучить рейтинг участников торгов, проверить наличие у них лицензии и тщательно изучить условия сотрудничества.

Однозначного ответа, что лучше выбрать брокера или управляющую компанию – нет. Все зависит от опыта инвестора, выбранной стратегии, ожидаемого дохода и т.д.

Обращение к брокеру или УК для открытия счета.

ИС можно попытаться открыть удаленно (некоторые брокеры предоставляют такую возможность), но в большинстве случаев потребуется личный визит в офис с паспортом.

При открытии счета в управляющей компании нужно будет сразу выбрать инвестиционную стратегию. Поэтому лучше заранее изучить предлагаемые варианты инвестирования перед посещением офиса УК.

Пополнить счет.

При открытии счета у брокера пополнение счета сразу, как правило, не требуется. Денежные средства можно внести и позже. Но и затягивать с этим не стоит, если планируете получить вычет по типу А.

При открытии ИС у управляющей компании в большинстве случаев, требуется пополнение счета сразу. Это можно уточнить заранее.

Требований к открытию ИИС не так много:

пребывание в РФ 183 дня и более (налоговое резидентство); возраст 18 лет (некоторые брокеры могут открыть счет несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, но с письменного согласия родителей).

Открыть ИС могут ИП, самозанятые, пенсионеры и госслужащие. Ограничений для этих категорий граждан законодательство не содержит.

Единственным исключением является невозможность отдельных категорий госслужащих инвестировать в иностранные финансовые инструменты и российские ценные бумаги, если госслужащий по долгу службы является проверяющим организации, у которой приобретены его ценные бумаги.

Поэтому перед выбором финансовых инструментов, которые вы планируете приобрести, необходимо тщательно изучить, в каких случаях возникнет конфликт интересов между вами и компанией, чьи активы будут приобретены.

Какой тип ИИС выгоднее

Вычет по типу А выгоден:

если вы ежегодно вносите на счет деньги;

в год, за который заявляется вычет (и в последующие как минимум 2 года), вы получали облагаемый НДФЛ доход;

вы не планируете долгосрочных вложений и ИС будет закрыт по истечении 3 лет;

не предполагается больших и рискованных вложений, например, на получение высокой доходности.

Вычет по типу Б выгоден:

когда у вас нет дохода, с которого в бюджет перечисляется НДФЛ (ИП на УСН, ПСН, НПД, самозанятые без статуса ИП, пенсионеры);

когда ведется «рискованная» игра и вкладываются крупные средства в покупку ценных бумаг, что приносит большую прибыль;

ИС не планируется закрывать ранее 3 лет и денежные средства будут работать долго.

Обратите внимание, что выбрать можно только один тип вычета. И если вы начали получать вычет по типу А, то поменять его на тип Б не получится.

На какой срок открывать ИИС

Закон не содержит ограничений по сроку действия ИС, но для получения вычетов обоих типов он должен быть открыт не менее, чем на три года. Если вы закроете его раньше, то получить вычеты будет нельзя.

Обратите внимание, что по прошествии 3 лет закрывать счет не нужно, им можно пользоваться дальше, право на налоговые вычеты вы при этом не потеряете.

Как и когда закрывать ИИС

Как и когда закрывать счет инвестор решает самостоятельно. Ограничение по сроку действия нет. Как мы уже сказали выше, делать это лучше когда пройдет 3 года, чтобы не потерять право на вычеты.

Закрытие ИС происходит в несколько этапов:

Ликвидация всех активов с ИС.

Ликвидировать активы можно двумя способами: продать их или перевести на брокерский счет.

Перевод денежных средств с ИС на банковский счет.

Вывод средств со счета может облагаться комиссией. Ее размер нужно уточнить у брокера или управляющей компании.

Направление заявления брокеру.

Способ подачи заявления зависит от брокера или УК. В некоторых случаях допускается удаленное закрытие через сайт или мобильное приложение, а в некоторых придется лично подъехать в офис.

Если вы ранее не использовали вычет на внесение средств и ИС закрывается по истечении спустя три года с даты открытия, то заявление о применении вычета по типу Б нужно подать именно на этом этапе.

К заявлению нужно приложить справку, полученную в налоговом органе о том, что вы ранее не пользовались вычетом по типу А и в течение срока действия договора на ведение ИС не имел других инвестиционных счетов. Справка выдается по истечении 30 дней с даты обращения за ней в налоговый орган.

Если банк подключен к программе упрощенного вычета, то подтверждение в налоговой брать не нужно.

В этом случае необходимо лишь сообщить брокеру о желании применить вычет на доход, а дальше он сам обратится в ФНС за необходимой информацией.

После получения заявления от инвестора брокер приступит к закрытию счета.

Как не потерять деньги и обезопасить себя

Идеальной стратегии инвестирования, которая полностью защищает инвестора от потерь, не существует. Все они сопряжены с риском.

Снизить риск потери вложений можно, придерживаясь следующих принципов:

вкладывайте средства в низкорисковые бумаги, например, в государственные облигации или акции фондов;

диверсифицируйте (распределяйте) средства между разными инструментами;

не закрывайте ИС ранее 3 лет, чтобы не потерять право на налоговые вычеты.

Плюсы и минусы ИИС

Подробно обо всех плюсах и минусах ИС мы рассказали в начале статьи, когда сравнивали, чем отличается инвестиционный счет от брокерского.

В данном разделе приведем плюсы и минусы ИС по сравнению с банковским вкладом.

Плюсы ИС:

более высокая, по сравнению с банковским вкладом, доходность;

возможность применения налоговых вычетов

Минусы ИС: